15:03 Die Clubs sind seit dem Wochenende wieder offen – waren Sie feiern? Mit den neuen Öffnungsschritten konnten Clubbetreiter am Samstag nach langer Zeit erstmals wieder öffnen. Wer in einen Club und ohne Maske tanzen wollte, musste allerdings zwingend ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Waren Sie am vergangenen Wochenende feiern? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Kontrolle des Covid-Zertifikats gemacht? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Legende: Symbolbild Keystone

14:32 Baselland: Impf-Anmeldung für Jugendliche ab 12 Jahren möglich Auch im Kanton Baselland können sich nun Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Impftermine würden derzeit sehr kurzfristig vergeben, teilt der Baselbieter Krisenstab mit. Geimpft werden die Jugendlichen ausschliesslich mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech. Impfen lassen können sich die 12- bis 15-Jährigen vorerst nur im Impfzentrum in Muttenz, wie es in der Mitteilung heisst. Ab August soll auch in bestimmten Kinder- und Hausarztpraxen geimpft werden können.

13:35 BAG meldet 239 neue Fälle und 4 Tote Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 239 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 108 . Das sind 41 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 22.55 .

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 0.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 1 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'767 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

Das BAG meldet aktuell 142 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 64 Prozent ausgelastet. Davon sind 6 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:16 Covid-Zertifikat: Anschluss an EU-System bis 1. Juli wird knapp EU-weit gilt das Covid-Zertifikat ab 1. Juli und die Schweiz bemüht sich darum, dass ihr Zertifikat auch dann von Brüssel anerkannt wird. Doch die Zeit wird knapp. Die EU-Kommission habe die Bestätigung von den Schweizer Behörden erhalten, dass sie bereit sei, das EU-Zertifikat als äquivalent anzuerkennen, schreibt die Brüsseler Behörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die technischen Arbeiten, das Schweizer Zertifikat mit dem EU-System zu verknüpfen, gingen gut voran, heisst es weiter. «Wir hatten mehrere produktive Treffen mit den Schweizer Behörden.» Damit sind die technischen und rechtlichen Voraussetzungen seitens der Schweiz erfüllt, damit die EU grünes Licht für eine Teilnahme am Covid-Zertifikat-System der EU geben kann. Bevor jedoch die EU-Kommission die entsprechende Rechtsgrundlage definitiv absegnen kann, müssen zuerst noch die EU-Staaten die Regelung annehmen. «Wir hoffen Anfang Juli entscheiden zu können», heisst es seitens der EU-Kommission.

12:35 Griechenland zahlt Jungen für Erstimpfung 150 Euro In Griechenland erhalten junge Leute künftig eine Bezahlkarte im Wert von 150 Euro, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Athen an. Das Angebot richtet sich an 940'000 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Insgesamt sind dafür bis zu 141 Millionen Euro eingeplant. Ziel ist, dass in dem 11-Millionen-Einwohner-Land bis Ende Juli knapp 60 Prozent der Bevölkerung voll geimpft sind. Die so genannte Freiheitskarte sei als Dank für die Geduld junger Menschen während der Pandemie gedacht, aber auch als Anreiz, sich impfen zu lassen, sagte Mitsotakis. Sie kann für Hotelbuchungen, Fähr- und Flugtickets sowie Konzerte und Museumsbesuche genutzt werden.

12:12 Tourismus in der Schweiz ist 2020 massiv eingebrochen Das Bundesamt für Statistik (BFS) publizierte die Fremdenverkehrsbilanz für das Jahr 2020. Die Einnahmen aus dem Tourismus fielen auf den Stand von Anfang der 1990er-Jahre zurück. Konkret brachen die Umsätze aus dem Fremdenverkehr hierzulande um 47.8 Prozent auf noch 9.4 Milliarden Franken ein. Gleichzeitig halbierten sich aber auch die Ausgaben der Schweizer Bevölkerung für Reisen im Ausland nahezu. Sie gab 2020 noch 9.7 Milliarden Franken für Ferien ausserhalb der Landesgrenzen aus. Gemäss den Schätzungen des BFS belief sich der Saldo der Fremdenverkehrsbilanz damit auf -290 Millionen Franken, wie es in der Meldung heisst. Betrachtet man die Werte zu den ausländischen Gästen in der Schweiz im Detail, so nahm deren Zahl erst ab März 2020 drastisch ab. Damals brach die Pandemie auch in Europa aus. Vor allem die Hotellerie, die 2019 noch einen Rekordwert bei den Logiernächten verzeichnet hatte, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

