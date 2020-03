Der Ticker startet um 7:21 Uhr

14:25 Sportzentrum Magglingen geschlossen Das Schweizer Bundesamt für Sport hat den Trainingsbetrieb im Nationalen Sportzentrum Magglingen im Kanton Bern eingestellt. Das Amt bestätigte entsprechende Medienberichte. In dem Sportzentrum in der Nähe der Stadt Biel konnten Topathletinnen und -athleten bis Freitag trainieren. Grund für die mindestens bis zum 3. Mai geltende Schliessung sind demnach etwa der Ausfall vieler Sportveranstaltungen- und die zunehmende Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus.

14:08 Österreich will 5-Prozent-Marke an Neuinfektionen unterbieten In Österreich werden die im Kampf gegen das Coronavirus erlassenen Einschränkungen erst bei einer deutlichen weiteren Senkung der Zahl der Neuinfizierten zurückgenommen. «Wir wollen, dass die Zahl der Neuerkrankungen unter fünf Prozent liegt», sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) der «Kronen Zeitung». Die Massnahmen zeigten langsam Wirkung. «Aber wir sind noch weit, weit vom Ziel entfernt.» In der Alpenrepublik gilt seit zwei Wochen eine weitgehende Ausgangsbeschränkung. Die bis 13. April geltenden Massnahmen sollen im Lauf der nächsten Woche überprüft werden. Legende: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (rechts) in Begleitung von Bundeskanzler Sebastian kurz (links). Keystone

14:02 IKRK-Präsident: Müssen Katastrophe verhindern Um die Corona-Pandemie einzudämmen, sollen die humanen Bedingungen in Flüchtlingslagern und Gefängnissen eingehalten werden. Für IKRK-Präsident Peter Maurer ist dies entscheidend, um eine Katastrophe zu verhindern. Sollten die Menschen dort weiterhin unter desolaten Bedingungen leben müssen, dürfte sich das Coronavirus innerhalb wie ausserhalb der Lager rasant ausbreiten, sagt Maurer im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Auch das IKRK-Personal zu schützen, sei eine Herausforderung. Zudem müsse man verhindern, dass die Helfer diejenigen seien, die das Virus in die Länder bringen würden, sagt Maurer. Niemanden zurücklassen

13:06 Über 800 Tote in Spanien Im besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind binnen 24 Stunden 838 neue Todesopfer gezählt worden, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilt. Es ist die absolut höchste Tageszahl seit Ausbruch der Krise. Insgesamt kletterte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 6500. Die Zahl der Infizierten stieg ebenfalls an: Am Sonntag lag sie bei knapp 79 000 – gut 6500 mehr als am Vortag. Es gibt aber gute Nachrichten: Die Anstiegsraten gehen weiterhin deutlich zurück. Bei den Todeszahlen betrug sie am Sonntag knapp 15 Prozent, nach gut 17 Prozent am Samstag. Bei den Infektionszahlen ging sie im Vergleich zum Vortag sogar um fast vier Prozentpunkte auf neun Prozent zurück.

12:09 Schweiz zählt 14'336 Corona-Infizierte Die Anzahl bestätigter Covid-19-Erkrankungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein steigt weiter. Bis Sonntagmittag gab es 14’336 bestätigte Fälle, 1123 mehr als am Vortag. Laut BAG starben 257 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich laut Mitteilung bisher insgesamt auf etwa 111’000. Davon fiel das Resultat bei 13 Prozent der Getesteten positiv aus. Bei den Infizierten sind laut Statistik des BAG Erwachsene häufiger betroffen als Kinder. Die Hälfte der Infizierten sei jünger als 52 Jahre alt, die andere Hälfte älter als 52. Das zeigt der sogenannte Medianwert. Bei Erwachsenen ab 60 Jahren sind Männer häufiger betroffen als Frauen, bei Erwachsenen unter 50 Jahren Frauen. 1123 Fälle mehr als am Vortag

