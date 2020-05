Der Ticker startet um 6:30 Uhr

13:30 Bundesrat informiert um 15 Uhr Der Bundesrat wird heute um 15 Uhr über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen in der Schweiz informieren. Vor den Medien auftreten werden Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Gesundheitsminister Alain Berset und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Wir übertragen die Medienkonferenz live auf SRF 1 und im Stream auf srf.ch respektive in der SRF News App.

13:09 Keine praktische Prüfung für angehende Ärzte Wegen des Coronavirus entfällt in diesem Jahr der praktische Teil der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin. Die 1200 Kandidatinnen und Kandidaten müssen lediglich eine schriftliche Prüfung ablegen und einen praktischen Nachweis erbringen. Das entschied der Bundesrat, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Ihre Praxiserfahrung müssen die angehenden Ärztinnen und Ärzte bis Ende Oktober 2021 nachweisen, indem sie an einer anerkannten Weiterbildungsstätte unter fachlicher Aufsicht arbeiten. Oder sie melden sich zur nächstmöglichen praktischen Prüfung an. Wer die schriftliche Prüfung besteht, wird provisorisch ins Medizinalberuferegister eingetragen. Grund für den Entscheid sei, die betroffenen Personen in ihrem beruflichen Fortkommen möglichst nicht zu beeinträchtigen und die medizinische Versorgung dieses Jahr sicherzustellen.

12:52 Nationalratskommission will Schienengüterverkehr in Krise stützen Der starke Verkehrsrückgang im Zusammenhang mit der Coronakrise belastet das System des kombinierten Güterverkehrs. Die Verkehrskommission des Nationalrats (KVF) will die Branche deshalb unterstützen. Konkret sollen die budgetierten Betriebsbeiträge für den kombinierten Güterverkehr im laufenden und im kommenden Jahr voll ausgeschöpft werden, obwohl krisenbedingt viel weniger Züge und Sendungen unterwegs sind. Die KVF hat mit 15 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen eine entsprechende Motion eingereicht, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Hauptgrund für den starken Rückgang der Transportmengen ist die weitgehende behördliche Schliessung der Industrieproduktion. Besonders ausgeprägt war der Einbruch des Schienengüterverkehrs im alpenquerenden Verkehr nach Italien. Legende: Keystone

12:38 Bauwirtschaft leidet unter Coronakrise Die Coronakrise hat dem Schweizer Bauhauptgewerbe im ersten Quartal 2020 zugesetzt. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf vier Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) mitteilte. Die Aufträge gingen mit einem Minus von 5,6 Prozent noch stärker zurück. Für das zweite Quartal wird ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Der SBV ermittelte in einer Sondererhebung, dass der Umsatz der gesamten Branche seit der Einführung der Corona-Massnahmen im März und April um 15 Prozent zurückging. In der Westschweiz betrug das Minus sogar 40 Prozent. Dennoch gehöre der Bau im Vergleich zu anderen Branchen nicht zu den am stärksten betroffenen, heisst es im Bauindex, den der SBV gemeinsam mit der Credit Suisse herausgibt. Die Baustellen seien während der Krise bis auf wenige Ausnahmen geöffnet gewesen. Zudem sei der Rückgang der eingereichten Baugesuche für März und April mit -10 Prozent moderat ausgefallen, und im Tiefbau herrsche derzeit ein rekordhoher Auftragsbestand. Die Negativzinsen blieben zudem ein wichtiger Treiber für den Wohnungsbau. Legende: Keystone

12:20 Bundesrat reist wieder ins Ausland Erstmals seit den Reisebeschränkungen, die wegen des Coronavirus verhängt wurden, reist wieder ein Bundesratsmitglied ins Ausland: Justizministerin Karin Keller-Sutter stattet dem österreichischen Bundesminister für Inneres, Karl Nehammer, am Donnerstag einen Arbeitsbesuch ab. Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) bestätigte eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeigers». Bei den Gesprächen gehe es um die geplante Öffnung der Grenzen auf den 15. Juni und um die Weiterführung der bisherigen regelmässigen Kontakte, hiess es. Ebenfalls vorgesehen ist demnach ein Austausch über die europäische Migrationspolitik, vor allem über die Reformen der Schengen- und Dublin-Verträge. Legende: Keystone

12:10 BAG meldet 15 neue Corona-Fälle Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den letzten 24 Stunden 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Neuansteckungen bleibt damit auf tiefem Niveau. Am Dienstag waren ebenfalls 15 Fälle gemeldet worden, am Montag zehn und am Sonntag elf. Ausserdem vermeldete das Amt einen zusätzlichen Todesfall. Damit sind in der Schweiz und Liechtenstein bislang mindestens 1649 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das BAG stützt sich auf Zahlen, die Labors, Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler bis 08:00 Uhr früh gemeldet haben. Sie können von den Zahlen abweichen, die in den Kantonen erhoben werden.

