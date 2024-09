Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Biodiversitäts-Initiative, ein von Umwelt- und Land­schafts­schutz­organisationen getragenes Begehren, verlangt von Bund und Kantonen, mehr für die Artenvielfalt zu tun.

Morgen Sonntag stimmen die Schweizer Stimmberechtigten darüber ab, ob ein besserer Schutz von Natur und Landschaft in der Verfassung verankert werden soll.

Die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft», die sogenannte Biodiversitäts-Initiative, will Bund und Kantone verpflichten, die Artenvielfalt, die Landschaft und das baukulturelle Erbe besser zu schützen.

Diskutieren Sie mit! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF liefert Ihnen auf X via @srfnews Resultate in Echtzeit. Mit dem Hashtag #abst24 finden Sie auch die entsprechenden Beiträge auf X, vormals Twitter. Auch auf Facebook und Instagram freuen wir uns auf Ihre Meinung.

Sie fordert für den Erhalt der Biodiversität mehr Flächen und mehr Gelder der öffentlichen Hand. Zahlengrössen nennt sie dabei nicht. Schutzgebiete von gesamtschweizerischer Bedeutung müsste der Bund festlegen und kantonale Schutzgebiete die Kantone. Ausserdem verlangt die Initiative, die Natur, vielfältige Landschaften und schöne Ortsbilder auch ausserhalb von Schutzgebieten zu schonen.

Das sagen die Befürworter

Das Ja-Komitee argumentiert, dass Biodiversität eine Lebensgrundlage und für die Wirtschaft und die Gesundheit der Menschen wichtig sei. Die Landwirtschaft sei zum Beispiel auf bestäubende Insekten angewiesen und auf dank Lebewesen in der Erde fruchtbare Böden. Viele Touristen kämen der schönen Landschaften und Ortschaften wegen in die Schweiz. Schützen und Nutzen könnten Hand in Hand gehen.

Legende: Die biologische Vielfalt in der Schweiz hat seit der Jahrhundertwende von 1900 abgenommen. Wissenschaft und Verwaltung, die OECD und auch die Europäische Umweltagentur halten die heutigen Schweizer Mittel für den Erhalt der Artenvielfalt zwar für teilweise erfolgreich, wie der Bund schreibt. Doch sie genügten nicht. Keystone/GAETAN BALLY

Hinter der Volksinitiative stehen sieben Trägerorganisationen, über sechzig Partnerorganisationen, 24 kantonale Komitees und über 150 lokale Gruppierungen. SP und Grüne empfehlen ein Ja.

Das sagen die Gegner

Nach Ansicht des Nein-Komitees würde die Biodiversitäts-Initiative die Lebensmittelproduktion stark einschränken. 30 Prozent der Landesfläche würden praktisch unantastbar, macht das Nein-Komitee geltend. Diese Zahl werde zwar in der Initiative nicht genannt, sei als Zielgrösse der Initianten aber eindeutig.

Dem Bundesrat ist die Initiative zu starr. In den Worten von Umweltminister Albert Rösti lässt der Text die Ausgewogenheit zwischen Biodiversität und Ortsbildschutz einerseits und den Interessen der Volkswirtschaft andererseits vermissen.

SRG-Abstimmungsumfrage deutet auf Ablehnung

In der SRG-Umfrage, welche zehn Tage vor der Abstimmung veröffentlicht wurde, lehnte eine Mehrheit von 51 Prozent der Befragten die Biodiversitäts-Initiative ab. 46 Prozent sprachen sich dafür aus. 3 Prozent waren noch unschlüssig. Gemäss den Politologen von GFS Bern, welche die Studie durchführten, ist ein solcher Trend bei Initiativen der Normalfall.