Beide Initiativen abgelehnt Der Abstimmungsticker zum Nachlesen

Erbschaftssteuer-Initiative

JA 21.7%, NEIN 78.3%

Am Stände- und Volksmehr gescheitert

JA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen

Vorläufiges amtliches Endresultat 

Service-citoyen-Initiative

JA 15.9%, NEIN 84.1%

Am Stände-und Volksmehr gescheitert

JA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen

Vorläufiges amtliches Endresultat 

Themen in diesem Liveticker

  • Mit der Liste der erfolglosesten Initiativen verbschieden wir uns
  • Stadt Zürich: Ja zu Krankenkassen-Zuschuss und Neubauten
  • Einschätzung ZH: «Tempo 30: Starkes Signal nach Bern»
  • Schlussresultat Zürich: Ja zu Mobilitätsinitiative
  • Einschätzung BL: «Mehrheit der Bevölkerung setzt auf Kontinuität»
  • Vernier GE: Wahlergebnis vorerst ausgesetzt
  • Medienkonferenz zu Ende
  • Keller-Sutter: Absage an riskantes steuerpolitisches Experiment
  • Welche Folgen hat Service-citoyen-Nein auf Militär-Pläne?
  • Martin Pfister: Milizdienste bleiben wichtig für die Schweiz

Abstimmungsdossier

Grafik
News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.

SRF 1, 30.11.2025, 12 Uhr

