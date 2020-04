Der Ticker startet um 5:50 Uhr

11:57 «Trotz Frühlingswetter mitten in einem Sturm» Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die kommenden Wochen für ausschlaggebend im Kampf gegen das Coronavirus. Während man kurz vor der Marke von einer Million bestätigten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 stehe, gebe es positive Anzeichen aus einer Reihe von stark betroffenen Ländern, darunter Spanien, Italien, Deutschland und auch der Schweiz. Man müsse sich jedoch klarmachen, dass es «keinen schnellen Sieg» über Covid-19 geben werde, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. «Machen Sie keinen Fehler: Trotz des Frühlingswetters befinden wir uns weiter mitten in einem Sturm.» Während mancherorts die Zahl der Neuinfektionen sinke, stehe anderen Ländern das volle Ausmass der Corona-Krise noch bevor.

11:13 Situation in den Zürcher Alters- und Pflegeheimen Die Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich sind überdurchschnittlich stark vom Coronavirus betroffen: Von den 87 Patienten, die bisher an den Folgen einer Infektion gestorben sind, lebten 47 in einem Altersheim. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Der Kanton Zürich testet, anders als das BAG empfiehlt, auch Personen ohne Symptome. Es sei sozusagen ein «Akt des zivilen Ungehorsams», mit dem man aber gute Erfahrungen mache, sagt Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt Zürich. Legende: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) versicherte den Heimbewohnern, dass «unsere Gedanken bei ihnen sind». Keystone/Archiv

11:05 Aargau macht Anpassungen bei der Prämienverbilligung Wer aufgrund der Corona-Krise weniger verdient, muss im Kanton Aargau nicht mehr ein halbes Jahr warten, bis ein Gesuch für eine höhere Verbilligung der Krankenkassenprämie gestellt werden kann. Ausserdem stehen ab sofort auch säumigen Prämienzahlenden ohne Einschränkung alle medizinisch notwendigen Behandlungen und Untersuchungen rund um Covid-19 zur Verfügung.

11:00 Millionenschwere Finanzspritze für Spitäler in Graubünden Die Bündner Regierung eilt den Spitälern im Kanton wegen der Corona-Krise mit einer 65 Millionen Franken umfassenden Finanzspritze zu Hilfe. Dafür erwartet sie von den Krankenkassen ein Entgegenkommen.

10:38 Drei Millionen Corona-Tests in den USA Die wichtigsten News aus dem Ausland: USA: Die Zahl der Toten ist auf knapp 31'000 Personen gestiegen. Mittlerweile wurden drei Millionen Tests durchgeführt – knapp 640'000 Menschen sind infiziert.

Spanien: Die Zuwachsrate der Neuansteckungen bleibt weiter vergleichsweise niedrig.

Vereinigtes Königreich: Die Ausgangsbeschränkungen sollen laut Medienberichten um drei Wochen verlängert werden. Die nach wie vor hohen Zahlen an täglichen Neuinfektionen deuten darauf hin, dass der Peak noch nicht erreicht ist. Alle weiteren News gibt es in unserem Übersichtsartikel.

10:20 Easyjet-Chef: Neun Monate Grounding finanziell verkraftbar Der britische Billigflieger Easyjet geht davon aus, eine längere Durststrecke durchhalten zu können. Man habe genug Barmittel, um einen Zeitraum von bis zu neun Monaten zu überbrücken, in dem die Flieger am Boden bleiben müssten, sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren. Sollte dies länger dauern, habe man andere Möglichkeiten zur Finanzierung. Das Unternehmen habe seine Flugzeugflotte verkleinert, um flexibler zu sein. Die Buchungen für den Winter lägen deutlich über denen des Vorjahres zur gleichen Zeit. Lundgren sagte, wenn der Flugverkehr wieder aufgenommen werde, müsse wahrscheinlich der mittlere Sitz in jeder Reihe leer bleiben, um die Abstandsregeln einzuhalten. Legende: Easyjet hat auch in der Schweiz beim Bund für staatliche Unterstützung in der Corona-Krise angeklopft. Keystone

10:05 IWF fordert mehr Zeit für Verhandlungen EU-Grossbritannien Inmitten der Corona-Krise wollen Grossbritannien und die EU ab kommender Woche über die künftigen Beziehungen reden. Nun fordert die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, in der BBC, dass Grossbritannien sich mehr Zeit für die Verhandlungen mit der EU nehmen solle. «Es ist schon schwer genug. Macht es nicht noch schwieriger», sagte Georgiewa. Die Unsicherheit für die Wirtschaft müsse reduziert werden. Das wäre im Interesse Grossbritanniens, der Europäischen Union und der ganzen Welt. Legende: Premierminister Boris Johnson hat eine Frist bis Jahresende gesetzt, um einen Vertrag auszuhandeln. Grossbritannien strebt einen möglichst ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt an, den die EU nur gewähren will, wenn sich das Vereinigte Königreich weiterhin EU-Standards unterwirft. Keystone