11:43 Nationalratskommission stimmt ALV-Milliarden zu Der Bundesrat beantragt dem Parlament 14.2 Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung. Damit sollen die Kosten der Kurzarbeitsentschädigung gedeckt werden. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK) ist damit einverstanden. Wie die Schwesterkommission ist sie jedoch dagegen, dass der Bundesrat diesen ausserordentlichen Bundesbeitrag auf eine Notrechtsverordnung abstützt. Die gesetzliche Grundlage könne vom Parlament in der Herbstsession 2020 in einem regulären, wenn auch beschleunigten Verfahren geschaffen werden, schreibt sie in einer Mitteilung. Bis dahin solle der Kredit gesperrt bleiben.

11:31 Kommission fordert kostenlose Tests bei Warnung der Swiss-Covid-App Personen, die eine Warnung durch die Swiss-Covid-App erhalten, dass sie in Kontakt mit einer infizierten Person waren, sollen sich kostenlos auf das Virus oder Antikörper testen lassen können. Dies beantragt die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK). National- und Ständerat werden in der Sommersession ab kommender Woche die gesetzliche Grundlage für das neue Proximity-Tracing-System beraten. Beide vorberatenden Kommissionen begrüssen die App als Hilfsmittel, um die Corona-Epidemie in der Schweiz weiter einzudämmen. Legende: Keystone

11:00 Chef der Covid-19-Taskforce warnt vor zu schnellen Lockerungen Matthias Egger, der Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes, warnt vor allzu schnellen Lockerungen der Corona-Massnahmen. Wichtig seien vor allem die Abstands- und Hygieneregeln. Genau diese könnten allerdings bei Grossveranstaltungen nicht eingehalten werden. Der Bundesrat will heute über weitere Entscheide zu den Lockerungen der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie informieren. Es steht die Frage im Raum, ob wieder Veranstaltungen mit grösseren Menschenansammlungen zugelassen werden. Entscheidend sei die Reproduktionszahl, also wie viele Menschen ein mit dem Coronavirus Infizierter anstecke. Sollte diese wieder über 1 klettern, «wird man die geplanten Lockerungen nochmals überdenken müssen», sagte Egger in einem Interview mit der «Luzerner Zeitung».

10:33 ETH-Modell: Zweite Welle könnte mehr Todesopfer fordern Forschende der ETH haben mit einem neuen mathematischen Modell den möglichen Verlauf einer allfälligen zweiten Coronavirus-Pandemiewelle in der Schweiz berechnet. Diese könnte langsamer verlaufen, aber mehr Todesopfer fordern als die erste. Falls es in der Schweiz zu einer zweiten Welle kommen sollte, werde diese langsamer anrollen als die erste, so die ETH. Die Zahl der Erkrankten werde langsamer ansteigen, weil die Gesellschaft einen Lernprozess durchgemacht habe. Selbst wenn die Reproduktionszahl wieder über 1 steigen sollte, werde sie vermutlich nicht mehr so hoch sein wie zu Beginn der ersten Infektionswelle. Ein Engpass im Gesundheitswesen sei kaum zu erwarten. «Das ist einerseits eine gute Nachricht, andererseits aber auch trügerisch», sagt Studienautor Dirk Mohr, Professor für Numerische Materialmodellierung am Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Besonders heimtückisch wäre laut Mohr eine sehr langsam ansteigende zweite Welle mit einer Reproduktionszahl knapp über 1. Eine solche könnte zu einer grossen Zahl an zusätzlichen Todesfällen führen. Je nach Verlauf könnte sei bis zu 5000 Todesopfer fordern. Die Publikation hat den normalen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess noch nicht durchlaufen.

9:58 Muss der Arbeitgeber bei Homeoffice meine Miete bezahlen? Fast ein Drittel der Beschäftigten arbeitet von zu Hause aus – verordnet vom Chef. Normalerweise darf er das nicht, doch in Zeiten der Coronakrise ist das anders. Aber wer bezahlt für das Arbeitsmaterial? Wer für den Internetzugang oder den Computer? Und ist das private Arbeitszimmer steuerlich absetzbar? Die wichtigsten Fragen beantworten Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen und Pascal Hinny, Professor für Steuerrecht an der Universität Freiburg. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Homeoffice wegen Coronavirus Was der Arbeitgeber bezahlen muss – und was nicht 27.05.2020 Mit Video

9:35 Lockerungen in Israels Gastronomie Israel lockert in der Coronakrise die Beschränkungen in der Gastronomie und für Hotels. Restaurants, Bars und Kneipen dürfen von heute an wieder Gäste empfangen. Die israelische Regierung billigte am Dienstagabend die Aufhebung mehrerer Einschränkungen. Auch Schwimmbäder und Touristenattraktionen dürfen demnach wieder besucht werden. Hotels werden ebenfalls schrittweise geöffnet.

