Der Ticker startet um 5:43 Uhr

16:14 Keine Visa mehr und mehr Grenzkontrollen Um den Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus weiter zu verstärken, dehnt der Bundesrat die Einreisebeschränkungen auf Spanien aus. Diese gelten zudem ab sofort auch für den Luftverkehr aus Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich sowie aus allen Nicht-Schengen-Staaten. Zudem setzt der Bundesrat die Erteilung von Schengenvisa wie auch von nationalen Visa für Angehörige von Drittstaaten für vorerst drei Monate aus. Die Einreise in die Schweiz ist für diese nur noch in Ausnahmefällen möglich. Legende: Keystone

16:01 Keine Betreibungen mehr bis 4. April Vom 19. März bis und mit 4. April 2020 dürfen Schuldnerinnen und Schuldnern in der ganzen Schweiz nicht betrieben werden. Den entsprechenden so genannten Rechtsstillstand im Betreibungswesen hat der Bundesrat heute angeordnet. Damit sollen Schweizer Unternehmen in diesem Bereich eine gewisse Entlastung erfahren, schreibt der Bundesrat.

16:00 Alle sind am Aufräumen In den Thurgauer Entsorgungszentren können die Pandemievorschriften nicht mehr eingehalten werden. Der Grund: Alle sind am Aufräumen. Die Zeit zu Hause nutzten die Thurgauerinnen und Thurgauer, «um aufzuräumen und zu entsorgen», schreibt der Verband KVA Thurgau am Dienstag in einem Communiquè. Deshalb appelliere der Verband an die Bevölkerung, die Entsorgungsbetriebe «nur bei dringendem Bedarf und in möglichst geringer Personenzahl» aufzusuchen.

15:53 EU schliesst die Grenzen Die EU wird mit der Corona-Krise auf die Probe gestellt. Sie ringt um eine gemeinsame Haltung im Umgang mit den Grenzen. Nun haben die EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Schengen-Aussengrenzen zu schliessen, um sich zu schützen. Das betrifft auch die mit Schengen assoziierte Schweiz. Inwiefern, erklärt SRF-Bundeshausredaktor Oliver Washington. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: EU verschärft Grenzkontrollen Was bedeuten die neuen Regeln für die Schweiz? 18.03.2020 Mit Audio

15:48 EZB zeigt sich zu weiteren Massnahmen bereit Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise ihre Bereitschaft zum Handeln betont. Falls nötig, werde man weitere Impulse setzen, erklärte die EZB. Die EZB hatte bereits am 12. März ein umfassendes Krisenpaket geschnürt, um den Kreditfluss in der Wirtschaft zu stützen. Legende: Keystone

15:35 Bundesrat rationiert viele Medikamente Der Bundesrat rationiert einen grossen Teil der Medikamente, darunter die gängigsten Schmerzmittel und fiebersenkenden Medikamente. Das hat er am Mittwoch per Notrecht beschlossen. Ab sofort darf pro Einkauf nur noch eine Packung verkauft werden. Betroffen sind alle verschreibungspflichtigen Medikamente sowie Produkte wie Aspirin, Calciumpräparate, gewisse Hustenmittel, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Mefenaminsäure oder Produkte mit Codein. Eine spezielle Regelung gilt für chronisch Kranke: Auf Verschreibung des Arztes darf ihnen der Bedarf von bis zu zwei Monaten gedeckt werden. Die Rationierung dauert sechs Monate.

15:24 Abstimmung vom 17. Mai wird verschoben Der Bundesrat hat beschlossen, auf die Durchführung der eidgenössischen Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 zu verzichten. Das betrifft unter anderem die sogenannte Begrenzungsinitiative. Für alle hängigen eidgenössischen Volksbegehren (Volksinitiativen und fakultative Referenden) sollen die Sammel- und Behandlungsfristen während einer begrenzten Zeit stillstehen. Neben der Sicherstellung der Abstimmungsorganisation bedinge eine ordnungsgemässe Durchführung auch, dass eine freie Meinungsbildung stattfinden könne, schreibt der Bundesrat. Dazu gehöre auch ein «eigentlicher Abstimmungskampf». Aufgrund der Situation könne die Informations- und Publikumsveranstaltungen nicht stattfinden. Weiter schreibt der Bundesrat «Parteien und andere politische Akteure müssen auf die Durchführung von Versammlungen zur Parolenfassung verzichten». Bereits 1951 hat der Bundesrat einen ganzen Urnengang abgesagt, weil die Maul- und Klauenseuche die Durchführung der Volksabstimmung in mehreren Kantonen nicht erlaubte.

