Der Ticker startet um 5:50 Uhr

19:51 Sondersendung zum Coronavirus um 20.05 Uhr Heute Abend nach der «Tagesschau» findet eine weitere Sondersendung zu Corona mit Moderator Mario Grossniklaus statt. Sie können die Sendung live auf SRF 1 und hier im Stream verfolgen. Zusammen mit dem Epidemiologen Marcel Salathé von der ETH Lausanne und dem Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann der Universität Zürich ordnet Grossniklaus die Lockerungen des Bundesrates aus wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht ein. Zudem wird er auch Vertreter des Gewerbes, der Gastronomie und der Schulverantwortlichen dazuschalten, um die Auswirkungen auf ihre Branchen zu vertiefen.

19:42 Kommt die zweite Etappe zu früh? «Die schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen leuchtet ein. Dass Schritt zwei – mit einer Öffnung für alle Läden und einer Teilöffnung der Schulen – bereits am 11. Mai erfolgen soll, wirft jedoch Fragen auf. Nach zwei Wochen ist noch nicht völlig klar, welche Folgen der erste Öffnungsschritt hatte», schreibt SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen in ihrer Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Exit-Strategie des Bundesrats Eine etappenweise Lockerung, die Fragen aufwirft 16.04.2020 Mit Video

19:31 New York steht noch mindestens einen Monat still Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sind die strengen Ausgangsbeschränkungen bis Mitte Mai verlängert worden. Sie sehen unter anderem vor, dass die Menschen so viel wie möglich zu Hause bleiben sollen, nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Unterdessen verdichten sich in dem Bundesstaat allerdings auch die Anzeichen für eine Trendwende in der Krise. Die Zahl der Patienten in den Spitälern war heute erneut rückläufig, ebenso die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und an Beatmungsgeräten. Allerdings wurden auch fast 2000 neue Infektionen festgestellt, 606 Menschen starben seit gestern. Legende: Reuters

19:23 Weiterhin keine Super-League-Spiele Dass vorläufig Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten bleiben, bedeutet auch, dass Sport-Teams weiterhin keinen geregelten Trainingsbetrieb aufnehmen können. Dies wird dem heutigen Bundesrats-Entscheid folgend frühestens am 8. Juni allenfalls möglich sein. Damit ist auch klar, dass selbst Geisterspiele ohne Zuschauer nicht denkbar sind. Die Swiss Football League (SFL) will in den nächsten Tagen über die Auswirkungen für den Profifussball diskutieren. «Was diese schrittweise Lockerung für die SFL und ihre Klubs im Detail bedeutet, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht im Detail fest und kann deshalb auch noch nicht kommentiert werden», teilte die SFL mit. Legende: Selbst Geisterspiele ohne Zuschauer bleiben im Schweizer Fussball vorerst ausgeschlossen. Keystone

19:04 Bald 10 Millionen Infizierte in Afrika? Die Zahl der Infizierten in Afrika könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) binnen drei bis sechs Monaten auf zehn Millionen ansteigen. Allerdings handelt es sich hierbei laut dem Chef des WHO-Notfall-Stabs in Afrika, Michel Yao, um eine eine vorläufige Einschätzung, die sich noch ändern könne. So hätten sich etwa die schlimmsten Befürchtungen über die Entwicklung des Ebola-Virus nicht bewahrheitet, weil die Menschen Gewohnheiten

zügig verändert hätten. Legende: Derzeit sind nach offiziellen Angaben 17'000 Menschen in Afrika mit dem Virus infiziert, 900 sind daran gestorben. Keystone

18:57 Grossbritannien verlängert Beschränkungen Das Vereinigte Königreich verlängert die geltenden Beschränkungen um mindestens drei weitere Wochen. Sie jetzt in irgendeiner Form zu lockern würde Gefahr laufen, die öffentliche

Gesundheit und die Wirtschaft zu schädigen, sagt Dominic Raab. Der Aussenminister führt die Amtsgeschäfte während sich Premierminister Boris Johnson weiter von seiner Corona-Erkrankung erholt.

18:55 Wieder mehr Neuinfektionen in Italien Die Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt wieder an. Zuletzt habe es 3786 neue Fälle gegeben, nach 2667 am Tag davor, teilt der Zivilschutz mit. Damit gebe es insgesamt knapp 169'000 bestätigte Infektionen.

