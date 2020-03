Der Ticker startet um 5:43 Uhr

1:02 Waadtländer Kantonalbank unterstützt KMU Wegen der Coronavirus-Krise will die Waadtländer Kantonalbank (BCV) kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Kanton helfen. Die Kreditrückzahlungen Waadtländer KMU werden vom 31. März bis 30. Juni ausgesetzt, heisst es in einer Erklärung vom Donnerstagabend. Der Aufschub erfolge automatisch für Hypothekendarlehen von KMU. Für andere Arten von Krediten müssen die Kunden die Unterstützung beantragen. KMU müssen sich dazu an ihren Kundenberater wenden, und die Bank wird die betreffenden Raten aussetzen. Wie die BCV weiter schreibt, betrifft die Aussetzung nicht die Hypothekendarlehen von Einzelpersonen oder Immobilienportfolios.

0:39 «Mich erinnert das an den 11. September» Inmitten der stark ansteigenden Zahl der Corona-Nachweise im US-Bundesstaat New York hat Gouverneur Andrew Cuomo die Situation als extrem ernst beschrieben. «Mich erinnert das an den 11. September», sagte Cuomo am Donnerstag. «Das ist ein Moment, der Dein ganzes Leben ändert.» Der Gouverneur verkündete eine stark gestiegen Zahl von Infektionen im Staat – im Vergleich mit dem Vortag haben sie sich mehr als verdoppelt, was Behörden zufolge vor allem auf die wesentlich grössere Zahl an Tests zurückzuführen ist. Cuomo geht allein in seinem Bundesstaat von Zehntausenden Infektionen aus. New Yorks Gouverneur Cuomo zur Lage Updating New Yorkers on our #Coronavirus response. WATCH LIVE: https://t.co/DfpF1VYCTu — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 19, 2020

0:15 Spanien schliesst alle Hotels Wegen der Coronavirus-Krise ordnete Spaniens Regierung die vorläufige Schliessung aller Hotels des Landes an. Im Zuge der am Wochenende verhängten Ausgangssperre müssen auch andere touristische Unterkünfte wie etwa Pensionen oder Campingplätze ihre Pforten schliessen. Das geht aus einer Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Dafür haben die Häuser nun maximal sieben Tage Zeit. Nur Sicherheits- und Wartungspersonal darf bleiben. Ausgenommen seien lediglich solche Quartiere, in denen Menschen für einen längeren Zeitraum untergebracht seien oder dauerhaft lebten – vorausgesetzt diese verfügten über die nötige Infrastruktur, um die Menschen zu schützen und voneinander zu isolieren. Bis zum Abend war die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land auf rund 18'000 gestiegen. Mehr als 830 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben. Die Ausgangssperre gilt zunächst für 15 Tage, könnte aber danach vom Parlament verlängert werden.

0:10 Deutsche Bahn: Zugverkehr in die Schweiz eingeschränkt Nach Einführung von Grenzkontrollen im Kampf gegen das Coronavirus müssen Bahnreisende in die Schweiz mit grösseren Einschränkungen rechnen. Das teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. So würden Züge im Fernverkehr vorzeitig an der Station Basel Badischer Bahnhof enden. Dies betrifft die Verbindungen von Berlin nach Interlaken Ost, von Kiel/Hamburg nach Chur sowie von Dortmund nach Basel SBB. Auch der Regionalverkehr ist demnach betroffen. Zuvor hatte die deutsche Bundesregierung Orte festgelegt, an denen ein Grenzübertritt aus der Schweiz sowie aus Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark noch möglich sein soll. Alle weiteren Grenzübergänge sollen von diesem Freitag an wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Auch in jene Länder sind die Verbindungen beeinträchtigt. So entfallen beispielsweise Züge von und nach Paris sowie Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach Zürich, Budapest und Rijeka.

23:11 Was von verharmlosenden Berichten zu halten ist – nichts Dass es noch immer Menschen gibt, die Corona unterschätzen, liegt nicht zuletzt an Videos, die Halbwahrheiten oder schlicht Unsinn verbreiten. Wie die beiden Interviews mit deutschen Ärzten, die behaupten: Coronavirus sei wie eine normale Grippe. Videos, die viral gehen auf den Sozialen Medien und schon über 1 Million mal angeklickt wurden. 10vor10 entlarvt im Fake-Check die dubiosen Behauptungen. 06:00 Video Coronavirus: Fakecheck Aus 10vor10 vom 19.03.2020. abspielen