15:20 Anwaltskanzlei will alle Mitarbeiter auf Virus testen Bär und Karrer, eine renommierte Schweizer Wirtschaftsanwaltskanzlei, will alle Mitarbeiter einem Coronavirus-Test unterziehen. Man wolle so allfällig infizierte Mitarbeiter ohne Symptome identifizieren und isolieren, bestätigt die Kanzlei gegenüber SRF. Gemäss einem internen Schreiben, das SRF News vorliegt, seien im angefragten Labor «mehr als ausreichend Kapazitäten vorhanden» und das Unternehmen würde «keinen dringend benötigten Test damit vereiteln». In der Schweiz werden täglich rund 2000 Tests gemacht, auf Anweisung von Ärztinnen und Ärzten. Es sei nicht sinnvoll und auch nicht möglich, alle zu testen, liess das Bundesamt für Gesundheit bereits mehrfach verlauten. Die Praxis, nur Risikogruppen zu testen, ist bei Politikern und Experten umstritten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Private Corona-Tests Anwaltskanzlei will alle Mitarbeiter auf Virus testen 18.03.2020 Mit Audio

15:14 Tessiner Wahlen auf April 2021 verschoben Wegen der Coronavirus-Pandemie verschiebt die Tessiner Regierung die für den 5. April geplanten Kommunalwahlen um ein Jahr. Die Wahlen sollen stattdessen im April 2021 stattfinden. Die Regierung habe sich aufgrund der vom Bundesrat verhängten «ausserordentlichen Lage» zu einer Verschiebung der Wahlen entschlossen, teilte sie mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie sei es derzeit nicht möglich, die Wahlen in einer «friedlichen Stimmung» durchzuführen.

15:08 Gratis-Plakate des BAG für Städte und Gemeinden Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) stellt Gemeinden und Städten ab sofort kostenlos Coronavirus-Plakate «So schützen wir uns» zur Verfügung. Diese können – ebenfalls kostenlos – an den Plakatstellen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) angebracht werden. Gemeinden, die normalerweise automatisch die Unfallpräventionsplakate erhalten, werden in den kommenden Tagen mit der entsprechenden Anzahl Coronavirus-Plakate bedient, wie der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) mitteilte.

15:05 Wie kommen Schweizerinnen und Schweizer, die auf Reisen sind, nach Hause? Der Aufruf von Aussenminister Ignazio Cassis gestern war unmissverständlich: Schweizer Touristen und Geschäftsreisende, die im Ausland unterwegs sind, sollen wegen der Coronakrise heimreisen. Rund zweihundert wünschen sich konkrete Hilfe vom Aussendepartement (EDA), das diese Hilfe auch anbietet. Zurzeit geht das EDA davon aus, dass mehrere zehntausend Menschen aus der Schweiz im Ausland unterwegs sind. Registriert beim EDA sind circa 15'000 Touristinnen und Touristen. Hanspeter Lenz, Chef Krisenmanagement beim EDA, gibt Auskunft darüber, wie lange Schweizerinnen und Schweizer noch in die Schweiz zurückkehren können. Audio Wie kommen Schweizer und Schweizerinnen heim? 04:18 min, aus Rendez-vous vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:18 Minuten.

15:00 Eurovision Song Contest abgesagt Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) in den Niederlanden ist abgesagt. Das teilte die Europäische Rundfunkunion in Genf am Mittwoch mit. Grund ist die Unsicherheit für die Planungen durch das neuartige Coronavirus.

14:58 Was machen die Lastwagen-Chauffeure? Schwierige Situation für Lastwagen: An den Grenzen kommt es zur Zeit zu langen Staus. Und bei den Fuhrhaltern wollen nicht mehr alle Chauffeure nach Italien fahren. Was also tun? Audio Jede Menge Anfragen für Zusatzladungen, um die Versorgung sicherzustellen 03:29 min, aus SRF 4 News aktuell vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten.

14:53 Wirtschaftliche Massnahmen – Bundesrat entscheidet erst am Freitag Der Bundesrat hat am Mittwoch über zusätzliche Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie diskutiert. Entscheide sind noch nicht gefallen. Das soll an der ordentlichen Bundesratssitzung vom Freitag geschehen, wie Bundesratssprecher André Simonazzi mitteilte. Letzten Freitag hatte der Bundesrat 10 Milliarden Franken für Sofortmassnahmen angekündigt. Einige der Unterstützungsmassnahmen müssen noch ausgearbeitet oder konkretisiert werden.