11:55 Vierter Rückholflug aus Lateinamerika bringt 159 Schweizer heim Eine vom Aussendepartement EDA gecharterte Swiss-Maschine aus Santiago de Chile ist am Sonntagvormittag in Zürich gelandet. Sie brachte 159 Schweizer zurück, die im Ausland unterwegs waren. Es war der vierte Rückholflug aus Lateinamerika, nach Flügen aus Costa Rica, Kolumbien und Peru, wie das Aussendepartement mitteilte. Weitere Schweizer Reisende wurden aus Casablanca (Marokko) und Dakar (Senegal) zurückgebracht. In Genf wurde am Sonntagnachmittag ausserdem noch ein Flugzeug aus Algier erwartet. Insgesamt sind nun rund 1100 Reisende aus der Schweiz in vom EDA gecharterten Flugzeugen in die Schweiz zurückgekehrt.

11:38 Schweden vor Kurswechsel? Je länger die Zeit in Schweden voranschreitet – auch Schweden zählt indessen gut 3500 Corona-Infizierte und über 100 Tote – desto mehr wird die freizügige Linie der Regierung in Sachen Covid-19 in Frage gestellt. Mitte Woche forderten mehrere hochrangige schwedische Wissenschaftler die Behörden in einem offenen Brief zum Kurswechsel auf. Die Regierung müsse den Kontakt zwischen den Menschen im Land kräftig einschränken und viel mehr testen, hiess es. Es sei auch eine gute Idee, etwa Schulen und Restaurants zu schliessen, bis man mehr über die Situation wisse. Tatsächlich ist Schweden das letzte EU-Land ohne extrem scharfe Massnahmen gegen Covid-19. Kindergärten und Grundschulen bis zur neunten Klasse sind weiter offen. Das Gleiche gilt für Restaurants, die ihre Gäste seit kurzem aber nur noch am Tisch bedienen dürfen. Die Skigebiete sind ebenfalls weiter geöffnet, die Staatsgrenzen für Nicht-Europäer dicht, nicht aber für Bürger der EU und der Europäischen Freihandelszone. Und durch Stockholm fahren weiter mit Pendlern ge- oder überfüllte Busse. Der verantwortliche Staatsepidemiologe Anders Tegnell ist überzeugt vom légèren staatlichen Kurs. Man spricht nicht Regeln, sondern Empfehlungen aus und setzt auf die Vernunft der Bevölkerung. Das Ziel ist dasselbe wie anderswo: Die Virusausbreitung soll abgebremst werden, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig schwer erkranken und die Gesundheitssysteme überfordert werden. Legende: Keystone

11:04 Gericht in Brasilien kippt Regierungskampagne Ein brasilianisches Gericht hat es der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro untersagt, Empfehlungen gegen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus zu verbreiten. Die Richter in Rio de Janeiro ordneten die Einstellung der Regierungskampagne «Brasilien darf nicht stillstehen» an. Trotz steigender Infektionszahlen in Brasilien lehnt Bolsonaro strenge Eindämmungsmassnahmen gegen Covid-19 ab. Binnen 24 Stunden muss die Regierung eine offizielle Erklärung abgeben, in der klargestellt wird, dass die Kampagne «Brasilien darf nicht stillstehen» wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält. Am Donnerstagabend hatten der Präsident und sein Sohn Flavio im Online-Dienst Facebook ein Video verbreitet, in dem die Menschen aufgerufen werden, trotz der Coronavirus-Pandemie weiterhin ihrem Alltag nachzugehen. Laut dem Gesundheitsministerium haben sich in Brasilien bereits 3500 Menschen mit dem Virus infiziert, 100 Menschen sind daran gestorben. Legende: Keystone

10:34 Ein Drittel weniger Kunden in Coop-Läden Hamsterkäufe in Coop-Läden erwecken einen falschen Eindruck. Wie der CEO des Detailhandelsriesen Joos Sutter im Interview mit der «Sonntagszeitung» erklärt, zählten die Coop-Supermärkte wegen des Coronavirus ein Drittel weniger Kunden. Obschon die Konsumenten mehr einkauften, leide die Coop-Gruppe. «Niemand musste so viele Läden schliessen wie wir», erklärt Sutter. Effektiv hat die Gruppe über 1000 Geschäfte schliessen müssen, rund 13'000 Mitarbeiter wurden arbeitslos – etwa bei Fust, Interdiscount, Coop Construction oder Bodyshop. Legende: Keystone

9:53 China warnt vor zweiter Ansteckungswelle China warnt vor einer möglichen zweiten Infektionswelle. 693 Fälle insgesamt seien bisher auf Reisende aus dem Ausland zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Das erhöhe das Risiko einer zweiten Infektionswelle. China meldete am Samstag 45 neue Fälle nach 54 am Vortag. Bis auf einen der 45 gingen alle auf Reisende aus dem Ausland zurück.

