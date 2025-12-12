Politologin Paula Diehl sagt, was es den Mitgliedern der AfD bringt, in die USA zu reisen.

Warum einige aus der AfD in die USA reisen

Dutzende Politikerinnen und Politiker der Partei Alternative für Deutschland AfD sind in diesen Tagen nach Washington gereist, darunter auch Bundestagsabgeordnete. Vorgesehen ist, dass der aussenpolitische Sprecher der AfD von den Jungen Republikanern einen Preis bekommen soll. Dieser Preis, so heisst es in der Einladung, würdige die «mutige Arbeit der AfD, im besonders repressiven und feindseligen politischen Klima Deutschlands». Was sich die AfD von der Maga-Bewegung erhofft, erläutert Professorin Paula Diehl.

Paula Diehl Direktorin des Internationalen Netzwerks für Populismusforschung Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Paula Diehl ist Professorin für Politische Theorie, Ideengeschichte und Politische Kultur an der Universität Kiel (D) und Direktorin des Internationalen Netzwerks für Populismusforschung.

SRF News: Was erhofft sich die AfD von diesem Besuch?

Paula Diehl: Sie erhofft sich Unterstützung. Wir beobachten, wie die Vereinigten Staaten, die lange der Garant für die Demokratie im Westen waren, sich verändern und ihren Alltag zunehmend mit Massnahmen bestücken, die nicht unbedingt demokratisch sind. Wenn der bisherige grosse Bruder der deutschen Demokratie eine Partei unterstützt, die vom Staatsschutz beobachtet wird, weil sie rechtsextremistische Tendenzen hat, bekommt diese Partei eine Art Persilschein.

Wir haben es mit einer Diskursdiskussion zu tun, die das Ganze umdreht. Die AfD ist eine der Profiteurinnen davon.

Ist es ein Affront gegen die deutsche Regierung?

Es steht im Rahmen der Rede von J.D. Vance in München, in der die Demokratie in Europa genau als das Gegenteil von Demokratie porträtiert wird.

Legende: An der Müncher Sicherheitskonferenz hielt der US-Vizepräsident J.D. Vance eine Rede, in der er die Demokratien in Europa kritisierte. Keystone/Sven Hoppe

Für diejenigen, die bisher als demokratisch galten, ist es eine Inversion. Insofern haben wir es mit einer Diskurskonstruktion zu tun, die das Ganze umdreht. Die AfD ist eine der Profiteurinnen davon.

Wie steht es um die Beziehungen der AfD und der Maga-Bewegung in den USA?

Es gibt seit langem Versuche, die Rechtspopulisten und die Rechtsradikalen in der Welt zu vernetzen. Diese Annäherung gehört dazu, und sie ist nicht neu. Wir erinnern uns, schon als Frauke Petri Vorsitzende der AfD war, gab es einen Versuch von Steve Bannon, die rechtspopulistischen Parteien in Europa zusammenzubringen, auch mit Marine Le Pen.

Einige Narrative, die sich in rechtspolitischen und rechtsradikalen Parteien verbreiten, sind gemeinsam entstanden, zum Beispiel die Idee des Great Replacement.

Die Versuche, sich besser zu koordinieren und die Narrative zu teilen, werden immer stärker. Einige dieser Narrative, die sich in rechtspolitischen und rechtsradikalen Parteien verbreiten, sind gemeinsam entstanden, zum Beispiel die Idee des Great Replacement, die in direkter Verbindung mit dem Konzept Remigration steht.

Legende: Donald Trump in einem AfD-Wahlkampfvideo, das bei einem Weidel-Auftritt in Greding gezeigt wird, am 7. Februar 2025 in Greding (D.). Imago/Wolfgang Maria Weber

Welche Überschneidungen gibt es konkret zwischen der AfD in Deutschland und der Maga-Bewegung in den USA?

Die meisten Überschneidungen sind im Bereich Identität. Wir sehen eine kollektive Identität, die darauf basiert, dass in Genderfragen eine antifeministische Wende stattfindet, in der Ablehnung von Transpersonen, in der Ablehnung egalitärer Geschlechterpolitik.

Legende: Ein Anhänger von Alice Weidel trägt ein T-Shirt, auf dem Donald Trump zu sehen ist, an einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Halle, am 25. Januar 2025. Getty Images/Sean Gallup

Dazu kommt eine Politik des Christentums als Chiffre – nicht unbedingt als gelebte theologische Idee –, als Darstellung der westlichen Identität. Ein weiterer Bestandteil ist die Idee der Migration, die von Rechtsradikalen und Rechtspopulisten im Moment als das grösste Problem angesehen wird. Natürlich gehört auch der Nationalismus dazu.

Der Konflikt, der verhindert hat, dass sich die AfD den USA annähert, ist nicht mehr vorhanden.

Die AfD galt seit ihrer Gründung als Russland-freundlich. Wie passt diese neue Nähe zur republikanischen Partei zur aussenpolitischen Strategie der Partei?

Die USA haben ihre eigene Strategie in Bezug auf Russland geändert. Insofern gibt es keinen Widerspruch mehr, wenn die USA sich entweder von Europa zurückziehen oder vielleicht sogar freundliche Gesten gegenüber Russland zeigen, wie im Fall von Trump. Dann ist der Konflikt nicht mehr vorhanden, der verhindert hat, dass sich die AfD den USA annähert.

Das Gespräch führte Nicolas Malzacher.