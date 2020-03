Der Ticker startet um 5:43 Uhr

1:45 Japans Region Hokkaido beendet Coronavirus-Ausnahmezustand In Japans Region Hokkaido wird ab heute Donnerstag der Ausnahmezustand wegen der Coronavirus-Epidemie beendet. «Wir werden den Notstand wie geplant am 19. März beenden und vom 20. in eine neue Phase gehen, um die Krise der Infektionen zu überwinden», sagte der Gouverneur der Präfektur, Naomichi Suzuki. Hokkaido hatte am Mittwoch über 154 Infektionen berichtet, während Japan insgesamt 907 Fälle meldete.

1:13 Tirol komplett unter Quarantäne Seit Mitternacht ist das gesamte österreichische Bundesland Tirol wegen der Ausbreitung des Coronavirus unter Quarantäne gestellt. Man erlasse «Quarantäneverordnungen für alle 279 Tiroler Gemeinden», erklärte Tirols Landeschef Günther Platter via Facebook. Dies bedeute, «dass die Gemeinde nur dann verlassen werden» darf, «wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen - und dann nur zum nächstgelegenen Ort», erklärte er am Abend weiter. Wenn es «einen Arzt, eine Apotheke, einen Lebensmittelhandel und eine Bank im Ort» gebe, «darf die Gemeinde für diese Zwecke nicht verlassen werden», hiess es. Tirol werde sich zudem als einzelnes Bundesland noch stärker von seinen Nachbarn isolieren. Nur jene dürften einreisen , «die in Tirol zu Hause sind oder in der kritischen Infrastruktur oder Versorgung arbeiten» erklärt Platter. Der Warenverkehr sei unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. In Tirol wurden laut Landeschef Platter bisher 474 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen gezählt und damit mehr als in jedem anderen österreichischen Bundesland. Zuletzt wurde Kritik laut, dass Tirol zu zaghaft und nicht konsequent genug gehandelt habe, um das Virus einzudämmen.

1:01 US-Kongress beschliesst neues Hilfspaket - und berät mit Trump über weitere Massnahmen Ein Hilfspaket von 100 Mrd. Dollar hat der US-Kongress wegen der Coronarvirus-Krise verabschiedet. Mit dem Programm sollen unter anderem kostenlose Virustests und eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sichergestellt werden. Am Mittwoch stimmte der Senat für das Gesetz, das bereits vergangene Woche das Repräsentantenhaus passiert hatte. Es soll zahleichen Arbeitern und Angestellten bis zu zwei Wochen Lohnfortzahlung bei einer möglichen oder bestätigten Infektion mit dem Coronavirus garantieren. Auch soll die Arbeitslosenversicherung gestärkt werden. Noch am Abend unterzeichnete der US-Präsident das Gesetz. Ein weiteres, gigantisches Hilfspaket befindet sich offenbar in der Beratung zwischen Trump-Regierung und Kongress. Geplant sind unter anderem direkte Zahlungen an die Bevölkerung in Form von Schecks, die Rede ist von jeweils 1000 Dollar. Vorgesehen sind auch Milliardenhilfen für die Luftfahrtbranche. Dieses Nothilfepaket könnte einen Umfang von mehr als einer Billion Dollar haben, heisst es.

23:17 Hotelzimmer im Jura für ausländisches Pflegepersonal Das Spital des Kantons Jura in Delémont (Delsberg) stellt den Grenzgängern unter dem Pflegepersonal kostenlos Hotelzimmer zur Verfügung. Dadurch haben die Grenzgänger/innen weniger Stress und können pünktlich zur Arbeit erscheinen. Sie sind für das Funktionieren des Spitals unentbehrlich. Ein Drittel des Pflegepersonal kommt aus dem benachbarten Frankreich. 03:37 Video Coronavirus: Hotelzimmer für ausländisches Pflegepersonal Aus Schweiz aktuell vom 18.03.2020. abspielen

