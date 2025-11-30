Das Profi-Lotto wird im Kanton Solothurn verboten. Damit werden indirekt Vereine unterstützt.

Sparmassnahme abgelehnt: Die Abfederung der Steuerausfälle der Unternehmenssteuerreform für Gemeinden bleibt.

Kauf unter Dach und Fach: Der Kauf des Bürogebäudes an der Bielstrasse 3 in Solothurn wurde gutgeheissen.

Verbot professioneller Lottoanbieter Kanton Solothurn: Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz JA 68.4% 46'045 Stimmen

NEIN 31.6% 21'316 Stimmen

Kürzung STAF-Ausgleich 2026/2027 Kanton Solothurn: Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) JA 49.2% 31'988 Stimmen

NEIN 50.8% 33'028 Stimmen

Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3 Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn JA 68.9% 46'508 Stimmen

NEIN 31.1% 20'999 Stimmen

Im Kanton Solothurn werden Profi-Lottoveranstaltungen verboten. Dies hat das Stimmvolk entschieden. 68 Prozent der Abstimmenden befürwortet das Verbot, nur 32 Prozent waren dagegen. Nur zwei Gemeinden haben knapp gegen das Verbot gestimmt – Egerkingen und Welschenrohr-Gänsbrunnen.

Legende: Lottoveranstaltungen sind für Vereine ein wichtiger Zustupf für das Vereinskässeli. SRF/Alex Moser

Neu dürfen nur noch die Vereine Lottos durchführen. Ihnen steht neu das gesamte Kontingent zur Verfügung, das im Kanton Solothurn für Geldpreise wie Gutscheine oder Goldvreneli zur Verfügung steht.

Damit werden die lokalen Vereine unterstützt. Denn Lottoveranstaltungen sind für sie eine wichtige Einnahmequelle, eine, die von den Profi-Lottoveranstaltungen unter Druck geraten ist.

Weitere kantonale Abstimmungen Box aufklappen Box zuklappen Die Solothurner Stimmbevölkerung hat auch über zwei weitere Vorlagen entschieden. Keine Kürzung des STAF-Ausgleichs 2026/2027 Die Solothurner Regierung kann ihr Sparpaket nicht genau so umsetzen, wie geplant. Eine der vielen Massnahmen wurde heute vom Stimmvolk knapp abgelehnt. 51% der Abstimmenden sind der Meinung, dass der Kanton einen Beitrag an die Gemeinden nicht reduzieren darf. Bei diesem geht es um die Abfederung der Steuerausfälle der Unternehmenssteuerreform. Die Gemeinden erhalten weiterhin 195 Millionen Franken, die Regierung hätte den Beitrag um 4 Millionen reduzieren wollen.

Dies ist ein Sieg für den Gemeindeverband und die Gemeinden, die sich gegen die Sparmassnahme gewehrt haben. Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3 in Solothurn gutgeheissen 69% sagen Ja zum Kauf eines Verwaltungsgebäude in der Stadt Solothurn. Die Regierung hatte das Gebäude bereits gekauft. Im Nachhinein stellte das Bundesgericht aber klar, dass es eine Volksabstimmung braucht. Nun segnete eine grosse Mehrheit den Kredit von 5 Millionen Franken ab. Damit gehört das Bürogebäude neben dem Solothurner Obergericht nun definitiv dem Kanton.

Für das Verbot starkgemacht haben sich neben Vereinen und dem Gewerbeverband, auch das Solothurner Parlament und die Regierung. Im Abstimmungskampf hatte sich – neben den sechs professionellen Lottoanbieter im Kanton – einzig die SVP gegen das Verbot gewandt.

SRF-Korrespondent: «Tradition wichtiger als Gewerbefreiheit» Box aufklappen Box zuklappen Das Solothurner Stimmvolk will die Vereine schützen. Nur sie dürfen künftig noch ein «Lotto im Säli» durchführen, sogenannte Profilottos werden verboten. Damit wird erreicht, dass das Kontingent, das für Geldpreise wie Gutscheine oder Goldvreneli zur Verfügung steht, künftig nur noch von Vereinen genutzt werden kann. Für diese stellen Lottos eine wichtige Einnahmequelle dar. Das Ja war absehbar. Auch in anderen Kantonen wurden Profilottos bereits verboten. Zudem hat sogar der kantonale Gewerbeverband mit seinen lokalen Gewerbevereinen das Verbot unterstützt. Und es wird keine volkswirtschaftlich wichtige Branche zerstört. Die lediglich sechs Lottoanbieter sagten selber, ihr Geschäft sei nur semiprofessionell und sie könnten nicht davon leben. Eine Einschätzung von SRF-Regionalredaktor Marco Jaggi.

Neben dem Kanton Solothurn kennen auch andere Kantone ein Verbot von Profi-Lottoveranstaltungen. Wegen der dortigen Verbote sind die Veranstalter bis jetzt nach Solothurn ausgewichen. Dies wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wenn Anbieter keine Bewilligungen mehr erhalten, verschwinden sie vom Markt.