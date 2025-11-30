Für mehr als zwei Millionen will die Gemeinde ein Vorprojekt ausarbeiten. Kernstück ist die Verschiebung des Bahnhofs.

Im Winter führt der Verkehr in Davos immer wieder zu Problemen. Daher soll der Bahnhof Davos Dorf rund 200 Meter in Richtung Parsennbahn verlegt werden. Am neuen Standort sind zudem ein Busterminal und eine Tiefgarage geplant. Zwei neue Kreisel sollen die bisherigen Bahnübergänge ersetzen, an denen es regelmässig zu Stau kommt.

Am 30. November entscheidet das Davoser Stimmvolk darüber, ob ein weiterer Schritt in Richtung Umsetzung gemacht werden soll. Zur Abstimmung steht ein Kredit von 2.1 Millionen Franken, mit dem ein detailliertes Vorprojekt ausgearbeitet werden soll.

Es handelt sich also um einen Grundsatzentscheid darüber, ob die Idee weiterverfolgt oder fallen gelassen werden soll. Bisher hat die Gemeinde bereits 2.7 Millionen Franken in die Planung investiert.

Späte Abstimmung sorgt für Kritik

Landrat Damian Markutt von der FDP stört sich am Vorgehen der Gemeinde. Er sagt: «Die Abstimmung kommt deutlich zu spät, nachdem man schon mehrere Millionen für die Planung ausgegeben hat.» Gegen den Kredit waren auch einige Vertreter der SVP.