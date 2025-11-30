Das Solothurner Parlament und die Regierung sind sich einig: Profi-Lottoveranstaltungen sollen im Kanton verboten werden. Auch die Resultate aus den Gemeinden zeigen in die gleiche Richtung. Unterdessen sind 102 von 106 Gemeinden ausgezählt, 67 Prozent sind für das Verbot, nur 33 dagegen.
Richtlinien für Lotto-Veranstaltungen
Lotto-Abende von Vereinen gehören, wie auch Tombolas, zu den Kleinlotterien. Mit dem neuen Geldspielgesetz gelten seit 2019 für solche Veranstaltungen schweizweit einheitliche Regeln. Unter anderem dürfen die Gewinne ausschliesslich aus Sachpreisen bestehen, und die Summe aller Einsätze darf maximal 50'000 Franken betragen. Sind diese Kriterien erfüllt, braucht ein Lotto-Match keine spezielle Bewilligung der Behörden.
Geht es jedoch um Geldpreise, Goldvreneli oder Gutscheine oder ist die gesamte Einsatzsumme höher als 50'000 Franken, braucht es eine kantonale Bewilligung, und es müssen weitere Vorgaben erfüllt werden. Zum Beispiel muss bei solchen Veranstaltungen die Hälfte der gesamten Einsätze an die Spielerinnen und Spieler zurückverteilt werden, damit die Veranstalter nicht ungebührlich Gewinne machen. Diese Gewinnrückverteilung ist für Vereine wiederum ein Problem, weil sie so deutlich weniger Einnahmen für die eigene Kasse erwirtschaften können.
Mit dem Verbot des Profi-Lottos sollen indirekt die lokalen Vereine unterstützt werden, da Lottoveranstaltungen für sie eine wichtige Einnahmequelle sind und sie unter der Konkurrenz leiden. Die sechs professionellen Lotto-Anbieter im Kanton wehren sich gegen das Verbot.
Das Problem: Die Geldpreise inklusive Gutscheine aller Lottos im Kanton dürfen jährlich 820'000 Franken nicht übersteigen (Fr. 2.50 pro Einwohnerin und Einwohner). Sobald der geplante Umsatz einer Veranstaltung grösser ist als 50'000 Franken, braucht sie eine Bewilligung. So sieht es eine Vereinbarung zwischen den Kantonen vor. In Solothurn wird das Kontingent deutlich überschritten.
Weitere Solothurner Abstimmungen
Die Solothurner Stimmbevölkerung entscheidet auch über zwei weitere Vorlagen.
1) Kauf Liegenschaft Bielstrasse 3 in Solothurn
Der Kanton will eine Liegenschaft kaufen, direkt neben dem Amthaus 1 in Solothurn. Dort sollen Gerichte und Verwaltung Platz finden. Weitere Räumen würden vermietet, was pro Jahr rund 300'000 Franken einbringen würde. Das Gebäude kostet 5.2 Millionen Franken. Den Vertrag mit der Eigentürmerin Credit Suisse hat die Regierung bereits unterschrieben. Dagegen gab es eine Stimmrechtsbeschwerde. Das Bundesgericht gab der Beschwerde recht und befand, dass das Volk über den Kauf entscheiden muss. Der Regierungsrat könne das nicht in Eigenkompetenz entscheiden.
Erste Resultate: 67% Ja, 33% Nein, 101 Gemeinden ausgezählt (von 106).
2) Kürzung des STAF-Ausgleichs 2026/2027
Mit der Unternehmens-Steuerreform «Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (STAF)» wurden im Kanton Solothurn ab dem Jahr 2020 die Gewinnsteuersätze für Firmen stufenweise von rund 21 Prozent auf 15.1 Prozent gesenkt.
Einwohnergemeinden, welche übermässig hohe Steuerausfälle erwarteten, konnten beim Kanton eine teilweise Kompensation beantragen. Nach vier Jahren zeigt sich, dass die Gemeinden deutlich weniger Steuerausfälle hatten als befürchtet. Nun wollen Regierung und Parlament die Ausgleichszahlungen um je 2 Millionen Franken für die Jahre 2026 und 2027 reduzieren. Dies ist eine Sparmassnahme für den finanziell angeschlagenen Kanton.
Erste Resultate: 54% Nein, 46% Ja, 102 Gemeinden ausgezählt (von 106).
Wenn Anbieter keine Bewilligungen mehr erhalten, verschwinden sie vom Markt. Ihr Geschäft würde damit quasi verboten, wie es bereits in vielen anderen Kantonen der Fall ist. Wegen der dortigen Verbote sind die Veranstalter nach Solothurn ausgewichen.
