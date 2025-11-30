Erbschaftssteuer-Initiative
JA 21%, NEIN 79%
2. Hochrechnung GFS Bern im Auftrag der SRG SSR
Service-citoyen-Initiative
JA 16%, NEIN 84%
2. Hochrechnung GFS Bern im Auftrag der SRG SSR
- Auf eidgenössischer Ebene sind die Einführung einer Erbschaftssteuer und die Service-citoyen-Initiative am Ständemehr gescheitert.
- Die FDP verteidigt ihren Regierungssitz in der Baselbieter Regierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Service-citoyen: Stolz und Enttäuschung bei Initianten
- Luzern: Stärkere Unterstützung für Kinderbetreuung
- «Initiative wurde als Bedrohung für Familienunternehmen gelesen»
- Zug: Ja zur Senkung des Steuerfusses
- Economiesuisse-Präsident: «Unsinniges Anliegen» der Juso
- Wahlen Basel-Landschaft: FDP sichert Sitz in Regierung
- Auch Service-citoyen-Initiative scheitert definitiv am Ständemehr
- Erbschaftssteuer scheitert definitiv am Ständemehr
- Schaffhausen: Bau eines neuen Kantonsspitals Schritt weiter
- Erbschaftssteuer: SP-Co-Präsident Wermuth lobt Mut der Juso
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.