Abstimmung Kanton St. Gallen Deutliches Ja zum neuen Zollzentrum im Rheintal

Geplant ist ein Neubau unter Federführung des Zolls. Die Kantonspolizei St. Gallen wird sich einmieten.

Deutliches Ja zum neuen Zollzentrum im Rheintal

Deutliches Ja: 79.7 Prozent haben die Vorlage angenommen.

Das ist geplant: In St. Margrethen im St. Galler Rheintal plant der Bund ein neues Interventionszentrum (IVZ) für den Zoll. Die St. Galler Kantonspolizei wird sich ab 2030 im Neubau einmieten. Im Mittelpunkt der Vorlage standen die jährlichen Mietkosten von knapp 2.2 Millionen Franken. Die Vertragsdauer ist auf 20 Jahre angelegt und kann zweimal verlängert werden.

So soll der Neubau für Polizei und Zoll aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Im neuen IVZ St. Margrethen sollen Personen, Waren und Transportmittel durch den Zoll kontrolliert werden. Es soll aber auch als Stützpunkt dienen. Bildquelle: Kanton St. Gallen. 1 / 2 Legende: Im neuen IVZ St. Margrethen sollen Personen, Waren und Transportmittel durch den Zoll kontrolliert werden. Es soll aber auch als Stützpunkt dienen. Kanton St. Gallen

Bild 2 von 2. Das geplante IVZ befindet sich in der Nähe der Grenze und unmittelbar neben der Autobahn. Bildquelle: Kanton St. Gallen. 2 / 2 Legende: Das geplante IVZ befindet sich in der Nähe der Grenze und unmittelbar neben der Autobahn. Kanton St. Gallen Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Neubau bei der Autobahnausfahrt St. Margrethen sollen bis zu 250 Mitarbeitende des Zolls und auch rund 50 St. Galler Polizistinnen und Polizisten arbeiten, unter anderem in den Bereichen Schwerverkehr und Migrationsdelikte. Dadurch werde die Zusammenarbeit vereinfacht, hiess es in der Abstimmungsbotschaft.

Das ist der Fahrplan: Geplanter Baubeginn ist Mitte 2026, die Inbetriebnahme des neuen Interventionszentrums soll Ende 2029 erfolgen. Das neue Zentrum entsteht nur, wenn neben der St. Galler Stimmbevölkerung auch der National- und der Ständerat zustimmen.

Praktisch keine Gegner: Die Vorlage war breit abgestützt. Alle Parteien, die im St. Galler Kantonsparlament vertreten sind, hatten die Ja-Parole beschlossen.

Auch ein deutliches Ja zum Reinraum Buchs Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Kredit für den Reinraum Buchs war im St. Galler Kantonsrat unumstritten. Fachhochschule Ost Am Campus Buchs der Fachhochschule Ost bietet der Kanton St. Gallen der Technologiebranche für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte einen Raum an. Temperatur, Druck und Feuchtigkeit lassen sich genau regulieren. Es handelt sich um den einzigen Reinraum in der ganzen Ostschweiz, der für die Industrie zugänglich ist. Mit dem Sonderkredit von 19.5 Millionen Franken soll der Reinraum unter dem Namen «Sensor Innovation Hub» modernisiert, erweitert und bis 2034 betrieben werden. 77.2 Prozent der Stimmenden sagten Ja.