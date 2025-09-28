 Zum Inhalt springen

Abschaffung Eigenmietwert

JA 57.7%, NEIN 42.3%

Standesstimmen

JA 16.5 Stimmen, NEIN 6.5 Stimmen

Resultat 

E-ID

JA 50.4%, NEIN 49.6%

Resultat 

Themen in diesem Liveticker

  • 21'266 Stimmen machen den Unterschied – und wir Feierabend!
  • Bündner Finanzdirektor: «Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen»
  • Die SVP siegt in Solothurn bei allen kantonalen Vorlagen
  • Rätoromanen haben erstmals in ihrer Sprache abgestimmt
  • 49.5 Prozent: Überdurchschnittliche Stimmbeteiligung
  • Katrin Oller: «Klare Abneigung gegen ein Gartengerät in Zürich»
  • Parteipräsidenten sind sich einig: E-ID soll freiwillig bleiben
  • Adrian Müller: «Bern setzt ein Zeichen gegen steigende Mieten»
  • In Genf kommt es zu einer Stichwahl für die Kantonsregierung
  • Wie will der Bundesrat die Minderheit ernst nehmen?

News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.

SRF 1, 28.9.2025, 12 Uhr