18:53 Auch Blue Balls Festival meldet Absage Das Luzerner Blue Balls Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Der Verein Luzerner Blues Session müsse aufgrund der Covid-19-Situation und des weltweiten Ausnahmezustandes das Festival basierend auf höherer Gewalt absagen, hiess es in einer Mitteilung vom frühen Abend. Kurz davor hatte bereits das Paléo Festival das Aus für die Ausgabe 2020 mitgeteilt. Legende: Keystone

18:47 Grossteil der Swiss-Flotte bleibt am Boden Die Fluggesellschaft Swiss verlängert ihren Minimalflugplan zunächst bis zum 17. Mai. Seit dem 23. März hat die Airline nur noch sechs Flugzeuge für Linienflüge im Einsatz, davon fünf liegt der Fokus auf ausgewählten europäische Städten ab Zürich und Genf. Zudem fliegt die Swiss drei Mal wöchentlich nach New York. Der Grossteil der Flotte steht am Boden; insgesamt sind 85 Maschinen parkiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ringen um jeden Flug Unterwegs mit dem Krisenmanager der Swiss 16.04.2020 Mit Video

18:36 Vertreter des Nachtlebens wollen Miet-Erlass Auch Bars und Clubs bleiben trotz bis auf weiteres geschlossen. Die Zürcher Bar & Club Kommission fordert nun «dringend mehr finanzielle Unterstützung». Es brauche jetzt mehr als Kredite und Kurzarbeit, heisst es in einer Mitteilung. Nötig sei eine Erweiterung der Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen auf eine Dauer von mindestens vier Monaten. Sonst gebe es Entlassungen und einen kulturellen Kahlschlag. Zudem müssten auch Bars und Clubs mit DJ-Kultur davon profitieren können, nicht nur Kulturunternehmen mit Live-Musik. Die Kommission fordert zudem eine «klare Ansage», dass geschlossene Lokale keine Miete zahlen müssten.

18:34 Ernüchterung in der Gastronomie Der Branchenverband GastroSuisse reagiert «sehr enttäuscht» auf die Exitstrategie des Bundesrates aus dem Lockdown. Er verstehe nicht, dass der Gastronomie noch keine Perspektive gegeben werde, nach dem viele andere Gewerbeunternehmen nun auf den Weg zurück zum Normalzustand gehen könnten, heisst es in einer Mitteilung. «Wir haben immer betont, dass es Aufgabe des Bundesrates ist, den Zeitpunkt der Wiedereröffnung zu bestimmen», wird Verbandspräsident Casimir Platzer darin zitiert. «Mit der Nicht-Kommunikation lässt uns der Bundesrat jedoch völlig im Ungewissen und ohne Perspektive», kritisiert er das bundesrätliche Vorgehen.

18:30 Kantonale Gesundheitsdirektoren sind zufrieden Die kantonalen Gesundheitsdirektoren begrüssen die vom Bundesrat in Aussicht gestellten etappenweisen Lockerungen der Massnahmen gegen das Coronavirus. Sie sprechen sich in einer Stellungnahme gegen Alleingänge der Kantone aus. Um eine Überforderung der medizinischen Einrichtungen zu verhindern, könne der Ausstieg nur in wohldosierten Schritten erfolgen, heisst es in einer Mitteilung der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK).

18:23 Paléo findet nicht statt Alain Berset sagte heute vor den Medien, Grossveranstaltungen würden sicher erst in einer letzten Etappe wieder erlaubt. Das bedeutet auch das Aus für das grösste Open Air der Schweiz. Das Paléo-Festival 2012 findet nicht statt, wie die Organisatoren mitteilen. Dessen 45. Ausgabe hätte vom 20. bis 26. Juli in Nyon VD über die Bühne gehen sollen.

18:22 Coiffeure dürfen endlich wieder Haare schneiden Ab dem 27. April dürfen Coiffeur-Salons unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Trudi Piffaretti aus Bützberg (BE) kann es kaum erwarten. «Mein Geschäft ist mein Leben», sagt sie. Für sie sei es schon komisch gewesen, 5-6 Wochen nicht zu arbeiten. 01:14 Video Coiffeuse Piffaretti: «Kann es kaum erwarten, wieder anzufangen» Aus News-Clip vom 16.04.2020. abspielen

