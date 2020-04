Der Ticker startet um 6:53 Uhr

22:09 Airbus schickt weitere Beschäftigte in Kurzarbeit Der Flugzeughersteller Airbus hat für weitere seiner 3000 Angestellten Kurzarbeit angeordnet. Betroffen ist ein Werk in Broughton in Wales. Vergangene Woche waren bereits in Frankreich gut 3000 Angestellte auf Kurzarbeit gesetzt worden. Airbus kämpft mit grossen Absatzschwierigkeiten, unter anderem wegen der Corona-Krise. Anfang Monat hatte der Flugzeughersteller schon angekündigt, die Produktion könnte um 30 bis 40 Prozent zurückgefahren werden. Nun berichtet die Nachrichtenagentur Reuters von einem Brief, den Konzernchef Guillaume Faury am Freitag an die 135'000 Mitarbeitenden geschickt habe. Darin heisse es, das Überleben von Airbus stehe auf dem Spiel. Das Unternehmen verliere Geld wie noch nie.

21:49 Spitäler dürfen wieder alle Eingriffe durchführen Nach sechs Wochen mit eingeschränktem Angebot kehrt die Medizin langsam zur Normalität zurück. Seit heute dürfen auch wieder Patienten behandelt werden, die kein Notfall sind. Die Schweizer Spitäler haben einiges aufzuholen, so auch das Inselspital Bern. Hier durften im letzten Monat aufgrund der bundesrätlichen Vorgaben bis zu 70 Prozent aller geplanten Eingriffe nicht durchgeführt werden. Sehen Sie im folgenden Beitrag mehr dazu. 03:13 Video OPs wieder erlaubt – welche Auswirkungen hatte der Unterbruch? Aus Puls vom 27.04.2020. abspielen

20:49 «Ermutigende Ergebnisse» bei Rheumamittel Das französische Gesundheitsministerium hat von «ermutigenden Ergebnissen in der klinischen Forschung» zur Behandlung von Covid-19 gesprochen. Es gebe internationale und nationale Studien, die eine Überreaktion des Immunsystems bei manchen Verläufen der Erkrankung untersuchen. Dabei habe eine Studie gezeigt, dass die mit dem Rheumamittel Tocilizumab behandelten Patientinnen und Patienten weniger Beatmungshilfe benötigten und eine geringere Sterblichkeitsrate in den folgenden 14 Tagen aufwiesen, so das Ministerium. «Dies ist das erste getestete Medikament, für das in einer klinischen Studie eine signifikante Wirkung beobachtet wird», hiess es weiter. Weitere laufende Studien seien erforderlich, um den Wert dieser Behandlung zu bestätigen.

20:42 Bischofskonferenz erlässt Schutzkonzept Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat im Hinblick auf eine allfällige Lockerung der Restriktionen für Gottesdienste ein Schutzkonzept erlassen. Es umfasst unter anderem folgende Regelungen: Der Zugang zum Gotteshaus soll auf maximal ein Drittel seiner ordentlichen Besucherkapazität begrenzt werden. Bei voraussichtlich gut besuchten Gottesdiensten wird ein Anmeldeverfahren empfohlen.

Die Gläubigen müssen sich beim Eingang die Hände desinfizieren. Den einzelnen Gläubigen muss ein Raum von mindestens vier Quadratmetern zugeteilt werden.

Die Kontaktstellen in den Gotteshäusern sollen vor dem Gottesdienst gesäubert und desinfiziert werden. Die Weihwasserbecken bleiben bis auf Weiteres leer.

Auf das Herumreichen der Kollektenkörbchen wird verzichtet.

Die Austeilung der Kommunion muss unter Beachtung der hygienischen Vorschriften erfolgen.

