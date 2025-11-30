 Zum Inhalt springen

Abstimmung Gemeinde St. Moritz Islas-Areal St. Moritz: Zu teuer oder Investition in die Zukunft?

Auf dem Islas-Areal in St. Moritz sind unter anderem eine Eishalle und eine Wertstoffsammelstelle geplant.

30.11.2025, 08:37

Direkt am Fluss Inn liegt das Areal Islas, an der Strasse von St. Moritz Richtung Silvaplana, unterhalb der alten Olympiaschanze. Dereinst soll dort eine Eissporthalle entstehen mit sogenannten «ergänzenden Nutzungen»: einer Wertstoffsammelstelle, Lagerflächen und Parkplätzen. Für 114 Millionen Franken soll das Areal bebaut und entwickelt werden.

Das Projekt ist zu teuer für die Gemeinde St. Moritz.
Autor: Martin Binkert Grossrat Kanton Graubünden (Mitte)

In der Gemeinderatssitzung war ein Gemeinderat dagegen: Martin Binkert von der Mitte-Partei. Das Projekt sei zu teuer für die Gemeinde St. Moritz, so Binkert. Zudem kämen mit der Eissporthalle und der Wertstoffsammelstelle in Zukunft noch Kosten dazu. «Die Folgekosten hängen mit dem Projekt zusammen. Die Weiterentwicklungen auf dem Gelände kosten wieder viel Geld», sagt Binkert.

St. Moritz ist im Moment finanziell in einem absolut hervorragenden Zustand.
Autor: Christian Jenny Gemeindepräsident St. Moritz

Einer der Befürworter der Arealentwicklung Islas ist Gemeindepräsident Christian Jenny. Für St. Moritz sei die Investition tragbar: «Die Gemeinde ist im Moment finanziell in einem absolut hervorragenden Zustand.» Folgekosten gebe es zwar, aber diese seien eine Investition in die Zukunft, so Jenny weiter.

News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.

Regionaljournal Ostschweiz, 30.11.2025, 12 Uhr ; 