9:23 (Fast zu) viele Hilfsbereite klopfen in Spitälern an Grosse Hilfsbereitschaft zeigt sich in der Schweizer Bevölkerung. Laut dem «Sonntagsblick» melden sich im ganzen Land Freiwillige, die in den Spitälern mithelfen wollen. Es gäbe so viele Hilfsbereite, dass momentan ein Grossteil von diesen gar nicht eingesetzt werden könne. Denn weil in den Spitälern derzeit nur dringend nötige Operationen durchgeführt würden, sei auch spitalintern Personal freigeworden, das bei der Pflege und Betreuung von Corona-Patienten mithelfen könne.

9:20 Kanton Aargau will Patienten aus dem Tessin übernehmen Nachdem die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Jura, Neuenburg, Genf und Aargau schwerkranke Covid-19-Patienten aus grenznahen Regionen in Frankreich übernommen haben, läuft die Hilfe unter den Kantonen bzw. den öffentlichen Spitälern auch innerhalb der Schweiz an. Der Kanton Aargau ist bereit, Patienten aus dem vom Virus stark betroffenen Tessin zu übernehmen. Die Abklärungen dazu laufen. Audio Solidarität in Zeiten der Krise 01:26 min, aus Nachrichten vom 29.03.2020. abspielen. Laufzeit 01:26 Minuten.

8:33 Virus fordert mehr als 30'000 Tote Die Zahl der Menschen, die weltweit offiziell am neuen Coronavirus verstorben sind, hat die 30'000er-Marke überschritten. Fast ein Drittel der insgesamt 30'852 Toten hat Italien zu beklagen, nämlich 10'023. Angesteckt sind aktuell 665'164 Menschen. 140'225 haben sich vom Virus erholt.

8:21 Grösster Schutzhandschuh-Produzent vor Engpässen Der weltgrösste Hersteller von Schutzhandschuhen Top Glove aus Malaysia rechnet angesichts der hohen Nachfrage aus Europa und den USA mit Lieferengpässen. Die Bestellungen aus diesen Regionen seien in den vergangenen Wochen fast doppelt so hoch wie die Produktionskapazitäten der Firma gewesen, sagte Unternehmenschef Lim Wee Chai. Top Glove könne 200 Millionen Gummi-Handschuhe pro Tag herstellen. Top Glove versuche, die Bestellungen pro Kunde zu beschränken. Und die Produktion werde weiter erhöht. Legende: Reuters

7:44 Britischer Premier schickt Post an 30 Millionen Haushalte Mit einem emotionalen Brief stimmt der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson seine Landsleute auf schwere Zeiten ein: «Es ist wichtig für mich, offen und ehrlich mit Ihnen zu reden – wir wissen, dass sich die Lage verschlechtert, bevor sie besser wird», heisst es in dem Schreiben, das Downing Street am Samstag in London veröffentlichte und das in der kommenden Woche an 30 Millionen Haushalte geschickt werden soll. Die Regierung treffe die richtigen Vorbereitungen, und je stärker diese Regeln befolgt würden, desto weniger Leben würden verloren und desto eher könne man in ein normales Leben zurückkehren. Johnson schloss aber auch eine weitere Verschärfung der Massnahmen nicht aus: «Wir werden nicht zögern, weiterzugehen, wenn uns der wissenschaftliche und medizinische Ratschlag sagt, dass wir das tun müssen.» Die Zahl der Toten durch Covid-19 stieg am Sonntag in Grossbritannien auf über 1020, die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei rund 17'300. Post für 30 Millionen Haushalte