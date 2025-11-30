 Zum Inhalt springen

Abstimmungen live Erbschaftssteuer und Bürgerdienst am Ständemehr gescheitert

Erbschaftssteuer-Initiative

JA 21%, NEIN 79%

2. Hochrechnung GFS Bern im Auftrag der SRG SSR 

Service-citoyen-Initiative

JA 16%, NEIN 84%

2. Hochrechnung GFS Bern im Auftrag der SRG SSR 

Themen in diesem Liveticker

  • Service-citoyen: Stolz und Enttäuschung bei Initianten
  • Luzern: Stärkere Unterstützung für Kinderbetreuung
  • «Initiative wurde als Bedrohung für Familienunternehmen gelesen»
  • Zug: Ja zur Senkung des Steuerfusses
  • Economiesuisse-Präsident: «Unsinniges Anliegen» der Juso
  • Wahlen Basel-Landschaft: FDP sichert Sitz in Regierung
  • Auch Service-citoyen-Initiative scheitert definitiv am Ständemehr
  • Erbschaftssteuer scheitert definitiv am Ständemehr
  • Schaffhausen: Bau eines neuen Kantonsspitals Schritt weiter
  • Erbschaftssteuer: SP-Co-Präsident Wermuth lobt Mut der Juso

Abstimmungsdossier

Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.

SRF 4 News, 30.11.2025, 7 Uhr