21:57 Schweiz macht bei WHO-Studie zur Wirksamkeit von Medikamenten mit Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Link öffnet in einem neuen Fenster leitet eine grossangelegte Studie namens «Solidaritäts-Experiment» zur Wirksamkeit von fünf Medikamenten bei der Behandlung von Coronavirus-Infizierten. Spitäler in neun Ländern beteiligten sich bereits daran, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Darunter die Schweiz, Argentinien, Bahrain, Frankreich, Iran, Kanada, Norwegen, Südarfrika, Spanien und Thailand. Unter den getesteten Wirkstoffen sind antivirale Medikamente, die etwa gegen das HI-Virus entwickelt wurden, das die Immunschwächekrankheit Aids auslösen kann. Wegen der hohen Belastung des medizinischen Personals seien die Fragen bei der Studie simpel gehalten: Ärztinnen und Ärzte vermerken, wie viel Zeit Patienten, die mit den Mittel behandelt werden, im Krankenhaus oder auf der Intensivstation verbringen und ob sie sich erholen. Gleichzeitig hätten auch die ersten Tests mit einem Impfstoff begonnen, sagte Tedros.

21:32 Swisscom und Sunrise: «punktueller Überlast» Die Telekommunikations-Infrastruktur läuft in der Schweiz wegen der Corona-Krise am Limit. Das Telekommunikationsverhalten sei aktuell nicht vorherseh- und planbar, teilt Swisscom mit. Die Kunden telefonierten derzeit deutlich mehr und auch länger über das Mobil- und das Festnetz. In Spitzenzeiten kam es punktuell zu Kapazitätsengpässen bei den sogenannten Interkonnektionspunkten (Anrufe zwischen Swisscom- und Sunrise-Kunden, Mobile- sowie auch Festnetz). Bei punktueller Überlast konnten teilweise Anrufe nicht aufgebaut werden (Besetztzeichen). Aber Vorrang hätten Blaulichtorganisationen, Spitäler, Ärzte und Behörden. Der Datenverkehr bereite hingegen weniger Probleme. «Homeoffice-Anwendungen benötigen in Vergleich zu Streaming-Anwendungen wie Fernsehen und Netflix nur einen kleinen Anteil des Gesamtverkehrs, im tiefen einstelligen Prozentbereich der ganzen Netzlast», schreibt Swisscom. An Grenzen stösst derzeit das Telekommunikationsnetz des Bundes. In dieser besonderen Lage sei die Infrastruktur «so stark belastet wie noch nie», schreibt das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT). 03:42 Video Coronavirus belastet das Telekommunikations-Netz Aus 10vor10 vom 18.03.2020. abspielen

21:10 Solidarität in Form von Kerzen Die evangelisch-reformierte und die römisch-katholische Kirche in der Schweiz setzen in der Corona-Krise ein Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung. Die Corona-Krise treffe die Schweizer Gesellschaft nicht nur gesundheitlich und wirtschaftlich, sondern auch emotional und spirituell. In einer gemeinsamen Botschaft werden alle Menschen aufgefordert, jeweils donnerstags um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden und sichtbar vor dem Fenster zu platzieren und etwas zu beten: Für die am Coronavirus Erkrankten, für die im Gesundheitswesen Arbeitenden und für alle Menschen, die angesichts der aktuellen Lage zu vereinsamen droht. Die Aktion soll bis zum Gründonnerstag vor Ostern fortgesetzt werden. 01:41 Video Solidarität in Form von Kerzenlicht Aus Tagesschau vom 18.03.2020. abspielen

21:02 Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) stellt Nachtnetz ein Nachtschwärmer sollen angesichts der Corona-Krise lieber zuhause bleiben: Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) stellt per sofort sein Nachtnetz ein. Eine weitere Ausdünnung des Fahrplans bei S-Bahnen, Trams und Bussen im Kanton Zürich ist geplant. Voraussichtlich am Donnerstag wird kommuniziert, welche Linien wegen der Corona-Krise wegfallen. Aktuell gilt grundsätzlich noch der reguläre Fahrplan. Passagiere sollten aber vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan konsultieren.

