Abschaffung Eigenmietwert
JA 58%, NEIN 42%
Zweite Hochrechnung
E-ID
JA 50%, NEIN 50%
Hochrechnung
- Die Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG verspricht Spannung.
- Der Eigenmietwert dürfte abgeschafft werden, bei der E-ID liegen beide Seiten bei 50%.
- Konservative Kreise hätten ihre Anhängerinnen und Anhänger gut mobilisieren können, erklärt Politologe Lukas Golder.
- In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
Themen in diesem Liveticker
- Solothurner Stimmvolk lehnt umstrittenes Kita-Gesetz deutlich ab
- Politkrimi um die E-ID: Spannung bei der Pro- und Contraseite
- Prämienentlastungsinitiative im Tessin angenommen
- Karin Kobler: «Lockerung war für Mehrheit im Thurgau wichtig»
- Kanton Basel-Stadt zeigt sich europafreundlich
- Vizepräsident vom Mieterverband: «Wir hatten einen Startnachteil»
- Golder zum Eigenmietwert: «Es wird ein flächendeckendes Ja geben»
- Nein zu mehr Schutz des Greyerzersees
- Thurgauer Stimmbevölkerung kippt «Tanzverbot»
- Lukas Golder zur E-ID: «Für die Befürworter wird es schwer»
Abstimmungsspecial
