Inhaltsverzeichnis
Nationale Vorlagen
Abschaffung Eigenmietwert
Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
JA
61.9%
522'666 Stimmen
NEIN
38.1%
321'729 Stimmen
Standesstimmen
JA
10.0
NEIN
3.0
E-ID
Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz)
JA
47.7%
404'598 Stimmen
NEIN
52.3%
443'087 Stimmen
Kantonale Wahl
Kantonale Abstimmungen
Schwyz
Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen
Kanton Schwyz: Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule
JA
53.2%
32'082 Stimmen
NEIN
46.8%
28'171 Stimmen
Kommunale Abstimmungen
Stadt Luzern
Initiative Begrünte und autobefreite Quartiere Luzern
Stadt Luzern: Volksinitiative «Begrünte und autobefreite Quartiere für Luzern»
JA
41.5%
12'119 Stimmen
NEIN
58.5%
17'072 Stimmen
St. Moritz
Reduktion Gemeinderat auf 11 Mitglieder
St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung
JA
72.6%
894 Stimmen
NEIN
27.4%
338 Stimmen
CEO Modell
St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung
JA
41.7%
508 Stimmen
NEIN
58.3%
709 Stimmen
Entschädigung Behördenorgane
St. Moritz: Gesetz über die Entschädigung von Mitgliedern kommunaler Organe, Behörden und Kommissionen
JA
37.6%
450 Stimmen
NEIN
62.4%
746 Stimmen