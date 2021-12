Letzte Woche hat der Bundesrat schweizweit eine ausgeweitete Zertifikats- und Maskenpflicht beschlossen. Alle Events und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht (zum Beispiel Restaurants, Bars, Kinos oder Fitnesscenter) dürfen seit Montag die sogenannte 2G-Regel anwenden. In dem Fall erhalten nur noch Personen Einlass, welche geimpft oder genesen sind. Im Gegenzug darf auf die Maskenpflicht verzichtet werden. Kantone wie Zürich, Bern, Genf, Aargau, Basel-Landschaft, Zug oder Solothurn folgen hier bereits den Richtlinien des Bundes.

Weil die Hospitalisierungen und die Auslastung der Intensivstationen weiter steigen, gehen einige Kantone bei den 2G-Massnahmen noch weiter als der Bund.

Diese Kantone sind strenger als der Bundesrat:

Kanton Basel-Stadt: Auch wenn 2G gilt, muss die Masken- und Sitzpflicht bei der Konsumation in Restaurants, Bars und Clubs eingehalten werden. Für viele Clubs und Bars sind die Vorgaben nicht umzusetzen. Regierungsrat Lukas Engelberger verweist auf die Nachbargebiete in Deutschland und Frankreich, die ähnlich strenge oder noch weitergehende Schranken eingeführt hätten. Basel wolle nicht zum Ausweichort für das Ausgehpublikum aus den grenznahen Gebieten in Baden-Württemberg und dem Elsass werden. Die Massnahmen des Bundes stuft der Regierungsrat vor dem «Hintergrund einer bedenklichen epidemiologischen Entwicklung» als nicht ausreichend ein. «Wir sind überzeugt, dass der Bundesrat weitergehende Massnahmen beschliessen muss.»

Kanton Thurgau: Auch der Thurgau hält an seiner erweiterten Maskenpflicht fest. Die Regelung gilt auch für 2G-Veranstaltungen. Es gilt aber im Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt keine Sitzpflicht. Grund für die strengere Regelung sei die angespannte Covid-Situation im Thurgau, teilte die Kantonsregierung mit.

Kanton St. Gallen: Alle Events und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht können die 2G-Regel einführen und somit auf die Maskenpflicht verzichten. Der Regierungsrat teilte mit, dass zusätzlich zu den nationalen Massnahmen im Kanton St. Gallen auch in den Aussenbereichen von Bars, Klubs und Restaurants entweder 2G oder eine Maskenpflicht gilt, sofern die Gäste nicht an einem Tisch sitzen.

Zertifikatspflicht bei privaten Treffen Box aufklappen Box zuklappen In den Kantonen Jura, Wallis und Neuenburg gilt die Zertifikatspflicht auch bei Privat-Treffen ab 10 Personen. Der Bund hatte dies nur als Empfehlung erlassen.

Kanton Jura: Die Regierung hat die kantonalen Bestimmungen angepasst und teilweise verschärft. Im Kanton gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen weiterhin eine Maskenpflicht – unabhängig davon, ob man geimpft, getestet oder genesen ist. An Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen müssen alle eine Maske tragen, selbst wenn an der Veranstaltung nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind.

Kanton Wallis: Im Wallis dürfen Geimpfte und Genesene auch an 2G-Anlässen die Maske nicht ablegen. Es gilt aber keine Sitzpflicht.

Maskenpflicht im Freien Box aufklappen Box zuklappen Eine Maskenpflicht im Freien kennt zurzeit nur der Kanton Tessin. Die Regierung fordert die Gemeinden auf, an frequentierten Orten im Freien ein Maskenobligatorium zu verhängen. Dadurch könnten weitere Ansteckungen verhindert werden.

2G-Ausweitung für Keller-Sutter nächste mögliche Massnahme

Gut möglich, dass der Bundesrat nächstens die 2G-Empfehlung zu einer 2G-Pflicht macht. «Es dürfte unter Umständen nötig sein, die Schraube anzuziehen», sagte die Justizministerin Karin Keller-Sutter am Mittwoch im «Rundschau Talk».

Die 2G-Regel sei die mildeste mögliche nächste Massnahme. «Vor ein paar Wochen hielt ich das für nicht mehrheitsfähig. Doch die Pandemie lehrt uns, dass man keine solchen Beurteilungen abgeben sollte», erklärte Keller-Sutter. Bei 2G wäre der Zutritt unter anderem zu Restaurants nur noch Geimpften und Genesenen gestattet.