10:34 Quarantäne oder Test bei Einreise in Feriendestinationen Wer ab diesem Montag aus Grossbritannien nach Portugal einreist und keinen vollständigen Impfschutz nachweisen kann, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Das geht aus

einer Mitteilung der Regierung hervor. Die Regelung soll bis mindestens zum 11. Juli gelten. In Portugal ist die Zahl der Positiv-Tests zuletzt stark angestiegen. Als Ursache gilt eine rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Auch Spanien verschärft die Corona-Vorschriften für Briten, die auf Mallorca, Ibiza oder die anderen Balearischen Inseln reisen. Künftig werde entweder ein Impfnachweis oder ein negativer Coronatest verlangt, sagt Ministerpräsident Pedro Sanchez im Radio. Damit würden für Briten dieselben Bedingungen gelten wie für andere europäische Bürger. Ursprünglich hatte Spanien für Briten die Vorschrift, einen negativen PCR-Test vorzuweisen, am 20. Mai aufgehoben. Legende: Menschen kommen im Mai am Flughafen Faro in Portugal aus Manchester an. Ab heute müssten Sie ohne Impfnachweis wieder in Quarantäne. Reuters

9:44 Britischer Minister und Top-Militärs nach Corona-Fall in Quarantäne Die britischen Streitkräfte werden wegen eines Corona-Falls in der obersten Leitungsebene in den kommenden Tagen aus der Distanz geführt. Die gesamte Spitze samt Verteidigungsminister Ben Wallace ist für zehn Tage in häuslicher Quarantäne, wie das Verteidigungsministerium in London bestätigte. Wallace sowie die Chefs von Marine, Luftwaffe und Strategic Command, das etwa dem Einsatzführungskommando entspricht, hätten sich in Selbstisolation begeben, nachdem der militärische Oberbefehlshaber Nicolas Carter am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Spitzenmilitärs hatten sich am Donnerstag mit Wallace getroffen. Legende: Verteidigungsminister Ben Wallace und die oberste Leitungsebene sind für zehn Tage in häuslicher Quarantäne. Reuters

8:59 Zahlen in Thailand steigen: Neue Einschränkungen in Bangkok Wenige Tage vor der geplanten Öffnung der Urlaubsinsel Phuket für geimpfte Reisende sind die Corona-Zahlen in Thailand weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montag 5406 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nur im Mai wurden bislang an zwei Tagen höhere Zahlen verzeichnet. «Die Fallzahlen in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land ausser Grossbritannien», schrieb die Zeitung «Bangkok Post». Die Einschränkungen in der Hauptstadt Bangkok und fünf weiteren Provinzen wurden erneut verschärft. So wird das Essen in Restaurants wieder verboten, nur noch Speisen zur Mitnahme oder Lieferung sind erlaubt. Einkaufszentren müssen um 21 Uhr schliessen, Treffen werden auf maximal 20 Personen begrenzt. Die Massnahmen sollen zunächst für 30 Tage gelten. Legende: Das südostasiatische Land galt lange als Vorzeigestaat in der Bekämpfung der Pandemie, erlebt aber seit April seine bisher schwerste Welle. Reuters

6:04 Australien öffnet Grenzen erst «wenn es sicher ist» – wegen Delta erneut im Lockdown Der australische Schatzmeister Josh Frydenberg sagte, das Land werde seine internationalen Grenzen nur dann öffnen, wenn es sicher ist und auf medizinischem Rat basiert. Australien hatte seine Grenzen im März 2020 geschlossen, um die COVID-19-Pandemie einzudämmen, und erlaubte den Bürgern die Rückkehr nur mit einer 14-tägige obligatorische Hotelquarantäne. Aktuell kämpft das Land, das durch die strengen Massnahmen das Coronavirus quasi ausgerottet hatte, mit einem neuen Anstieg der Fälle wegen der Delta-Variante. Am Montag wird eine Dringlichkeitssitzung des Covid-19-Komitees abgehalten. Rund 18 Millionen Australier, das sind etwa 70 Prozent der Bevölkerung, stehen neu wieder unter einer Art von Lockdown oder COVID-bezogenen Einschränkungen, auch im Grossraum Sydney.

5:52 Merkel will Grossbritannien als Risikogebiet einstufen Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, Grossbritannien wegen der Ausbreitung der Delta-Variante als Corona-Risikogebiet einzustufen. Der Vorschlag werde derzeit im Krisenreaktionskomitee der Europäischen Union diskutiert, wie «The Times» berichtet. Griechenland, Spanien, Zypern, Malta und Portugal hätten sich bereits dagegen ausgesprochen.