18:13 So reagieren Parteien und Verbände auf die Lockerungs-Massnahmen des Bundesrats SP: Die Sozialdemokraten begrüssen die vom Bundesrat vorgestellte Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus. «Das Risiko ist nicht in allen Bereichen gleich gross», sagte SP-Fraktionschef und Nationalrat Roger Nordmann (VD). Man müsse in den nächsten zwei Wochen sehr diszipliniert bleiben, so Nordmann. SVP: Die SVP zeigt sich in einer ersten Reaktion «entsetzt» über die «mutlose» Ausstiegsstrategie des Bundesrates. Es sei unverständlich, dass sich die Regierung für eine Lockerung in «kleinsten Schritten» ausgesprochen habe. Anstatt die Testmöglichkeiten auszubauen, Schutzmasken zu besorgen und die Rückverfolgung von Infektionen via App voranzutreiben, vergrössere der Bundesrat mit seiner Strategie den Schaden für die Wirtschaft, schreibt die SVP. CVP: Die CVP begrüsst, dass der Bundesrat Gesellschaft und Wirtschaft eine erste Perspektive aufzeigt, wie die schrittweise Lockerung der Massnahmen aussehen wird. Für die Partei sei klar, dass man so schnell wie möglich und so langsam wie nötig zur Normalität zurückkehren wolle, schreibt die Partei. GLP: Die Grünliberalen stellen sich im Grundsatz hinter die Exitstrategie des Bundesrats bei den Coronavirus-Massnahmen. Angesichts der Schuldenlast bei Unternehmen verlangt die Partei klare Kriterien für einen späteren Krediterlass. Die Partei befürwortet gesundheitspolitische Begleitmassnahmen. Die Eigenverantwortung stehe weiterhin im Zentrum. Economiesuisse: Der Wirtschaftsdachverband economiesuisse sieht in dem Entscheid des Bundesrates ein positives Signal für Wirtschaft und Gesellschaft. Der Verband fordert darüber hinaus eine Lockerung der Einreisesperren. Zudem sei es für Economiesuisse beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum der Detailhandel erst ab 11. Mai geöffnet werde, so heisst es in einer Mitteilung. Gewerbeverband: Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) fordert vom Bundesrat eine weitergehende Öffnung der Wirtschaft. Es sei völlig inakzeptabel, den grossen Händlern alle Freiheit zu geben und den KMU-Handel geschlossen zu halten. Das sei eine massive Diskriminierung. Der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft fordert den Bundesrat in einer Stellungnahme mit allem Nachdruck dazu auf, diesen «unerklärbaren Fehlentscheid» sofort zu korrigieren.

17:48 Dem Bund droht Tempoverlust «Auf dem Weg aus dem Ausnahmezustand muss der Bundesrat eine neue Rolle finden. Sonst droht er sich zu verzetteln», schreibt SRF-Wirtschaftsredaktor Roman Mezzasalma in seiner Analyse. «Die bundesrätlichen Vorgaben könnten der epidemiologischen Lage jederzeit angepasst werden. Wer sie einhalten kann, sollte öffnen, arbeiten und geschäften können. Das aktuelle branchenspezifische Mikro-Management des Bundesrats droht den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Krise unnötig zu vergrössern.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wirtschaftliche Corona-Krise Bundesrat soll Regeln vorgeben und nicht die Wirtschaft managen 16.04.2020 Mit Video

17:03 Die Medienkonferenz ist beendet Der Bundesrat hat in Bern die ersten Schritte zur Lockerung der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie präsentiert. Er plant einen mehrstufigen Ausstieg, «so rasch wie möglich und so langsam wie nötig», wie Innenminister Alain Berset sagte. Am 27. April werden die Einschränkungen für Coiffeurgeschäfte, Baumärkte, Gartencenter und Spitäler aufgehoben. Zwei Wochen später soll der Schulunterricht wieder aufgenommen werden. Bis es wieder Festivals oder Grossveranstaltungen geben wird, dürfte es hingegen noch lange dauern.

17:02 «Kinder sind nicht Treiber der Epidemie» Kinder könnten ja Überträger des Virus sein, sagt eine Journalistin. Sind die Schulen also ein «Hexenkessel» für das Virus? Daniel Koch dazu: «Die Kinder sind nicht die Treiber der Epidemie, im Gegensatz zu einer Grippe-Epidemie. Wir sollten uns wenigstens an dieser Tatsache erfreuen.»

16:59 Kann man wirklich ins Schwimmbad gehen? Schwimmbäder seien sicher benutzbar, sagt Daniel Koch vom BAG: «Sie haben ziemlich viel Chlor. Das tötet ziemlich alles ab.» Man habe keine Beweise, dass das Virus durch Wasser übertragen werde. Zu einer anderen Frage, die sich um die nicht manifeste Erkrankung in Altersheimen dreht, sagt Koch: Vieles sei nicht bekannt. «Was wir wissen, dass die Krankheit für Risikopatienten sehr gefährlich ist.» Besonders Massnahmen in Altersheimen müssen daher weiterhin eingehalten werden, was aber nicht heisse, dass keine Besuche möglich seien.