9:41 Immunologe rät zu Geisterspielen in den USA Anthony Fauci, Immunologe, medizinischer Berater der US-Regierung und Direktor des Forschungszentrums NIAID, sieht in Zeiten der Corona-Krise Geisterspiele als einzige realistische Chance, um wieder Profisport in den USA zu ermöglichen. «Es gibt einen Weg, den Sport zurückzubringen», sagte Fauci in der US-Snapchat-Show «Good Luck America». «Keine Fans kommen ins Stadion, die Athleten werden in grosse Hotels gebracht, wo auch immer gespielt werden soll.» Dort müssten die Sportler «sehr gut beobachtet und regelmässig getestet werden. Etwa einmal die Woche», führte Fauci aus. «Man muss zusehen, dass es unter den Athleten und deren Familien keine Infektionen gibt – und dann lasst sie die Saison zu Ende spielen.» In allen US-Profi-Ligen ruht derzeit der Spielbetrieb. Legende: Anthony Fauci berät die Trump-Regierung während der Coronavirus-Pandemie. imago images

9:28 «Der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort» SP-Bundesrat Alain Berset, Gesundheits- und Innenminister, läuft in der Corona-Krise zur Hochform auf. Das anerkennen sogar seine politischen Gegner. Lesen Sie hier ein Porträt.

9:19 «The Circle» wegen Corona verzögert Der Bau des Grossprojekts «The Circle» am Flughafen Zürich schreitet auch in der Corona-Krise weiter voran. Allerdings seien derzeit weniger Arbeiter auf der Baustelle tätig als unter normalen Umständen und einzelne Lieferanten nicht einsatzfähig, teilte der Flughafen Zürich mit. Gemäss heutigem Wissensstand sei denn auch mit Verzögerungen von zwei bis drei Monaten zu rechnen, wenn auch nicht alle Mieter davon betroffen seien, heisst es weiter. Sollte die erschwerende Situation länger dauern, könnte dies den Terminplan weiter verschieben. Legende: Die bisher auf den im September 2020 geplante Eröffnungsfeier wurde denn auch auf einen derzeit noch nicht bekannten Zeitpunkt verschoben. Keystone

8:50 Bis zu 50 Prozent weniger Auto-Reservationen bei Mobility Das genossenschaftlich organisierte Carsharing-Unternehmen Mobility hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 trotz Investitionen und zunehmender Konkurrenz seinen Gewinn erhöht. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie setzen dem Unternehmen nun allerdings im aktuellen Geschäftsjahr zu. Durch die Coronakrise muss Mobility grosse Buchungsrückgänge hinnehmen. An gewissen Standorten seien die Buchungen in Zeiten des «Lockdowns» um rund 50 Prozent zurückgegangen, schreibt das Unternehmen in einem Communiqué. Das werde auch das Jahresergebnis von Mobility für das laufende Jahr negativ beeinflussen. Schweizweit belaufen sich die Rückgänge gemäss Sprecher Patrick Eigenmann auf 35 bis 50 Prozent, das genaue Ausmass der Krise sei allerdings noch nicht abzuschätzen.

8:30 Banksy meldet sich aus dem Home-Office Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat ein Badezimmer zu seinem neuen Kunstprojekt gemacht. Auch er ist demnach während der Corona-Pandemie aufs Arbeiten im Home-Office umgestiegen. Auf Instagram postete der Brite ein Bild, auf dem er mehrere Ratten an die Wand gemalt hat. Die herumstehenden Gegenstände sind so arrangiert, dass es so aussieht, als hätten die Ratten diese Unordnung verursacht. Darunter schreibt Banksy: «Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite.» Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an . . My wife hates it when I work from home. Ein Beitrag geteilt von Banksy (@banksy) am Apr 15, 2020 um 10:45 PDT

8:00 Japanische Ärzte fordern Tests für symptomlose Personen Japanische Ärzte haben angesichts der staatlichen Restriktion von Coronavirus-Tests vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems gewarnt. Wie japanische Medien berichteten, forderten Krankenhäuser in der Stadt Kyoto in einer gemeinsamen Erklärung den Staat auf, Coronatests mit öffentlichen Mitteln auch für Patienten zuzulassen, die keine Symptome aufzeigen. Bislang würden in Japan nur Coronatests bei Patienten von der Versicherung bezahlt, die Symptome wie Fieber haben. Als Folge dieser Politik könnten sich Ärzte und Krankenschwestern bei Operationen oder Geburten infizieren, wenn symptomlose Patienten das Virus in sich tragen, hiess es. Bei vielen Menschen führt eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu keinen oder zumindest nur sehr milden Symptomen. Legende: Bis Donnerstag stieg die Zahl bestätigter Infektionen in Japan auf 9442, 192 Menschen starben, so der Fernsehsender NHK. Keystone

