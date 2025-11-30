 Zum Inhalt springen

Abstimmungen live Initiativen deutlich gescheitert – Bundesrat spricht vor Medien

Erbschaftssteuer-Initiative

JA 21.7%, NEIN 78.3%

Am Stände- und Volksmehr gescheitert

JA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen

Vorläufiges amtliches Endresultat 

Service-citoyen-Initiative

JA 15.9%, NEIN 84.1%

Am Stände-und Volksmehr gescheitert

JA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen

Vorläufiges amtliches Endresultat 

Themen in diesem Liveticker

  • Martin Pfister: «
  • Einschätzung BL: «Mehrheit der Bevölkerung setzt auf Kontinuität»
  • Karin Keller-Sutter und Martin Pfister vor den Medien
  • Kanton Genf: Zahnversicherung scheitert an 144 Stimmen
  • Kantonale Abstimmungen: So wurde in der Waadt entschieden
  • Medienkonferenz des Bundesrates um 16:15 Uhr
  • Einschätzung LU: «Kinderbetreuung: Luzern passt sich Realität an»
  • Schlussresultat: Beide Initiativen deutlich abgelehnt
  • Kurzeinschätzung NW: «Alles bleibt, so wie es ist»
  • Kurzeinschätzung BE: «Bern setzt klares Signal gegen Wohnungsnot»

Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.

SRF 1, 30.11.2025, 12 Uhr

