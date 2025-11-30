Erbschaftssteuer-Initiative
JA 21.7%, NEIN 78.3%
Am Stände- und Volksmehr gescheitertJA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen
Vorläufiges amtliches Endresultat
Service-citoyen-Initiative
JA 15.9%, NEIN 84.1%
Am Stände-und Volksmehr gescheitertJA 0 Stimmen, NEIN 23 Stimmen
Vorläufiges amtliches Endresultat
- Auf eidgenössischer Ebene sind die Einführung einer Erbschaftssteuer und die Service-citoyen-Initiative deutlich gescheitert.
- De Stimmbeteiligung liegt bei 43 Prozent.
- Seit 16:15 Uhr spricht der Bundesrat vor den Medien, um die Abstimmungsergebnisse einzuordnen.
- Die FDP verteidigt ihren Regierungssitz in der Baselbieter Regierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