14:51 Schnell-Spur für Berufspendler gefordert In Thayngen, dem einzigen der 20 Grenzübergänge im Kanton, der noch geöffnet ist, staute sich der Verkehr am Dienstag bis nach Herblingen. Viele Grenzgänger arbeiten im Gesundheitswesen, zum Beispiel wohnen 260 der 1500 Angestellten des Kantonsspital Schaffhausen in Deutschland. Sie kommen wegen der Grenzkontrollen nicht rechtzeitig zur Arbeit. Der Schaffhauser Regierungsrat will darum eine spezielle Schnell-Spur am Grenzübergang, damit Berufspendlerinnen und Berufspendler nicht im Stau stehen müssen. Die Gesundheitsversorgung habe oberste Priorität, sagte der Regierungspräsident Martin Kessler zu Radio SRF. Schaffhausen sucht nun mit der Zolldirektion nach Lösungen. Audio Schaffhausen fordert Schnell-Spur für Grenzgänger 01:48 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 01:48 Minuten.

14:22 «Die Leute in der Schweiz haben begriffen, worum es geht» Kinos, Schwimmbäder, Bars: Auch in der Schweiz ist derzeit vieles vorübergehend geschlossen. Durchsetzen muss das neue Reglement am Ende die Polizei. Urs Hofmann, Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), begrüsst die schweizweit geltenden Massnahmen. Er erklärt, wann die Polizei eingreifen soll – und wo sie eher grosszügig agieren darf. Audio Wo es für die Polizei Handlungsspielraum gibt – und wo nicht 03:07 min, aus SRF 4 News aktuell vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:07 Minuten.

14:08 In diesen Berufen ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch «Social Distancing» lautet das Gebot der Stunde. Doch in vielen Berufen lassen sich die empfohlenen zwei Meter Abstand kaum einhalten. Menschen, die bei ihrem Job in engem Kontakt mit anderen Personen stehen, sind dem grössten Ansteckungsrisiko ausgesetzt – so etwa in Gesundheitsberufen. Doch auch in anderen Jobs lebt es sich aktuell gefährlich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ansteckungsgefahr im Beruf Nicht nur in Gesundheitsberufen ist die Ansteckungsgefahr gross 18.03.2020 Mit Video

13:46 ZH: Gruppen ab 15 Personen werden nicht mehr toleriert Die Sicherheitsdirektion hat definiert, ab welcher Gruppengrösse Menschenansammlungen aufgelöst werden: Im ganzen Kanton Zürich werden ab sofort Gruppen ab 15 Personen nicht mehr akzeptiert. Die Polizei wird die Leute ansprechen und an das «Social Distancing» erinnern. Die Polizei werde die Menschen auffordern, sich freiwillig zu zerstreuen, teilte die Sicherheitsdirektion mit. Wer sich weigert, wird zuerst abgemahnt. Danach kann es eine Verzeigung geben. In allen Städten und Gemeinden im Kanton Zürich gelten nun diese Regeln. Es sei wichtig, dass das Vorgehen einheitlich sei, so der Regierungsrat. In der Stadt Zürich gibt es derzeit noch keine Verzeigungen wegen zu grosser Gruppengrössen, wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage hiess. Es seien kaum Menschen unterwegs. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht ZH und SH Zürcher Polizei löst Gruppen ab 15 Personen auf 18.03.2020 Mit Audio

13:36 Schweizer horten Klopapier – Spanier und Italiener Wein Andere Länder, andere Hamsterkäufe. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage unter den DPA-Auslandskorrespondenten. Wissenschaftlich fundiert ist die Befragung natürlich nicht, spannend aber allemal. Demnach horten Schweizer aktuell vor allem Toilettenpapier, Nudeln und Tiefkühlprodukte. Diesen Run auf WC-Rollen finden viele Italiener eher schräg. Schliesslich haben Bäder in Italien ein Bidet, also ein niedriges Waschbecken, an dem man sich nach dem Toilettengang reinigen kann. Leer sind in hingegen in Italien und Spanien die Weinregale in den Supermärkten. In der Türkei gibt es derzeit keine Chance, noch an «Kolonya» zu kommen – die türkische Form des Kölnisch Wasser. Es wird traditionell Besuchern gereicht, aber auch auf Reisen kann man sich damit die Hände «erfrischen». Mit einem Ethylalkohol-Gehalt von etwa 80 Prozent wirkt es desinfizierend. Legende: WC-Papier? Fehlanzeige. Im Coop Dietikon Brunau sind die Regale leer. SRF