In verschiedenen Gemeinden im Kanton Zürich wurde abgestimmt. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Wetzikon / Bauma / Bäretswil / Bubikon / Dürnten / Gossau / Hinwil / Rüti / Wald

Das Spital Wetzikon konnte 2024 eine Anleihe in der Höhe von 170 Millionen Franken nicht mehr zurückzahlen. Weil der Kanton Zürich fand, das Spital Wetzikon sei nicht relevant genug für eine Rettung, sind nun die Gemeinden gefordert. Laut Sanierungsplan sollen die 12 Besitzergemeinden 50 Millionen Franken investieren. Fischingen, Grüningen und Seegräben haben ihren Anteil bereits zugesagt. Heute haben die restlichen neun Gemeinden entschieden.

Bubikon sagt mit 51.52 Prozent Nein zum Sanierungsplan.

Hinwil nimmt den Sanierungsplan an mit 78.42 Prozent der Stimmen.

Embrach

Embrach kann die Badi Talegg für 14.9 Millionen Franken sanieren. 82 Prozent der Stimmberechtigten sagen Ja zur Gesamtsanierung des Hallen- und Freibads.

Schwerzenbach

Die Stimmenden haben die neue Bau- und Zonenordnung BZO angenommen. Vor drei Jahren wurde ein Entwurf versenkt. Der neue Entwurf konzentriert sich nun auf einige wenige Areale, die verdichtet werden. Schwerzenbach ist schweizweit die Gemeinde mit dem grössten Potenzial, nach innen zu wachsen.

Stäfa

Stäfa wird doch nicht zur Energiestadt Gold. Die Vorlage ist mit 63.9 Nein-Stimmen deutlich abgelehnt worden. An zwei Gemeindeversammlungen war das Anliegen jedoch angenommen worden. Bürgerliche Kreise stören sich am Label, das sie als bürokratisch bezeichnen.