23:06 Bei Tesla stehen die Produktionsbänder still Nach einer Machtprobe mit den Behörden hat der US-Elektroautobauer Tesla einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont aufgrund der Coronavirus-Krise zugestimmt. «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften», teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk mit. Vorangegangen waren tagelange Diskussionen mit Gesetzesvertretern. Eigentlich hatte das Büro des örtlichen Sheriffs bereits am Dienstagabend klargestellt, dass Teslas Betrieb kein unbedingt notwendiges Geschäft darstelle, das von einer wegen des Virus verhängten Ausgangssperre in der Region ausgenommen wäre. Tesla liess die Bänder in der Fabrik mit rund 10'000 Mitarbeitern trotzdem zunächst weiterlaufen. Dann schaltete sich die Polizeichefin ein. Firmenchef Musk teilt die Bedenken wegen des Coronavirus offenbar nicht. Legende: Für den Konzern ist die ab 23. März geltende Zwangspause ein herber Rückschlag. Keystone / Archiv

22:55 Kommt die flächendeckende Ausgangssperre? Bislang setzt der Bundesrat auf Eigenverantwortung. Er empfiehlt zu Hause zu bleiben, sofern man nicht arbeiten, zum Arzt, einkaufen oder jemandem helfen muss. Diese Empfehlung könnte schon bald zur Weisung werden. Denn morgen diskutiert der Bundesrat auch über eine Ausgangssperre. Was die Menschen in der Schweiz von einem Ausgeh-Verbot halten und wie sie mit den jetzigen Einschränkungen umgehen, zeigt der Beitrag von 10vor10. 07:18 Video Coronavirus: Kommt bald schweizweit eine Ausgangssperre? Aus 10vor10 vom 19.03.2020. abspielen

21:49 Warum gehen viele Senioren immer noch nach draussen? Trotz eindringlicher Aufrufe der Behörden und des Bundesrats gehen gerade auch viele Senioren immer noch nach draussen, obwohl sie zur Risikogruppe gehören. Sie gehen in Läden oder spazieren. Wieso machen sie das? Wir haben uns in Basel umgehört. 01:34 Video «Ich versuche, nicht in Gruppen zu sein» Aus News-Clip vom 19.03.2020. abspielen

21:18 Roche startet Testphase gegen Coronavirus-Mittel Bei der fieberhaften Suche nach einem Mittel gegen den Coronavirus sind Schweizer Forschungsteams vorne dabei. Wie der Pharmakonzern Roche heute bekannt gibt, startet er gemeinsam mit amerikanischen Behörden die alles entscheidende Testphase. 02:16 Video Roche-Medikament bekämpft eventuell das Coronavirus Aus Tagesschau vom 19.03.2020. abspielen

20:58 Soldaten rücken ein Gut 2000 Soldatinnen und Soldaten sind heute in der ganzen Schweiz zum Assistenz-Dienst eingerückt. Die Armeeangehörigen kommen aus sieben Kantonen. Wie lange der Einsatz dauern wird, ist noch unklar. Die Spitalsoldaten wurden in Luzern direkt am Bahnhof ausgerüstet und bezogen in Emmen ihre Unterkunft. Ab Montag sind sie dann einsatzbereit. 01:50 Video 2000 Spitalsoldaten rücken ein Aus Tagesschau vom 19.03.2020. abspielen

20:04 Applaus für Spitalangestellte in der ganzen Schweiz Nach Musik, Gesang und Standing Ovations für das Pflegepersonal in den vom Coronavirus stark betroffenen Städten in Italien und Spanien in den vergangenen Tagen, haben heute um Punkt 19 Uhr auch in der Schweiz zahlreiche Menschen an ihren Fenstern und auf ihren Balkons in einer Aktion den unermüdlichen Helferinnen und Helfern mit Applaus gedankt. Morgen Freitag um 12.30 Uhr ist die gleiche Aktion erneut geplant. #dieSchweizsagtDanke

20:01 Gymi-Prüfungen trotz Coronavirus In den Schulen finden kein Unterricht und somit auch keine Prüfungen statt. So wurden zum Beispiel im Kanton Zürich die Aufnahmeprüfungen für die Berufsmatur und die mündlichen Gymi-Prüfungen abgesagt. Nicht so im Kanton Schaffhausen: Dort mussten 280 Schülerinnen und Schüler zu den Gymnasiumsprüfungen antreten. Dies trotz Kritik und harten Hygiene-Massnahmen. 03:28 Video Im Kanton Schaffhausen finden Gymi-Prüfungen unter harten Umständen statt Aus Schweiz aktuell vom 19.03.2020. abspielen

