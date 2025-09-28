 Zum Inhalt springen

Abstimmungen live Hochrechnung: Krimi bei E-ID, Eigenmietwert abgeschafft

Abschaffung Eigenmietwert

JA 58%, NEIN 42%

Zweite Hochrechnung 

E-ID

JA 50%, NEIN 50%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Solothurner Stimmvolk lehnt umstrittenes Kita-Gesetz deutlich ab
  • Politkrimi um die E-ID: Spannung bei der Pro- und Contraseite
  • Prämienentlastungsinitiative im Tessin angenommen
  • Karin Kobler: «Lockerung war für Mehrheit im Thurgau wichtig»
  • Kanton Basel-Stadt zeigt sich europafreundlich
  • Vizepräsident vom Mieterverband: «Wir hatten einen Startnachteil»
  • Golder zum Eigenmietwert: «Es wird ein flächendeckendes Ja geben»
  • Nein zu mehr Schutz des Greyerzersees
  • Thurgauer Stimmbevölkerung kippt «Tanzverbot»
  • Lukas Golder zur E-ID: «Für die Befürworter wird es schwer»

Abstimmungsspecial

News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.

SRF 1, 28.9.2025, 12 Uhr