20:35 «Rundschau talk» zur Coronavirus-Epidemie Im «Rundschau talk» sprechen Nicole Frank und Dominik Meier mit Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Coronavirus-Epidemie. Später in der Sendung mit Daniel Lampart, Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, über die Arbeitsplatz-Situation in der Schweiz. 01:20:39 Video Mit Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit Aus Rundschau talk vom 18.03.2020. abspielen

20:11 System-Neustart wegen Ton-Mischpult Kurz vor 19:30 Uhr ist es im Studio der «Tagesschau» zu einem kompletten Ausfall der Tontechnik gekommen. Das System musste darum ganz herunter- und wieder hochgefahren werden. Zur überbrückung wurde zunächst noch einmal die «Tagesschau» von 18 Uhr wiederholt, ehe die «Tagesschau»-Hauptausgabe live gesendet werden konnte. Legende: Nach einem System-Neustart konnte die «Tagesschau» Hauptausgabe um 19:50 ausgestrahlt werden. SRF

19:43 Baumeister in der Pflicht Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) will Arbeiter auf Baustellen mit Hygiene-Massnahmen und organisatorischen Anpassungen vor dem Coronavirus schützen. Laut einer Mitteilung ist zu unterscheiden, ob auf einer Innen-Baustelle auf engem Raum gearbeitet werden müsse oder auf einer weitläufigen Baustelle draussen. Der SBV setze weitreichende Massnahmen um, um den Schutz der Bauarbeiter und die Vorgaben des Bundes sicherzustellen. Mit einer flächendeckenden Schliessung von Baustellen sei niemandem gedient.

19:24 Kinos in der Krise In den Schweizer Kinos geht das Licht aus. Was bedeutet das für die Betreiber, ihr Personal und fürs Publikum? Die Zürcher Arthouse-Kinos retten einen kleinen Teil ihrer aktuellen Filme via Streaming-Angebot, ebenso die Basler Kultkinos. Aber zum Betriebsumsatz trägt das kaum etwas bei. Wenigstens dürfen die Kinobetreiber darauf hoffen, dass bei den Menschen zu Hause in den nächsten Wochen das Bedürfnis nach gemeinsamen Kinoerlebnissen wieder grösser wird. Manches vermisst man ja erst dann so richtig, wenn es nicht mehr zu haben ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kinos in der Corona-Krise Für kleine Filme ist das der Untergang 18.03.2020 Mit Audio

19:04 Ein Stück Normalität bei den Handwerkern Nicht alle Branchen sind gleich stark von der Corona-Krise betroffen. Während die Coiffeursalons, Kleiderläden und Restaurants geschlossen sind, sind viele Handwerkerinnen und Handwerker noch immer am Arbeiten. Das zeigt sich im Berner Mattenquartier, wo das Handwerks-Gewerbe traditionell stark verankert ist. Radio SRF-Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonati war vor Ort und hat ein Stück Normalität angetroffen. Audio Handwerker in Zeiten des Coronavirus 03:56 min, aus Echo der Zeit vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:56 Minuten.

19:00 Schwierige Rückkehr in die Schweiz Der Bundesrat ruft alle Schweizerinnen und Schweizer auf Reisen im Ausland dazu auf, sofort in die Heimat zurückzukehren. Doch die Rückkehr in die Schweiz ist aus manchen Destinationen sehr schwierig. Eine 21-jährige Schweizer Studentin sitzt nach ihren Ferien mit fünf weiteren Landsleuten in Cusco, Peru fest. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweizer sitzen in Peru fest «Plötzlich hiess es: Die Grenzen schliessen innert 24 Stunden» 18.03.2020 Mit Audio

18:50 Was ist alles betroffen von den Massnahmen des Bundesrates – und was nicht? Um offene Fragen bei der Umsetzung zu klären, hat der Bundesrat am Mittwoch die Erläuterungen zu seiner am Montag erlassenen Verordnung über die Bekämpfung des Coronavirus präzisiert. Sie finden die Erläuterungen im Wortlaut hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Baustellen: dürfen weiter betrieben werden.

Beratungen: Nicht betroffen vom Verbot sind terminlich vereinbarte reine Beratungsdienstleistungen einzelner Kunden, beispielsweise bei Versicherungsagenturen und in Anwaltskanzleien, die in nicht generell öffentlichen Büros stattfinden. Auch Besuche von Aussendienstmitarbeitenden bei Privat- und Geschäftskunden sind zulässig.

Blumenläden: müssen geschlossen werden.

Blutspendeaktionen: Solche sind weiterhin zulässig.

Detailhandel: Weiterhin geöffnet, die Hygiene- und Distanzmassnahmen müssen eingehalten werden.

Fahrschulen: Fahrstunden verboten.

Fondueessen/Geburtstagsessen: Erlaubt, die sozialen Kontakte sollten jedoch auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Hundesalons: geschlossen. Hundehütedienste dürfen weiterhin angeboten werden.

Kinderkrippen: Eine Schliessung der Kinderkrippe durch die Trägerschaft käme nur ausnahmsweise infrage, wenn beispielsweise alle Betreuerinnen und Betreuer krank wären oder andere innerbetriebliche Gründe einen Betrieb verunmöglichen würden.

Kinderspielplätze: Gruppen von mehr als circa 5 Kindern in Parks oder anderen Orten sollen weitmöglichst vermieden werden. Noch wichtiger ist, dass sich Eltern und andere Erwachsene nicht in Gruppen treffen, während ihre Kinder spielen. Ein Kontakt mit besonders gefährdeten Personen ist in jedem Fall zu vermeiden.

Lebensmittelmarktstand: Ein einzelner Lebensmittelmarktstand ist den Lebensmittelläden gleichgestellt und darf somit betrieben werden, die Abstandregeln müssen aber auch hier eingehalten werden können.

Onlinehandel: Dieser bleibt grundsätzlich erlaubt.

Religion/Glauben: Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nicht erlaubt (Ausnahme: Beerdigungen im engen Familienkreis).

Sitzungen am Arbeitsplatz: weiterhin erlaubt. Allerdings müssen die Teilnehmenden die Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten.

Sonstige Märkte: Schlachtviehmärkte, Viehmärkte und Schafannahmen dürfen nicht stattfinden.

Soziale Einrichtungen (z.Bsp. Altersheim): dürfen offen sein.

Waschsalons: dürfen offen bleiben.

18:38 Kanton Aargau verzeichnet 101 Fälle Im Kanton Aargau liegen zurzeit 101 bestätigte Fälle von Coronavirus-Erkrankungen vor. Das sind 34 mehr als am Dienstag. In sechs Fällen mussten Personen hospitalisiert werden, teilte die Aargauer Staatskanzlei mit. Vier der 101 erkrankten Personen gelten als geheilt. Mit weiteren Fällen muss gerechnet werden. Die Aargauer Regierung hat Massnahmen beschlossen, um die von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffenen Unternehmen und Gewerbebetriebe wie KMU, Gastro-, Handels- und Handwerksbetriebe, Kulturschaffende und andere mit Soforthilfe zu unterstützen. Die konkrete Ausgestaltung ist aber noch offen.

18:36 Grossbritannien schliesst Schulen Der Schulbetrieb in ganz Grossbritannien soll wegen der Coronakrise am Freitag eingestellt werden. Das teilte der britische Premierminister Boris Johnson mit. Zuvor hatten auch die Regionalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland Schulschliessungen angekündigt. «Wir haben beschlossen, dass dies der richtige Moment ist, um das zu tun», sagte Johnson bei einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street. Prüfungen im Mai und Juni würden nicht wie geplant stattfinden, so Johnson.

18:32 Kanzlerin Angela Merkel hält Fernsehansprache Eine Ausgangssperre verkündet die Kanzlerin nicht – noch nicht. Es werde aber täglich überprüft, ob schärfere Massnahmen nötig sind, um das Coronavirus einzudämmen, sagt Merkel. «Halten Sie sich an die Regeln.» Abgesehen von den jährlichen Neujahrsansprachen ist es das erste Mal in der bald 15-jährigen Amtszeit von Merkel, dass sich die Kanzlerin direkt in einer Fernsehansprache im ZDF, Link öffnet in einem neuen Fenster und der ARD an die Bevölkerung wandte. «Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.» Zugleich versicherte die Kanzlerin angesichts vieler taumelnder Unternehmen und Sorgen über die Versorgung der Bevölkerung: «Der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren.» Merkel betonte, dass die Eingriffe von Bund und Ländern in das Leben vieler Menschen auch das «demokratische Selbstverständnis» angriffen. «Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab», sagte sie. Doch dies sei notwendig, um die schnelle Ausbreitung des Virus und die daraus resultierenden Gefahren noch abzuwenden. Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht in Berlin. ZDF