Die Jungen Grünen fordern mit der Initiative «Sex? Aber safe!» Gratis-Tests auf Geschlechtskrankheiten für unter 30-Jährige in der Stadt St. Gallen.

Junge St. Gallerinnen und St. Galler sowie Personen, die im Besitz einer Kulturlegi sind, sollen die Möglichkeit haben, sich kostenlos auf sexuell übertragbare Infektionen wie Chlamydien, HIV, Gonorrhoe oder Syphilis testen zu lassen. Dies ist das Ziel der Initiative «Sex? Aber safe!» der Jungen Grünen, über die am 30. November abgestimmt wird.

Sinah Eisenring, Mit-Initiantin und Co-Präsidentin der Jungen Grünen St. Gallen, sagt, es gehe vor allem um junge Leute mit wenig Geld: «Solche Tests müssen sich alle leisten können. Sexuelle Gesundheit darf kein Luxusgut sein.»

Im Stadtparlament hatte die Vorlage einen schweren Stand: 35 Nein- zu 23 Ja-Stimmen. Auch der Stadtrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen, da die geschätzten Kosten von 370'000 Franken die Stadt finanziell zu stark belasten würden, zumal Jugendliche unter 25 Jahren mit höherem Ansteckungsrisiko bereits heute kostenlos getestet werden können.