Aufschiebbare Feiern sollen nach Rücksprache mit den Familien wenn möglich vertagt werden. Wo das Konzept nicht vollumfänglich eingehalten werden könne, seien öffentliche Gottesdienste untersagt, schrieb die SBK weiter. Legende: So leer wie an Ostern soll es in den Kirchen möglichst bald nicht mehr sein. Keystone

20:40 US-Gesundheitsexperten für Kontakt-Nachverfolgung Führende US-Gesundheitsexperten fordern für den Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie die Einstellung von rund 180'000 zusätzlichen Mitarbeitenden. Zudem müssten leere Hotels in Zentren zur freiwilligen Isolierung möglicher Erkrankter umgewandelt werden, erklärten sie in einem Schreiben an den US-Kongress. Die Mitarbeiter seien nötig, weil die Ausbreitung des Virus nur gestoppt werden könne, wenn die Kontakte aller Erkrankten nachverfolgt würden. Zu den 16 Unterzeichnern gehört unter anderem Scott Gottlieb, ein früherer Chef der Gesundheitsbehörde CDC unter Präsident Donald Trump, genauso wie Gesundheitsexperten aus der Zeit von Präsident Barack Obama. Der Kongress solle für die Massnahmen 46,5 Milliarden Dollar bereitstellen, forderten sie.

20:00 New Yorks Demokraten sagen Vorwahl ab Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Wahlvorstand der Demokraten im US-Bundesstaat New York die Vorwahlen abgesagt. New York ist damit der erste US-Bundesstaat, der die demokratische Vorwahl – zum ersten Mal in seiner Geschichte – ganz absagt. Andere Bundesstaaten hatten ihre Vorwahlen verschoben. Die Vorwahl in New York hätte nurmehr statistischen Wert gehabt: Nach dem Rückzug des linken Senators Bernie Sanders ist der frühere Vizepräsident Joe Biden der einzige verbliebene Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten. Legende: Ist bei den Demokraten als Präsidentschaftskandidat gesetzt: Joe Biden. Reuters

19:43 Drei-Millionen-Grenze bei Corona-Ansteckungen überschritten Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit bereits mehr als drei Millionen Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen worden. Das geht aus den neuesten Daten der Universität Johns Hopkins, Link öffnet in einem neuen Fenster in Baltimore hervor. Die mehr als 972'000 Fälle, die in den USA nachgewiesen wurden, machen fast einen Drittel aller bestätigten Infektionen weltweit aus. An den Folgen von Covid-19 gestorben sind laut der Johns-Hopkins-Universität weltweit über 207'000 Menschen.

19:16 Swiss plant Umbau von Boeing-Maschinen Die Fluggesellschaft Swiss will die am Boden gebliebenen Passagierflugzeuge besser nutzen und prüft den Umbau eines Teils der Flotte. Diese sollen vor allem zum Transport von Medikamenten und medizinischem Material aus Asien eingesetzt werden. Dazu will die Fluggesellschaft den Umbau von drei der insgesamt zwölf Passagierflugzeuge des Typs Boeing 777-300ER prüfen, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte. Geplant sei, bei den Passagierflugzeugen die Economy Class Sitze zu entfernen, um der steigenden Nachfrage nach Luftfrachttransporten gerecht zu werden. Über 800 Flugzeugsitze würden dafür am Standort Zürich ausgebaut werden, heisst es dazu. Legende: Die Swiss hat den Angaben nach durch ihre Luftfrachtabteilung Swiss WorldCargo seit Ende März über 80 reine Frachtflüge durchgeführt und dabei über 1'300 Tonnen Waren zwischen Asien und der Schweiz transportiert. Keystone

18:49 Warum das Grosi den Enkel umarmen darf Eine Aussage im Magazin «Grosseltern, Link öffnet in einem neuen Fenster» hat schweizweit Hoffnung gemacht: Grosseltern dürften ihre Enkelkinder wieder in den Arm nehmen. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit bekräftigte dies an einer Medienkonferenz in Bern. Er beantwortete dabei viele Fragen, die seine Aussage ausgelöst hatte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verhalten in der Pandemie Enkelkinder umarmen ja, hüten nein 27.04.2020 Mit Video

18:44 Stoltenberg: Russland und China verbreiten Fake News Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland und China für die Verbreitung von Falschnachrichten in der Corona-Krise verantwortlich gemacht. Es gäbe sowohl von russischen als auch von chinesischen Sprechern öffentliche Statements, die falsch seien. Diese Statements würden nahelegen, dass die Nato-Staaten sich nicht unterstützten, dass sie nicht fähig seien mit der Corona-Krise umzugehen oder dass sie die ältere Bevölkerung nicht beschützten. «Das ist falsch. Die Nato-Alliierten stehen zusammen im Kampf gegen die Corona-Krise», sagte Stoltenberg. Als Beispiel nannte er, dass die Nato-Staaten sich etwa beim Lufttransport, medizinischem Personal oder mit Feldlazaretten unterstützen. Legende: China und Russland versuchten, den Zusammenhalt des Bündnisses zu untergraben und die Nato falsch darzustellen, so Stoltenberg. Keystone

18:15 Leben mit Abstand: wie eine Risikopatientin und ihr Partner leben Wenn Heinz Suter aus einem Dorf nahe Zürich von der Arbeit nach Hause kommt, muss er zuerst durch eine «Sicherheitsschleuse»: Im Keller wäscht er die Hände, zieht die alte Kleidung aus, zieht neue Kleidung an. Dann erst darf er die gemeinsame Wohnung betreten. Der Grund für den Aufwand: Heinz' Gattin Maya Spalinger leidet an einer schweren Lungenkrankheit. Falls sie sich mit dem Virus anstecken sollte, wäre das ihr Tod. Genau das ist Heinz’ grösste Angst: dass er es sein könnte, der die Krankheit mit nach Hause bringt. Die beiden halten deshalb immer zwei Meter Abstand voneinander. Nur einmal sind sie sich – entgegen aller Vorsichtsmassnahmen – in die Arme gefallen. Warum sie sich nicht zurückgehalten haben, hören Sie in der Sendung Kontext. Audio Leben mit Abstand: wie eine Risikopatientin und ihr Partner leben 11:58 min, aus Kontext vom 27.04.2020. abspielen. Laufzeit 11:58 Minuten.

18:08 Schweizer KMU leiden massiv Der verordnete Lockdown geht vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz an die Substanz. Dies legt eine Umfrage des Schweizerische KMU-Verbandes (SKV) und des Versicherers Generali Schweiz nahe. 43 Prozent haben laut eigenen Angaben Kurzarbeit angemeldet. 32 Prozent haben beim Bund einen Überbrückungskredit beantragt. Sieben Prozent mussten angesichts der Situation Kündigungen aussprechen. Und 46 Prozent der KMU erachten es als wahrscheinlich, dass sie Konkurs anmelden müssen, wenn die Lage sich nicht lockert. Die Umfrage wurde zwischen dem 3. und 17. April bei Mitgliedern und Kunden durchgeführt. 716 KMU haben an der Umfrage teilgenommen.

17:55 Singapur könnte über 100'000 infizierte Gastarbeiter zählen In Singapur könnten nach bisherigen Testergebnissen mehr als 100'000 ausländische Arbeiter mit dem neuen Coronavirus infiziert sein. Bisher wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 21'000 Tests in 11'419 Fällen der Erreger Sars-CoV-2 festgestellt. Rechnet man diese Zahlen hoch, könnte etwa die Hälfte der 320'000 Arbeiter infiziert sein. Diese leben in Sammelunterkünften mit hoher Ansteckungsgefahr, mit 10 bis 20 Menschen pro Schlafsaal. Viele sind Bauarbeiter. Der südostasiatische Stadtstaat mit 5.8 Millionen Einwohnern hat bislang insgesamt 14'423 Fälle registriert – um die 80 Prozent davon bei den Arbeitern. Zeitweise hatte das hochmoderne Singapur als Beispiel gegolten, wie ein Land das Virus gut in den Griff bekommen kann – bis es durch die Fälle bei den Arbeitern grosse Sprünge gab. Legende: Zwei Gastarbeiter stehen in Singapur auf dem Balkon einer einfachen Unterkunft. Keystone

16:41 Virologe Drosten: «Erhalte Morddrohungen» Der in der Corona-Krise oft in den Medien präsente deutsche Virologe Christian Drosten wird nach eigenen Angaben mit dem Tod bedroht. Für viele Deutsche sei er der Böse, der die Wirtschaft lahmlege, sagte der Wissenschaftler der Berliner Charité der britischen Zeitung «The Guardian». Vor einiger Zeit sprach der Experte für Coronaviren in einem NDR-Podcast von einem «Präventionsparadox» in Deutschland: Die Menschen sähen, dass die Krankenhäuser die Lage bewältigen können und hätten daher kein Verständnis für die Geschäftsschliessungen. Der Blick auf die Lage in stark von Sars-CoV-2 betroffene Regionen wie New York oder Spanien fehle. Legende: Die Drohungen leite er an die Polizei weiter, sagt Drosten. Nachts wach hielten ihn allerdings vielmehr die E-Mails von Eltern, die ihm von ihren Sorgen vor der Zukunft berichteten. Keystone

16:16 Russland überrundet China mit Infektionsfällen In Russland gibt es amtlichen Angaben zufolge jetzt mehr bekannte Coronavirus-Infektionen als in China. Das Moskauer Krisenzentrum meldet 6198 neue Erkrankungen, womit die Gesamtzahl der registrierten Fälle auf 87'247 gestiegen ist. In China gibt es nach amtlichen Angaben 82'830 bestätigte Infektionen.

16:05 Menschenrechtskommissariat will Auflagen für Corona-Apps Bei den geplanten Corona-Warn-Apps für Mobiltelefone müssen zum Schutz der Privatsphäre nach Meinung des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) strikte Auflagen eingehalten werden. Es müsse sehr klar sein, wie die Daten genutzt werden. Missbrauch müsse bestraft werden, und die Apps dürften nur zeitlich und im Umfang begrenzt eingesetzt werden, sagte OHCHR-Expertin Peggy Hicks. Sie warnte davor, dass manche Länder die Notlage durch das Coronavirus als Vorwand für Menschenrechtsverletzungen nutzen könnten. Die Apps sollen helfen, bei der Lockerung der Ausgehbeschränkungen Ansteckungsketten mit dem neuen Coronavirus zu unterbrechen. Auch in der Schweiz soll eine solche App eingeführt werden. Die Anwendung DP-3T soll laut den beiden ETH bis zum 11. Mai fertiggestellt werden. Wann die App zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) hat eine Motion eingereicht, die verlangt, dass die Anwendung einer Rückverfolgbarkeits-App freiwillig sein muss. Das Parlament wird kommende Woche an der ausserordentlichen Session darüber beraten. Notrecht darf keine Waffe werden, die Regierungen schwingen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, die Bevölkerung zu kontrollieren oder um an der Macht zu bleiben.

15:58 Royal Mail ehrt Spendensammler Tom Moore mit Sonderstempel Zu seinem 100. Geburtstag am Donnerstag würdigt der britische Postdienst Royal Mail den Weltkriegsveteranen und Spendensammler Tom Moore mit einem Sonderstempel. Der Senior hat mit mehr als 100 Runden am Rollator vor seinem Haus bereits über 33 Millionen Euro gesammelt – und will weitermachen. Das Geld kommt dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) während der Corona-Pandemie zugute. Bis Freitag bekommen Briefe den Aufdruck: «Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, Captain Thomas Moore, NHS-Spendensammler-Held, 30. April 2020.» Happy Birthday, Tom Moore

15:46 Premier Johnson dämpft Hoffnung auf Lockerung Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach seiner Genesung von Covid-19 Forderungen nach einer Lockerung der Ausgangsbeschränkungen eine Absage erteilt. Es gelte, eine zweite Erkrankungwelle zu vermeiden. Die Pandemie sei die grösste Herausforderung für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Johnson in seiner ersten Rede nach der Erkrankung. Er weigere sich, alle Anstrengungen wegzuwerfen und grosse Verluste an Menschenleben zu riskieren. Seit dem 23. März gelten in Grossbritannien strikte Ausgangsbeschränkungen, noch bis mindestens 7. Mai. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum verlassen. Alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen.