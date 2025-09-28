 Zum Inhalt springen

Abstimmungen 28. September So hat die Schweiz abgestimmt

Die beiden eidgenössischen Vorlagen und die regionalen Resultate auf einen Blick.

28.09.2025, 12:16

Nationale Vorlagen

Abschaffung Eigenmietwert

Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften

  • JA

    61.9%

    522'666 Stimmen

  • NEIN

    38.1%

    321'729 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    10.0

  • NEIN

    3.0

E-ID

Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz)

  • JA

    47.7%

    404'598 Stimmen

  • NEIN

    52.3%

    443'087 Stimmen

Die Gemeinderesultate werden fortlaufend ergänzt.

Kantonale Wahl

Kantonale Abstimmungen

Die kantonalen Schlussresultate werden fortlaufend ergänzt.

Schwyz

Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen

Kanton Schwyz: Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule

  • JA

    53.2%

    32'082 Stimmen

  • NEIN

    46.8%

    28'171 Stimmen

Kommunale Abstimmungen

Die ausgewählten kommunalen Schlussresultate werden fortlaufend ergänzt.

Stadt Luzern

Initiative Begrünte und autobefreite Quartiere Luzern

Stadt Luzern: Volksinitiative «Begrünte und autobefreite Quartiere für Luzern»

  • JA

    41.5%

    12'119 Stimmen

  • NEIN

    58.5%

    17'072 Stimmen

St. Moritz

Reduktion Gemeinderat auf 11 Mitglieder

St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung

  • JA

    72.6%

    894 Stimmen

  • NEIN

    27.4%

    338 Stimmen

CEO Modell

St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung

  • JA

    41.7%

    508 Stimmen

  • NEIN

    58.3%

    709 Stimmen

Entschädigung Behördenorgane

St. Moritz: Gesetz über die Entschädigung von Mitgliedern kommunaler Organe, Behörden und Kommissionen

  • JA

    37.6%

    450 Stimmen

  • NEIN

    62.4%

    746 Stimmen

SRF 4 News, 28.09.2025, 6 Uhr ; 

