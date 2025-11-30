Die Solothurner Stimmbevölkerung entscheidet auch über zwei weitere Vorlagen.

1) Kauf Liegenschaft Bielstrasse 3 in Solothurn

Der Kanton will eine Liegenschaft kaufen, direkt neben dem Amthaus 1 in Solothurn. Dort sollen Gerichte und Verwaltung Platz finden. Weitere Räumen würden vermietet, was pro Jahr rund 300'000 Franken einbringen würde. Das Gebäude kostet 5.2 Millionen Franken. Den Vertrag mit der Eigentürmerin Credit Suisse hat die Regierung bereits unterschrieben. Dagegen gab es eine Stimmrechtsbeschwerde. Das Bundesgericht gab der Beschwerde recht und befand, dass das Volk über den Kauf entscheiden muss. Der Regierungsrat könne das nicht in Eigenkompetenz entscheiden.

Erste Resultate: 67% Ja, 33% Nein, 101 Gemeinden ausgezählt (von 106).

2) Kürzung des STAF-Ausgleichs 2026/2027

Mit der Unternehmens-Steuerreform «Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (STAF)» wurden im Kanton Solothurn ab dem Jahr 2020 die Gewinnsteuersätze für Firmen stufenweise von rund 21 Prozent auf 15.1 Prozent gesenkt.

Einwohnergemeinden, welche übermässig hohe Steuerausfälle erwarteten, konnten beim Kanton eine teilweise Kompensation beantragen. Nach vier Jahren zeigt sich, dass die Gemeinden deutlich weniger Steuerausfälle hatten als befürchtet. Nun wollen Regierung und Parlament die Ausgleichszahlungen um je 2 Millionen Franken für die Jahre 2026 und 2027 reduzieren. Dies ist eine Sparmassnahme für den finanziell angeschlagenen Kanton.

Erste Resultate: 54% Nein, 46% Ja, 102 Gemeinden ausgezählt (von 106).