19:25 Hoffnung für gestrandete Schweizer Reisende Hunderte Schweizerinnen und Schweizer sitzen derzeit wegen der Corona-Pandemie im Ausland fest. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) will ihnen nun Unterstützung anbieten: Derzeit sei man daran, sich eine Übersicht über den Aufenthaltsort aller Personen zu verschaffen, sagt Hans-Peter Lenz, Chef des Krisenmanagement-Zentrums des EDA. «Danach planen wir gezielt die blockierten Reisenden nach Hause zu holen.» Es werde aber nicht möglich sein, alle gestrandeten Schweizer heimzuholen. «Wir können nicht jemanden holen, der sich auf einer kleinen Insel auf den Philippinen befindet und nicht einmal mehr eine Fähre benützen oder einen Inlandflug buchen kann», so Hans-Peter Lenz. Den gestrandeten Reisenden rät Lenz, sich auf der «Travel Admin App», Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundes zu registrieren, Geduld zu haben und die Massnahmen, die auch in der Schweiz gelten, auch im Ausland zu beachten. Pro Tag melden sich aktuell rund 1000 Personen bei der Helpline des EDA. Um den Ansturm bewältigen zu können, wurde das bisher 15-köpfige Team auf 50 Personen aufgestockt. 00:40 Video Hans-Peter Lenz im Online-Interview: «Wir planen, gezielt die blockierten Reisenden nach Hause zu holen» Aus News-Clip vom 19.03.2020. abspielen

19:14 Netflix drosselt Internetverkehr in Europa Netflix wird die Datenmengen in seinem Video-Streamingdienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Der Marktführer reagierte damit am Donnerstag auf einen Aufruf von EU-Kommissar Thierry Breton. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit «guter Qualität» bekommen, versicherte die US-Firma. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Netflix durch den Schritt aber 25 Prozent weniger Datenverkehr verursachen. In Europa gibt es insgesamt die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit und Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze verstopfen können. Internet-Anbieter versicherten bisher, dass sie den Anstieg schultern können.

19:05 Fernunterricht in den Schulen Diese Woche hat den Schulen des Landes etwas ganz neues begonnen: flächendeckender Fernunterricht. Quasi über Nacht mussten sich die Schulleitungen überlegen, wie sie all den Kindern, die zuhause sind, Schulstoff vermitteln können. Wie das gemacht wird, zeigt das Beispiel einer Primarschule in Bern. Audio Dank Fernunterricht keine Bildungslücken 03:59 min, aus Echo der Zeit vom 19.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:59 Minuten.

19:03 Stimmen die positiven Zahlen aus China? Gute Nachrichten kommen aus China. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. SRF-Wissenschaftsredaktorin Kathrin Zöfel hält die Zahlen zumindest nicht für unrealistisch. Audio Weniger Coronafälle in China: Stimmt das? 01:43 min, aus Echo der Zeit vom 19.03.2020. abspielen. Laufzeit 01:43 Minuten.

18:59 Uno-Generalsekretär mahnt zur weltweiten Solidarität Angesichts des sich weiter ausbreitenden Coronavirus hat Uno-Generalsekretär Antonio Guterres zur weltweiten Solidarität aufgerufen. Sollte sich das Virus ungehindert ausbreiten – «vor allem in den verletzlichsten Regionen der Welt, würde dies Millionen von Menschen töten», warnte Guterres in einer Video-Pressekonferenz. Die weltweite Solidarität angesichts des Virus sei nicht nur eine moralische Pflicht, sondern «in unser aller Interesse», mahnte der Uno-Generalsekretär. Die «Gesundheitskatastrophe» erfordere ein koordiniertes weltweites Handeln. Es dürfe nicht sein, dass weiterhin jedes Land seine eigene Strategie gegen das Virus verfolge. Stattdessen sei ein abgestimmtes Handeln notwendig, das auch ärmeren und schlechter vorbereiteten Ländern helfe.

18:48 Parlament hält an Sessionen fest Die Parlamentsdienste halten gemäss einer Mitteilung an den Sessionsdaten fest. Die Sondersession vom Mai und die Sommersession vom Juni sollen stattfinden. Die Dienste suchen auch nach einem Alternativstandort im Raum Bern, der das Abstandhalten während der Sitzungen ermöglicht. Denn Verfassung und Gesetz verlangen für gültige Beschlüsse die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder der Räte. Zudem teilen die Parlamentsdienste mit, dass Sitzungen von Kommissionen und Delegationen stattfinden. Aber nur diejenigen, die für die Mai- und Juni-Session als «dringend» eingestufte Geschäfte beraten müssen. Als «dringend» gelten Geschäfte zum Bewältigen der ausserordentlichen Lage. Legende: Keystone

18:42 Grossbritannien: Premier erwartet Trendwende innert drei Monaten Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach eigenen Worten sehr zuversichtlich, dass binnen zwölf Wochen eine Trendwende im Kampf gegen das Coronavirus erreicht sein wird. Abhängig sei dies davon, wie stark die Bevölkerung helfe, sagt er. Es gebe Hinweise, dass die Regeln in Teilen Londons nicht von allen eingehalten würden. Die Regierung müsse daher womöglich ihre Massnahmen in der Hauptstadt verschärfen. Er denke allerdings nicht daran, den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen.