Der Ticker startet um 7:21 Uhr

20:56 Koch: Es war ein Fehler, nicht eher vor China-Reisen zu warnen Die Schweiz und auch andere Länder hätten früher vor Reisen nach China warnen sollen. Das sagte Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, in einem Interview mit dem Radio der italienischsprachigen Schweiz RSI. Es sei ein Fehler gewesen, dass man in diesem Punkt nicht früher gehandelt habe. Kein Fehlentscheid sei es hingegen gewesen, die Grenzen nach Italien nicht sofort zu schliessen. «Als wir sahen, was in Italien geschah, waren schon viele Schweizer dort gewesen, eine Schliessung der Grenzen hätte keinen grossen Unterschied gemacht.»

19:50 Ausgangssperre in Moskau Im Kampf gegen das Coronavirus verhängt die russische Hauptstadt eine Ausgangssperre. Ab Montag dürfe man die Wohnung nur unter bestimmten Umständen verlassen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Darunter fallen der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apotheke und zum nächstgelegenen Müllcontainer. Auch Haustiere dürften nur in einem kleinen Radius um die eigene Wohnung herum ausgeführt werden. Bislang gab es eine Ausgangssperre für Menschen im Alter von über 65 Jahren. Sobjanin reagiert damit auf weiter steigende Infektionszahlen. In der Millionen-Metropole haben sich nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - Tendenz steigend. Am Montag beginnt zudem eine von Kremlchef Putin angeordnete arbeitsfreie Woche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Legende: Keystone

18:57 Italien: Zahl der Coronafälle steigt langsamer In Italien hat sich der Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus verlangsamt. Aber auch am Sonntag gab es wieder Hunderte Todesfälle. Wie der Zivilschutz mitteilte, stieg die Zahl der Corona-Toten um 756 auf 10'779. Dies ist die höchste Zahl weltweit. Die Gesamtzahl der Infizierten in Italien seit Beginn der Pandemie stieg am Sonntag um 5217 auf jetzt 97'689. Der Tagesanstieg ist deutlich geringer als am Samstag (5974) und entspricht einer Zunahme um 5,6 Prozent. Vor einer Woche waren die Zuwachsraten noch zweistellig, am Samstag waren es noch 6,9 Prozent. Gesundheitsminister Roberto Speranza warnte davor, in den Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie nachzulassen. «Wir sind noch mitten drin in der Epidemie. Es wäre ein grosser Fehler, jetzt unachtsamer zu werden. Das würde alles bisher Erreichte zunichtemachen», Legende: Keystone

18:01 Grönland führt Alkoholverbot für Hauptstadt ein Grönland führt auch aus Sorge vor Gewalt gegen Kinder während der Corona-Krise ein vorübergehendes Alkoholverbot ein. Die Massnahme gilt umgehend und bis zum 15. April für die Hauptstadt Nuuk sowie die nahe gelegenen Siedlungen Kapisillit und Qeqertarsuatsiaat. «Der Kern meines Beschlusses ist aber, dass Kinder beschützt werden. Sie sollen ein sicheres Zuhause haben», sagte Regierungschef Kim Kielsen. Hinzu komme, dass Menschen unter Alkoholeinfluss weniger aufmerksam seien, was letztlich das Infektionsrisiko erhöhe. Gemäss den Auflagen von Kielsen dürfen in der Hauptstadtregion keine Getränke mit einem Alkoholgehalt jenseits von 2,25 Prozent ausgeschenkt werden. Es ist auch nicht mehr möglich, Alkohol im Laden zu kaufen. Bislang sind in Grönland nach Angaben der dänischen Gesundheitsbehörde zehn Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben ist dort bislang niemand an Covid-19. Legende: In Grönland leben rund 55'000 Menschen, davon ein knappes Drittel in der Hauptstadt Nuuk. Keystone

16:28 New Yorks Bürgermeister warnt: Medizinische Ausrüstung nur für eine Woche New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio schlägt angesichts knapp werdender medizinischer Ausrüstung Alarm. Er könnte den reibungslosen Betrieb der Krankenhäuser nur für eine Woche garantieren, sagte er dem TV-Sender CNN. Dabei gehe es nicht nur um Masken, Schutzkleidung und Beatmungsgeräte, sondern auch um medizinisches Personal. Die Ärzte und Pfleger könnten im jetzigen Tempo nicht über Wochen weiterarbeiten und bräuchten Unterstützung: «Hier fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten.» Die Millionenmetropole an der US-Ostküste hat sich zum Zentrum der Pandemie in den USA entwickelt. Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Theater sind geschlossen. Alle Bürger sind aufgerufen, Zuhause zu bleiben, «nicht lebenswichtige» Einrichtungen und Firmen sind geschlossen.

15:26 4000 italienische Krankenpfleger infiziert – Burn-outs drohen Rund 4000 Krankenpfleger haben sich in Italien bisher mit Covid-19 infiziert. Dies berichtete der Verband der italienischen Krankenpfleger FNOPI. 9448 Krankenpfleger meldeten sich inzwischen beim italienischen Zivilschutz, der zusätzliche 500 Personen im Gesundheitssystem in der Lombardei anstellen will. Der Verband forderte die Regierung auf, die Krankenpfleger mit genügend Schutzmaterial auszurüsten. Inzwischen warnten die Experten vor der Gefahr von Burn-outs unter Medizinern. Im Mailänder Krankenhaus «Sacco» wurde eine Hotline zur psychologischen Unterstützung von Sanitätern eingerichtet. Viele Krankenpfleger und Ärzte hätten selbst Angehörige, die an Covid-19 gestorben seien. Sie arbeiteten trotzdem weiter, berichtete Emi Bondi, Direktorin der Abteilung für psychische Gesundheit des Krankenhauses Papa Giovanni XXIII. 50 Prozent der Krankenpfleger und Ärzte laufen Gefahr, ein Burn-out zu erleiden.

15:12 Rasante Ausbreitung in Moskau In der russischen Hauptstadt Moskau steigt die Zahl der bestätigten Infektionen rasant. Mehr als 1000 Menschen hätten sich bereits angesteckt, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. «Die Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung hat ein neues Ausmass erreicht.» Die meisten Corona-Fälle in Russland entfallen auf die Millionenmetropole Moskau. Landesweit wurden mehr als 1500 Fälle bekannt. Um die Ausbreitung einzudämmen, sind seit Samstag Einkaufszentren, Restaurants, Bars und grössere Parks geschlossen. Legende: Keystone

14:31 Keine SBB-Züge mehr nach Italien Aufgrund einer Anordnung der italienischen Behörden hat die SBB den Reiseverkehr von und nach Italien bis auf Weiteres eingestellt. Dies gibt das Unternehmen auf Twitter bekannt. Der Güterverkehr ist von dieser Massnahme nicht betroffen. Grenzüberschreitende S-Bahn-Züge werden an den Bahnstationen in der Schweiz gewendet, hiess es bei der SBB-Medienstelle. Nebst dem grenzüberschreitenden Regionalverkehr sind drei EC-Züge betroffen: Die Strecke Basel-Brig-Mailand, Genf-Brig-Mailand und Zürich-Mailand. Diese Züge werden in Brig (VS) respektive Chiasso (TI) gewendet. Die Regioexpresszüge der BLS von Bern via Brig nach Domodossola fahren derzeit noch. Die Bahn verweist aber auf den Onlinefahrplan. Die Situation könne sich rasch ändern, sagte eine BLS-Sprecherin auf Anfrage von SRF News.

14:25 Sportzentrum Magglingen geschlossen Das Schweizer Bundesamt für Sport hat den Trainingsbetrieb im Nationalen Sportzentrum Magglingen im Kanton Bern eingestellt. Das Amt bestätigte entsprechende Medienberichte. In dem Sportzentrum in der Nähe der Stadt Biel konnten Topathletinnen und -athleten bis Freitag trainieren. Grund für die mindestens bis zum 3. Mai geltende Schliessung sind demnach etwa der Ausfall vieler Sportveranstaltungen- und die zunehmende Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus.

