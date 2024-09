Wieder einmal scheitert eine Pensionskassenreform. An der Präsidentenrunde herrscht Katerstimmung – mit einer Ausnahme.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

2010, 2017, 2024: Der Hattrick ist komplett – zum dritten Mal versenkt das Stimmvolk eine Reform der beruflichen Vorsorge. Die Gewerkschaften und die Linke lassen die Korken knallen. Bei den Bürgerlichen herrscht Katerstimmung.

Über Jahre hinweg feilten die Sozialpartner und die Politik an einem tragfähigen Kompromiss. Aus der einst «historischen Einigung» ist ein Scherbenhaufen geworden. An der Präsidentenrunde ging es an die Aufarbeitung.

Zurück auf Feld 1 bei Säule 2

SVP, FDP und Mitte müssen eine üble Schlappe verkraften. Im Parlament wurde die Kompromissvorlage von Gewerkschaften und Arbeitgeberverband verwässert. Hat die bürgerliche Mehrheit in Bundesbern überspannt? Immerhin gab es auch bei Wirtschaftsverbänden Bruchlinien.

FDP-Präsident Thierry Burkart sieht keine Auflösungserscheinungen bei der «Wirtschaftspartei». Im Parlament seien «praktisch alle» Parteimitglieder für die Reform gewesen, auch die Basis habe hinter der Reform gestanden. «Offensichtlich gab es aber Gegnerinnen und Gegner in bürgerlichen Kreisen.»

00:23 Video Pfister: «Die BVG-Reform-Vorlage war ausgewogen» Aus News-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Gerhard Pfister findet, dass eine ausgewogene Vorlage zur Abstimmung kam. «Das Volk sah das aber anders», räumt der Mitte-Präsident ein. Die Balance sei schwierig bei einer Rentenreform – eine reine Ausbauvorlage sei nicht finanzierbar und würde beim Volk auch keine Mehrheit finden.

Unsere Argumente sind nicht in ausreichendem Mass an unsere Basis durchgedrungen.

Zu denken gibt die BVG-Schlappe auch der SVP: Die Partei gab die Ja-Parole aus, die eigene Wählerschaft folgte aber den Sirenengesängen der Gewerkschaften. «Wir haben verloren, unsere Argumente sind nicht in ausreichendem Mass an unsere Basis durchgedrungen», gibt Marcel Dettling zu.

00:57 Video Dettling: «Ja, wir haben verloren» Aus News-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Im gleichen Atemzug schwenkt der SVP-Chef auf die Asylpolitik. Er habe in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass es für Migranten genug Geld gebe. «Dass es dann höhere Lohnabzüge geben soll, versteht unsere Wählerschaft nicht.»

Legende: Das Parlament ist bei den eidgenössischen Wahlen im letzten Jahr nach rechts gerückt. Im Parlament muss die Linke seither unten durch. Nach dem Ja zur 13. AHV-Rente feiert sie nun aber den nächsten Coup an der Urne. Keystone/Peter Schneider

SP-Präsidentin Mattea Meyer versteht das Votum als Aufruf an die Politik: «Die jüngsten Volksentscheide zeigen, dass die Menschen einen Ausbau der AHV wollen und eine Senkung der Renten überdeutlich ablehnen.» Die Kaufkraft habe in den letzten Jahren gelitten, so Meyer. Die bürgerlichen Parteien müssten Volkes Stimme endlich hören.

Die Bevölkerung war nicht zu dumm. Sie hat sehr gut verstanden, dass sie für eine schlechtere Rente mehr hätte bezahlen sollen.

Dettling geht in den Gegenangriff: Die Reform hätte die Situation von Frauen in Teilzeitarbeit verbessert – die SP habe «einen Kampf gegen die Frauen» geführt. Meyer kontert: «Eine grosse Mehrheit der Frauen hat heute zu Recht Nein gesagt, weil sie wussten, dass die Vorlage ihnen keine bessere Rente gebracht hätte.»

Hat die hochkomplexe Vorlage die Stimmbevölkerung nicht einfach überfordert? Die SP-Chefin stellt das in Abrede: «Die Bevölkerung war nicht zu dumm. Sie hat sehr gut verstanden, dass sie für eine schlechtere Rente mehr hätte bezahlen sollen.»

Nach der Reform ist vor der Reform

Der Kampf um die nächste Pensionskassenreform ist eröffnet. Meyer geht ihn mit einer klaren Forderung an: Es darf keinerlei Kürzungen beim Leistungsniveau geben. Und es braucht ein grundlegendes Umdenken: Kranke Angehörige zu pflegen und Kinder zu erziehen, dürfe kein Risiko für Altersarmut mehr sein.

00:45 Video Meyer: «Kinderbetreung darf kein Altersarmutsrisiko mehr sein» Aus News-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

In der bürgerlich dominierten Runde gibt es heftigen Widerspruch: Eine Ausbauvorlage, wie sie die SP jetzt fordere, müsse auch bezahlt werden, sagt FDP-Chef Burkart. «Wir wehren uns dagegen, dass man den Leuten, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, immer mehr Geld aus dem Sack zieht.»

00:52 Video Burkart: «In der Altersvorsorge wird es immer Gegner geben» Aus News-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Für Mitte-Präsident Pfister ist klar: Ohne breiten Kompromiss wird es auch in Zukunft nicht gehen. «Eine neue Reform kommt aber in den nächsten fünf Jahren sicher nicht vors Volk.» So viel ist klar: Kompliziert wird es auch beim nächsten Mal.