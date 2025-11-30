Erbschaftssteuer-Initiative
JA 21.7%, NEIN 78.3%
Am Stände- und Volksmehr gescheitertJA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen
Vorläufiges amtliches Endresultat
Service-citoyen-Initiative
JA 15.9%, NEIN 84.1%
Am Stände-und Volksmehr gescheitertJA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen
- Auf eidgenössischer Ebene sind die Einführung einer Erbschaftssteuer und die Service-citoyen-Initiative deutlich gescheitert.
- De Stimmbeteiligung liegt bei 43 Prozent.
- Die FDP verteidigt ihren Regierungssitz in der Baselbieter Regierung.
- Weiter waren in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Mit der Liste der erfolglosesten Initiativen verbschieden wir uns
- Stadt Zürich: Ja zu Krankenkassen-Zuschuss und Neubauten
- Einschätzung ZH: «Tempo 30: Starkes Signal nach Bern»
- Schlussresultat Zürich: Ja zu Mobilitätsinitiative
- Einschätzung BL: «Mehrheit der Bevölkerung setzt auf Kontinuität»
- Vernier GE: Wahlergebnis vorerst ausgesetzt
- Medienkonferenz zu Ende
- Keller-Sutter: Absage an riskantes steuerpolitisches Experiment
- Welche Folgen hat Service-citoyen-Nein auf Militär-Pläne?
- Martin Pfister: Milizdienste bleiben wichtig für die Schweiz