9:07 Edelweiss-Ferienflüge starten wieder Nach fast zwei Monaten Zwangspause wegen des Coronavirus setzt die Edelweiss zum Neustart im Ferienflugbetrieb an. Der erste Flug hebt am morgigen Donnerstag ins portugiesische Faro ab. Die Auslastung nach dem langen Stillstand sei erfreulich, sagte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier der Nachrichtenagentur AWP. Rund ein Drittel des Flugzeugs sei gebucht. «Die Leute haben Lust auf Ferien. Wir spüren das», sagte Meier. Den letzten Linienflug hatte die Edelweiss wegen der Pandemie am 3. April durchgeführt. Seither stand der grösste Teil der Flotte am Boden. Vereinzelt wurden noch Repatriierungs- und Frachtflüge gemacht. Legende: Bis Ende Juni seien 171 Flüge zu 36 Ferienzielen geplant, teilt die Edelweiss in einem Communiqué mit. Keystone

8:56 Diese Lockerungen könnten heute erfolgen Die Schweiz steht vor dem dritten grossen Lockerungsschritt: Heute entscheidet der Bundesrat, welche Beschränkungen weiterhin gelten und vor allem, welche demnächst aufgehoben oder gelockert werden. Verschiedene Branchen und Bereiche der Gesellschaft hoffen. Am umstrittensten ist, wie weit das Versammlungs- und Demonstrationsverbot gelockert werden soll. Was Bundesrat Alain Berset vorschlägt, ist bereits durchgesickert: Versammlungen bis zu 30 Personen sollen wieder erlaubt werden. Zudem könnten Theater, Kinos, Zoos und botanische Gärten wieder aufgehen und die Campingplätze ihren Betrieb wieder aufnehmen. 04:45 Video Schrittweise zurück zur Normalität Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

8:07 Niedersachsen drängt auf rasche Auto-Kaufprämie Nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland wird die Autoindustrie zum Corona-Sorgenkind. Der Ministerpräsident des Bundeslandes Niedersachsen drängt auf eine rasche Einführung staatlicher Kaufprämien für Autos. Nur Steuern zu senken und nicht steuernd einzugreifen berge das Risiko zusätzlicher Arbeitsloser in sechsstelliger Höhe, sagte Stephan Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Vor allem um die Zulieferbetriebe mache er sich Sorgen. Diese Firmen hätten weitaus weniger Reserven als grosse Konzerne und seien oft schon geschwächt in die Coronakrise gegangen. «Für viele kleine und mittlere Firmen tickt die Uhr», so der SPD-Politiker. Die Kaufprämien müssten aber umweltorientiert sein, forderte Weil. Legende: In Niedersachsen liegt mit Wolfsburg der Hauptsitz des Autokonzerns Volkswagen. Das Bundesland hält knapp 12 Prozent Anteile an dem Unternehmen. Keystone

7:22 Corona-Ausbruch in südkoreanischem Logistikzentrum Südkorea verzeichnet den stärksten Tagesanstieg von Corona-Infektionen seit 49 Tagen. 40 neue Fälle seien hinzugekommen, teilt das Zentrum für Seuchenkontrolle KCDC mit. Am Vortag seien es 19 gewesen. Im Fokus steht der Ausbruch in einem Logistikzentrum in Bucheon westlich von Seoul, das von der Online-Handelsfirma Coupang betrieben wird und seit Montag geschlossen ist. Mindestens 36 Corona-Infektionen sind laut KCDC inzwischen auf diesen Ausbruch zurückzuführen. Etwa 3600 Menschen würden nun getestet. Insgesamt hat Südkorea 11'265 Infektionen bestätigt.

7:02 Stabschef des Bundesrats zieht erste Lehren aus der Krise Bundeskanzler Walter Thurnherr (CVP) hat ersten Verbesserungsbedarf in der Administration des Landes bei Pandemien eruiert. So sollen Abläufe in der Verwaltung unter die Lupe genommen werden. Dies sagte der Stabschef des Bundesrates in einem Interview mit dem «Blick». Etwa bei der Beschaffung medizinischen Materials, aber auch bei der Vorsorgeplanung und den Pandemieplänen, solle kritisch hingeschaut werden, erklärte er. «Wir werden zudem prüfen müssen, ob es beim Epidemiengesetz Änderungsbedarf gibt», hiess es weiter. Legende: Ein gewisser Faktor an Improvisation gehöre bei jeder Krise dazu, weil es ein Prozess sei, und weil niemand wisse, ob jeder Entscheid zu 100 Prozent richtig sei, sagt Walter Thurnherr. Keystone

6:53 Budapest leitet Aufhebung von Corona-Vollmachten ein Die ungarische Regierung hat die Aufhebung der Sondervollmachten eingeleitet, die sie während der Corona-Pandemie erhalten hatte. Der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjen reichte kurz vor Mitternacht einen Gesetzesvorschlag im Parlament ein. Nach Billigung der Vorlage im Parlament würden Gefahrennotstand und Sondervollmachten voraussichtlich am 20. Juni enden, schrieb Justizministerin Judit Varga auf ihrer Facebook-Seite. Der rechts-nationale Ministerpräsident Viktor Orban hatte sich Ende März vom Parlament mit umfassenden Vollmachten ausstatten lassen. Der Schritt war international und von der heimischen Opposition heftig kritisiert worden.