7:30 Zalando bekommt Coronavirus zu spüren Die Coronavirus-Pandemie setzt Europas grösstem Online-Modehändler Zalando zu. Im ersten Quartal sei der Umsatz maximal um 11.6 Prozent auf 1.54 Milliarden Euro geklettert, teilte das Berliner Unternehmen mit. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch zu einem Plus von rund 15 Prozent gereicht. «Es war das schlimmste Quartal seit unserem Börsengang», sagte Vorstandsmitglied Rubin Ritter zu Journalisten. Im Januar und Februar sei das Wachstum noch stark gewesen und dann im März in Folge der Ausgangssperren eingebrochen. Freizeit- und Sportmode werde aber weiterhin nachgefragt. Beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebit) rutschte Zalando in die roten Zahlen und geht von einem Minus zwischen 90 und 110 Millionen Euro aus. In Folge des schwächeren Wachstums will Zalando nun im laufenden Jahr sparen. Zugleich gab sich Finanzchef David Schröder zuversichtlich: «Die ersten Wochen im April lassen uns optimistisch auf das zweite Quartal blicken.»

6:57 Coronavirus bringt Asiens Wachstum zum Stillstand Asiens Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum ersten Mal seit 60 Jahren ein Nullwachstum erleiden. Das Coronavirus fordere einen «beispiellosen Tribut» an den Dienstleistungssektor der Region und die wichtigsten Exportziele. «Dies sind höchst unsichere und herausfordernde Zeiten für die Weltwirtschaft. Der asiatisch-pazifische Raum bildet da keine Ausnahme», sagte Changyong Rhee, Direktor der Asien/Pazifik-Abteilung des IWF. Legende: Chinas Wirtschaft wird in diesem Jahr aufgrund schwacher Exporte und Verluste in der Inlandstätigkeit voraussichtlich nur um 1.2 Prozent wachsen. Keystone

6:21 Nationaler Solidaritätstag Seit dem 23. März sammelt die Glückskette Geld für die Meistbetroffenen der Coronakrise. 17 Millionen Franken sind bereits zusammengekommen. Am nationalen Solidaritätstag von heute Donnerstag soll nochmals in der ganzen Schweiz auf die Spendensammlung aufmerksam gemacht werden. Laut der Glückskette geht es um eine möglichst umfassende Hilfe für jene Menschen, welche durch die Maschen der sozialen Netzwerke fallen. So etwa Obdachlose oder Menschen, die zwar arbeiten, aber trotzdem nicht genug für den Lebensunterhalt verdienen. Spenden sind unter anderem online möglich unter www.glueckskette.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster.

5:38 Hohe Wahlbeteiligung in Südkorea Mitten in der Coronavirus-Krise haben die südkoreanischen Wähler dem sozialliberalen Parteilager von Präsident Moon Jae In einen überwältigenden Sieg verschafft. Der Erfolg bei der Parlamentswahl am Mittwoch stärkt der Regierung in ihrem auch international gewürdigten Vorgehen gegen den Ausbruch von Covid-19 den Rücken. Nach Auszählung fast aller Stimmen sicherten sich die Demokratische Partei Koreas (Minjoo) und ihre Satellitenpartei eine komfortable Drei-Fünftel-Mehrheit in der 300 Sitze zählenden Nationalversammlung. Das offizielle Wahlergebnis steht noch aus. Trotz der Infektionskrankheit lag die Beteiligung nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission bei 66.2 Prozent. Das entspricht der höchsten Quote bei Wahlen in Asiens viertgrösster Volkswirtschaft seit 28 Jahren. Die Wahl galt nicht nur als allgemeiner politischer Stimmungstest, sondern auch als Bewertung des Corona-Krisenmanagements der Regierung.

3:20 Trump will Fahrplan bekannt geben Der US-Präsident will am Donnerstag seinen Fahrplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft vorstellen. Donald Trump sagte in Washington, die Daten deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt bei neuen Corona-Infektionen landesweit überschritten sei. Die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle in den USA stieg jedoch den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Am Mittwoch starben 2371 Menschen, am Vortag waren es 2364. Nach offiziellen Angaben sind in den USA rund 635'000 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle wird von der Johns-Hopkins-Universität aktuell mit rund 28'500 angegeben. Im Garten des Weissen Hauses sagte Trump zudem: «Ich bin mir sicher, dass sich die Menschen sehr freuen werden, einen grossen, fetten Scheck zu bekommen und mein Name steht darauf.» Auf den Schecks der Direkthilfen für amerikanische Steuerzahler wird als Absender auch der Name des US-Präsidenten stehen. Es handelt sich dabei um die Auszahlung von Geld im Rahmen des vom US-Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpakets.