Wäre bereits Anfang August abgestimmt worden, hätten sich 60 Prozent der befragten Stimmberechtigten für die E-ID ausgesprochen, so die 1. SRG-Umfrage zur Abstimmung vom 28. September 2025.

Laut dem Forschungsinstitut GFS Bern ist insbesondere das Regierungsvertrauen entscheidend bei den Stimmabsichten.

Weil das Stimmvolk bereits 2021 über eine E-ID abgestimmt hat und die Argumente schon stark verankert sind, ist die Meinungsbildung vergleichsweise fortgeschritten.

Via App auf dem Smartphone amtliche Dokumente bestellen oder auch etwa ein Bankkonto eröffnen – das soll die elektronische Identitätskarte (E-ID) ermöglichen. Sie ist laut Gesetzestext freiwillig und gratis. Die Kantone könnten allerdings eine Gebühr für die Identifikation verlangen. Im Unterschied zur Vorlage von 2021 handelt es sich nun um ein staatliches Angebot.

Absturz der ersten E-ID-Vorlage 2021 Box aufklappen Box zuklappen Bereits im März 2021 äusserte sich das Stimmvolk zur Einführung einer E-ID. Damals lehnte das Volk das «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste» deutlich ab – mit über 64 Prozent. Kein einziger Kanton hatte der Vorlage zugestimmt. Streitpunkt bei der Vorlage war die Aufgabe von Privaten bei der vorgeschlagenen E-ID-Lösung. Die Gegner kritisierten, dass private Unternehmen die E-ID hätten ausstellen sollen. Gemäss Gesetz wären die Bundesbehörden lediglich für die Identifizierung einer Person zuständig gewesen. Bei der Vorlage, die nun Ende September zur Abstimmung steht, ist der Bund Herausgeber und Betreiber der E-ID. Am Aufbau des digitalen Ausweises arbeiteten aber auch Wissenschaft, Industrie und die Zivilgesellschaft mit.

Am stärksten prägen die Parteibindungen die frühen Haltungen. Klare Unterstützung kommt von den Anhängerinnen und Anhängern der GLP, der Mitte, der FDP und der SP, die mehrheitlich hinter dem E-ID-Gesetz stehen. Ebenfalls positiv eingestellt sind die Grünen-Basis und Parteiungebundene, wenn auch leicht zurückhaltender.

Klar skeptisch zeigt sich hingegen die SVP-Basis, welche die Vorlage klar ablehnt. Die Stimmabsichten der Parteibasen stehen damit in Einklang mit den bisher bekannten Parolen der jeweiligen Mutterparteien.

Der Hauptkritikpunkt von 2021 wurde mit der neuen Vorlage eigentlich aus dem Weg geräumt.

«Das Thema ist relativ übersichtlich», sagt Martina Mousson von GFS Bern. Das Vorhaben geniesse breite Zustimmung. Denn: «Der Hauptkritikpunkt von 2021 wurde mit der neuen Vorlage eigentlich aus dem Weg geräumt.» Die staatliche Lösung anstelle der Abhängigkeit von privaten Unternehmen sticht so auch als wichtigstes Ja-Argument hervor.

Doch das Nein-Lager beschäftigt weiterhin eine mögliche Benachteiligung weniger digital affiner Gruppen und allfällige Missbrauchsrisiken. «Das stärkste Argument für das Nein-Lager ist, dass die E-ID unsicher sei und die Privatsphäre nur ungenügend schütze», erklärt Mousson weiter.

Vertrauensfrage hat grosse Relevanz

Das Konfliktmuster bei der E-ID ist eng mit Fragen des institutionellen Vertrauens verbunden. Stimmberechtigte mit hohem Vertrauen in die Regierung sprechen sich deutlich dafür aus. Wer der Regierung misstraut, lehnt die Vorlage hingegen ab. «Atypisch bei dieser Vorlage ist, dass die Mobilisierung der Regierungsmisstrauischen höher ist als die Personen mit Vertrauen in die Regierung», sagt Mousson.

Die Polarisierung ist zudem anhand der Bildungsgruppen erkennbar: Teilnahmewillige mit tiefer Bildung sind mehrheitlich gegen die E-ID, solche mit mittlerer Bildung knapp für und solche mit hoher Bildung deutlich für die E-ID. Mousson sieht hier «einen deutlichen Graben».

Auch zwischen den Geschlechtern und nach Alter bestehen Unterschiede, auch wenn eher gradueller Natur. Männer sprechen sich häufiger für das Gesetz aus, während Frauen zurückhaltender sind. Schliesslich nimmt die Zustimmung mit dem Alter ab. Sie bleibt zwar selbst in der Gruppe der über 64-Jährigen mehrheitlich, doch die Jüngeren sind laut Mousson «ein wenig euphorischer».

Welche Sichtweise sich durchsetzt, bleibt offen. Dominiert der Nutzenaspekt, verbunden mit glaubwürdigem Datenschutz, dürfte sich die Zustimmung in Richtung Bundesrat und Parlament verstärken – und eine deutliche Annahme resultieren. Sollte hingegen die Problemsicht an Gewicht gewinnen, könnte die Vorlage stärker polarisieren – ein Risiko, auf das die kürzlich gefasste Nein-Parole der SVP hinweist.

Die Eckwerte der SRG-Umfrage Box aufklappen Box zuklappen Die Umfrage zu den Abstimmungen vom 28. September 2025 ist im Auftrag der SRG SSR vom Forschungsinstitut GFS Bern zwischen dem 4. und 18. August 2025 durchgeführt worden. Insgesamt wurden die Antworten von 13’761 Stimmberechtigten für die Auswertung berücksichtigt. Telefonische Befragung Telefonisch befragt wurden 505 stimmberechtigte Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Interviews wurden per Festnetz und Handy durchgeführt. Diese Stichprobe ist sprachregional gewichtet und repräsentativ für die Schweizer Stimmberechtigten. Der statistische Fehler beträgt ± 2.8 Prozentpunkte. Bei 505 Befragten und einem Ergebnis von 50 Prozent liegt der effektive Wert mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen 47.2 und 52.8 Prozent. Dabei sind kleinere Abweichungen wahrscheinlicher, grössere unwahrscheinlicher. Online-Befragung Zusätzlich wurden Personen online und via Social Media befragt. Die Teilnehmenden wurden dazu unter anderem über die Webportale der SRG rekrutiert. Nach der Bereinigung und Kontrolle der Daten konnten die Angaben von 13'256 Stimmberechtigten für die Auswertung verwendet werden. Da sich die Teilnehmenden der Umfrage selber rekrutieren (sogenanntes Opt-in-Verfahren), ist die Zusammensetzung der Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. So nehmen zum Beispiel typischerweise mehr Männer als Frauen an politischen Umfragen teil. Diese Daten werden aber mittels Gewichtungen an die realen Verhältnisse der Stimmberechtigten angenähert. Es werden dabei räumliche (Wohnort), soziodemografische (Alter oder Geschlecht) und politische Gewichtungsfaktoren eingesetzt. Durch diese Gewichtung wird die Repräsentativität der Stichprobe optimiert. Ziel ist, die Stichprobengrösse in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von GFS Bern.