14:08 Österreich will 5-Prozent-Marke an Neuinfektionen unterbieten In Österreich werden die im Kampf gegen das Coronavirus erlassenen Einschränkungen erst bei einer deutlichen weiteren Senkung der Zahl der Neuinfizierten zurückgenommen. «Wir wollen, dass die Zahl der Neuerkrankungen unter fünf Prozent liegt», sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) der «Kronen Zeitung». Die Massnahmen zeigten langsam Wirkung. «Aber wir sind noch weit, weit vom Ziel entfernt.» In der Alpenrepublik gilt seit zwei Wochen eine weitgehende Ausgangsbeschränkung. Die bis 13. April geltenden Massnahmen sollen im Lauf der nächsten Woche überprüft werden. Legende: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (rechts) in Begleitung von Bundeskanzler Sebastian kurz (links). Keystone

14:02 IKRK-Präsident: Müssen Katastrophe verhindern Um die Corona-Pandemie einzudämmen, sollen die humanen Bedingungen in Flüchtlingslagern und Gefängnissen eingehalten werden. Für IKRK-Präsident Peter Maurer ist dies entscheidend, um eine Katastrophe zu verhindern. Sollten die Menschen dort weiterhin unter desolaten Bedingungen leben müssen, dürfte sich das Coronavirus innerhalb wie ausserhalb der Lager rasant ausbreiten, sagt Maurer im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Auch das IKRK-Personal zu schützen, sei eine Herausforderung. Zudem müsse man verhindern, dass die Helfer diejenigen seien, die das Virus in die Länder bringen würden, sagt Maurer.

13:06 Über 800 Tote in Spanien Im besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind binnen 24 Stunden 838 neue Todesopfer gezählt worden, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilt. Es ist die absolut höchste Tageszahl seit Ausbruch der Krise. Insgesamt kletterte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 6500. Die Zahl der Infizierten stieg ebenfalls an: Am Sonntag lag sie bei knapp 79 000 – gut 6500 mehr als am Vortag. Es gibt aber gute Nachrichten: Die Anstiegsraten gehen weiterhin deutlich zurück. Bei den Todeszahlen betrug sie am Sonntag knapp 15 Prozent, nach gut 17 Prozent am Samstag. Bei den Infektionszahlen ging sie im Vergleich zum Vortag sogar um fast vier Prozentpunkte auf neun Prozent zurück.

12:09 Schweiz zählt 14'336 Corona-Infizierte Die Anzahl bestätigter Covid-19-Erkrankungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein steigt weiter. Bis Sonntagmittag gab es 14'336 bestätigte Fälle, 1123 mehr als am Vortag. Laut BAG starben 257 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich laut Mitteilung bisher insgesamt auf etwa 111'000. Davon fiel das Resultat bei 13 Prozent der Getesteten positiv aus. Bei den Infizierten sind laut Statistik des BAG Erwachsene häufiger betroffen als Kinder. Die Hälfte der Infizierten sei jünger als 52 Jahre alt, die andere Hälfte älter als 52. Das zeigt der sogenannte Medianwert. Bei Erwachsenen ab 60 Jahren sind Männer häufiger betroffen als Frauen, bei Erwachsenen unter 50 Jahren Frauen.

11:55 Vierter Rückholflug aus Lateinamerika bringt 159 Schweizer heim Eine vom Aussendepartement EDA gecharterte Swiss-Maschine aus Santiago de Chile ist am Sonntagvormittag in Zürich gelandet. Sie brachte 159 Schweizer zurück, die im Ausland unterwegs waren. Es war der vierte Rückholflug aus Lateinamerika, nach Flügen aus Costa Rica, Kolumbien und Peru, wie das Aussendepartement mitteilte. Weitere Schweizer Reisende wurden aus Casablanca (Marokko) und Dakar (Senegal) zurückgebracht. In Genf wurde am Sonntagnachmittag ausserdem noch ein Flugzeug aus Algier erwartet. Insgesamt sind nun rund 1100 Reisende aus der Schweiz in vom EDA gecharterten Flugzeugen in die Schweiz zurückgekehrt.

11:38 Schweden vor Kurswechsel? Je länger die Zeit in Schweden voranschreitet – auch Schweden zählt indessen gut 3500 Corona-Infizierte und über 100 Tote – desto mehr wird die freizügige Linie der Regierung in Sachen Covid-19 in Frage gestellt. Mitte Woche forderten mehrere hochrangige schwedische Wissenschaftler die Behörden in einem offenen Brief zum Kurswechsel auf. Die Regierung müsse den Kontakt zwischen den Menschen im Land kräftig einschränken und viel mehr testen, hiess es. Es sei auch eine gute Idee, etwa Schulen und Restaurants zu schliessen, bis man mehr über die Situation wisse. Tatsächlich ist Schweden das letzte EU-Land ohne extrem scharfe Massnahmen gegen Covid-19. Kindergärten und Grundschulen bis zur neunten Klasse sind weiter offen. Das Gleiche gilt für Restaurants, die ihre Gäste seit kurzem aber nur noch am Tisch bedienen dürfen. Die Skigebiete sind ebenfalls weiter geöffnet, die Staatsgrenzen für Nicht-Europäer dicht, nicht aber für Bürger der EU und der Europäischen Freihandelszone. Und durch Stockholm fahren weiter mit Pendlern ge- oder überfüllte Busse. Der verantwortliche Staatsepidemiologe Anders Tegnell ist überzeugt vom légèren staatlichen Kurs. Man spricht nicht Regeln, sondern Empfehlungen aus und setzt auf die Vernunft der Bevölkerung. Das Ziel ist dasselbe wie anderswo: Die Virusausbreitung soll abgebremst werden, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig schwer erkranken und die Gesundheitssysteme überfordert werden. Legende: Keystone

11:04 Gericht in Brasilien kippt Regierungskampagne Ein brasilianisches Gericht hat es der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro untersagt, Empfehlungen gegen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus zu verbreiten. Die Richter in Rio de Janeiro ordneten die Einstellung der Regierungskampagne «Brasilien darf nicht stillstehen» an. Trotz steigender Infektionszahlen in Brasilien lehnt Bolsonaro strenge Eindämmungsmassnahmen gegen Covid-19 ab. Binnen 24 Stunden muss die Regierung eine offizielle Erklärung abgeben, in der klargestellt wird, dass die Kampagne «Brasilien darf nicht stillstehen» wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält. Am Donnerstagabend hatten der Präsident und sein Sohn Flavio im Online-Dienst Facebook ein Video verbreitet, in dem die Menschen aufgerufen werden, trotz der Coronavirus-Pandemie weiterhin ihrem Alltag nachzugehen. Laut dem Gesundheitsministerium haben sich in Brasilien bereits 3500 Menschen mit dem Virus infiziert, 100 Menschen sind daran gestorben. Legende: Keystone

10:34 Ein Drittel weniger Kunden in Coop-Läden Hamsterkäufe in Coop-Läden erwecken einen falschen Eindruck. Wie der CEO des Detailhandelsriesen Joos Sutter im Interview mit der «Sonntagszeitung» erklärt, zählten die Coop-Supermärkte wegen des Coronavirus ein Drittel weniger Kunden. Obschon die Konsumenten mehr einkauften, leide die Coop-Gruppe. «Niemand musste so viele Läden schliessen wie wir», erklärt Sutter. Effektiv hat die Gruppe über 1000 Geschäfte schliessen müssen, rund 13'000 Mitarbeiter wurden arbeitslos – etwa bei Fust, Interdiscount, Coop Construction oder Bodyshop. Legende: Keystone

9:53 China warnt vor zweiter Ansteckungswelle China warnt vor einer möglichen zweiten Infektionswelle. 693 Fälle insgesamt seien bisher auf Reisende aus dem Ausland zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Das erhöhe das Risiko einer zweiten Infektionswelle. China meldete am Samstag 45 neue Fälle nach 54 am Vortag. Bis auf einen der 45 gingen alle auf Reisende aus dem Ausland zurück.

9:23 (Fast zu) viele Hilfsbereite klopfen in Spitälern an Grosse Hilfsbereitschaft zeigt sich in der Schweizer Bevölkerung. Laut dem «Sonntagsblick» melden sich im ganzen Land Freiwillige, die in den Spitälern mithelfen wollen. Es gäbe so viele Hilfsbereite, dass momentan ein Grossteil von diesen gar nicht eingesetzt werden könne. Denn weil in den Spitälern derzeit nur dringend nötige Operationen durchgeführt würden, sei auch spitalintern Personal freigeworden, das bei der Pflege und Betreuung von Corona-Patienten mithelfen könne.