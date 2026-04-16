Die Walliser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana auf weitere Beschuldigte ausgeweitet.

Vier weitere Personen sollen im Mai und Juni einvernommen werden, berichten die Nachrichtenagentur Keystone-SDA und das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS.

Darunter sind der für Sicherheit zuständige Gemeinderat und weitere Gemeinderatsmitglieder.

Zu den neuen Beschuldigten zähle ausserdem der derzeitige stellvertretende Leiter des Sicherheitsdienstes von Crans-Montana. Die Liste der Beschuldigten in Zusammenhang mit dem Drama von Crans-Montana wird länger: Inzwischen sind es 13 Personen.

Auch Barbetreiber Jacques Moretti erneut vorgeladen

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA beruft sich dabei auf eine dem Dossier nahestehende Quelle. Der derzeit für Sicherheit in Crans-Montana zuständige Gemeinderat sei für den 11. Mai vorgeladen. Sein aktueller Stellvertreter im Bereich öffentliche Sicherheit wird am folgenden Tag angehört.

Legende: Die Aufarbeitung der Tragödie in der Silvesternacht dauert an. In mehreren Runden wurden in den vergangenen Wochen bereits Beschuldigte angehört. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon (2009–2016) muss sich am 13. Mai den Fragen der Staatsanwältinnen stellen. Ein weiterer früherer Gemeinderat mit Sicherheitsressort (2013–2016) ist für den 3. Juni vorgeladen.

Auch Jacques Moretti, Betreiber der Bar «Le Constellation», wurde erneut einbestellt. Seine Anhörung ist für Freitag, den 5. Juni, angesetzt.