Die beiden eidgenössischen Vorlagen auf einen Blick – mit den Ergebnissen nach Gemeinden.

Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden über zwei nationale Vorlagen. Hier finden Sie die Ergebnisse nach Gemeinden:

Zweite Hochrechnung: Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts

Die Schweiz sagt gemäss Hochrechnung von GFS Bern mit 58 Prozent der Stimmen Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Nein sagen demnach 42 Prozent.

Wer eine Liegenschaft besitzt und diese selbst nutzt, muss den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Er orientiert sich am Betrag, der bei einer Vermietung der Liegenschaft eingenommen werden könnte. Im Gegenzug können Schuldzinsen und etwa die Kosten für den Unterhalt vom Einkommen abgezogen werden.

In der laufenden Debatte dominiert zwar die Abschaffung des Eigenmietwerts, doch auf dem Stimmzettel ist vom «Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften» die Rede. Denn die Stimmberechtigten entscheiden in erster Linie über die mögliche Einführung einer Sondersteuer auf Zweitliegenschaften. Gibt es ein Ja von Volk und Ständen, dann wird automatisch auch der Eigenmietwert abgeschafft – um Steuerausfälle zu kompensieren.

Hochrechnung: 50/50 zur Einführung der E-ID

Es zeigt sich ein ausgeglichenes Bild zwischen Ja- und Nein-Stimmen zur Einführung der E-ID. Gemäss Hochrechnung von GFS Bern haben 50 Prozent der Stimmberechtigten Ja und gleich viele Nein gestimmt – es bleibt spannend.

Via App auf dem Smartphone amtliche Dokumente bestellen oder Einkäufe mit Alterskontrolle online tätigen – das soll in der ganzen Schweiz mit dem elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) möglich werden. Dieser wäre laut Gesetzestext freiwillig und gratis, wobei die Kantone eine Gebühr für die Identifikation verlangen könnten.

Bereits im März 2021 äusserte sich das Stimmvolk zur Einführung einer E-ID. Damals lehnte das Volk die Vorlage ab. Im Unterschied zum alten Vorschlag wäre bei der neuen E-ID der Bund Betreiber und nicht private Unternehmen.