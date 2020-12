Der Ticker startet um 5:44 Uhr

12:55 Breiter Konsens in der GDK Lukas Engelberger: «Es gab einen breiten Konsens an der Konferenz, dass es weitere Massnahmen braucht.» In die Details wolle und könne er nicht gehen, da er der Konsultation, die nun folge, nicht vorgreifen wolle.

12:54 Werden Massentests Schule machen? Ein Journalist erkundigt sich nach den in Graubünden durchgeführten Massentests. Gesundheitsminister Berset betont, dass solche Tests interessant mitzuverfolgen seien. Patrick Mathys führt aus: Die Tests würden zeigen, dass nicht nur die Positivitätsrate im Vordergrund stehe. «Es ist offenbar möglich, einzelne Ausbrüche zu identifizieren. Die Tests liefern grundsätzlich vielversprechende Resultate. Inwiefern diese übertragbar sind, ist eine offene Frage.»

12:52 Engelberger: «Die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht überstrapazieren» Lukas Engelberger sagt: «Die Zahlen müssen sinken. Wir können es uns nicht leisten, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu strapazieren, sodass es dann im Januar kollabieren würde.» Die Kantone danken dem Bund, dass er bei der Beschaffung des Impfstoffs schnell gehandelt habe. «Die Kantone wollen Anfangs Jahr bereit sein, sollte die Zulassung des Impfstoffs erfolgen.» «Die Lage bleibt vorerst aber schwierig. Wir wollen die Verantwortung aber wahrnehmen, auch wenn es jetzt auf die Festtage zugeht.»

12:49 Engelberger: «Wollen möglichst wenige Menschen verlieren» Engelberger führt aus: «Wir haben heute den ganzen Vormittag einen intensiven Dialog mit Berset und seinem Team geführt. Der Bundesrat hat am Freitag auf nationaler Ebene neue Massnahmen angeordnet. Die Gesundheitsdirektoren unterstützen die Massnahmen, und wir sind mit dem Bund der Meinung, dass diese noch nicht ausreichen. Wir haben immer noch Handlungsbedarf. Engelberger fährt weiter: »Ich verstehe, dass die Situation schwierig ist, und ich habe Verständnis auch für Kritik am Zusammenspiel der Kantone mit dem Bund. Die Pandemie entwickelt sich sehr schnell. Unsere föderalistischen Instrumente sind per se nicht sehr schnell.« Vor den Festtagen wolle man es besser machen. «Wir wollen möglichst wenige Menschen verlieren in dieser Pandemie. Und ich spreche nicht nur von Covid-Patienten.» Man wolle als Gesellschaft durch die Pandemie kommen und auch wirtschaftlich gesund bleiben. Engelberger fasst zusammen: «Die GDK unterstützt auch auf Bundesebene weitergehende Massnahmen. Wir sehen, dass wir Handlungsbedarf haben.»

12:42 Berset zum Stand der Impfvorbereitungen Berset erinnert daran, dass für die Zulassung der Impfung Swissmedic zuständig sei, eine unabhängige Organisation, die diese Aufgabe auf der Grundlage von Gesetzen ausführe. Wie lange das noch dauert, wisse man nicht. Es gehe aber nun darum, die Organisation so vorzubereiten, dass man dann bereit sei. Der Bund sei für die Logistik bis in die Kantone zuständig. Für die Durchführung der Impfungen seien dann die Kantone in der Pflicht. «Wir bereiten nun so vor, dass wir Anfang Januar starten können, unabhängig davon, wann die Impfung zugelassen werden wird.» Die Kantone sollten auf jeden Fall bereit sein, wenn dann die Zulassung kommen wird. Er erinnert daran, dass die Impfung gratis sein wird.

12:39 Berset: «Heute müssen wir über das Pflegepersonal sprechen» Gesundheitsminister Alain Berset eröffnet: Treffen mit der GDK werden jetzt regelmässig abgehalten. «Wir wollen offen und ehrlich sprechen können und zusammenarbeiten.» Der Bundesrat habe Massnahmen getroffen, weil sich die pandemische Lage verschlechtere. Die Entwicklung verhalte sich nicht nur in der Schweiz so, sondern auch in Deutschland, USA, dem Vereinigten Königreich. «Jetzt müssen wir versuchen, die Fallzahlen massiv zu drücken. Wir brauchen dafür eine Reproduktionszahl von 0.8 oder darunter. Damit schaffen wir es, die Fälle alle zwei Wochen zu halbieren. Wenn wir jetzt schnell reagieren, können wir wieder effizient Trackings durchführen und Ansteckungsketten unterbrechen.» Am Freitag stünden neue Regeln an, die der Bundesrat kommuniziere, mit denen das Land etwas heruntergefahren werden könne. «Heute werden keine neuen Massnahmen eröffnet, wir werden aber die Kriterien für die Massnahmen definieren.» «Die Kapazität in den Intensivstationen: Wir können nicht nur über Betten sprechen – wir müssen auch über die Pflegenden sprechen. Heute müssen wir uns auf das Personal konzentrieren, es ist ermüdet, wir können das Personal nicht einfach nur als Zahl sehen. Dazu sprechen wir mit den Kantonen.»

12:30 Pressekonferenz von Alain Berset und Lukas Engelberger Wir begrüssen Sie zum Liveticker der Medienkonferenz von Bundesrat Alain Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger. Berset hat sich heute mit der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK getroffen. Er informiert nun zusammen mit Lukas Engelberger über die Gespräche.

11:51 BAG meldet nach dem Wochenende 10'726 neue Fälle, 193 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 10'726 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4226 . Das sind 9 Prozent mehr als in der Vorwoche . Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind . Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 16.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'132 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 193 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 2978 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:19 Athen lockert Massnahmen Das Urlaubsland Griechenland lockert die seit fast sechs Wochen geltenden Lockdown-Massnahmen. Buchhandlungen und Coiffeure konnten am Montagmorgen unter strengen Auflagen öffnen. Für andere kleine Geschäfte gilt bereits seit dem Wochenende das Prinzip «Click Away»: Wer im Schaufenster oder im Internet ein Produkt entdeckt, das er möchte, muss das Geschäft kontaktieren und kann seinen Einkauf dann zu einer vorgegebenen Zeit abholen. Bezahlt wird per Kartenlesegerät. Vorsicht dagegen für Reisende nach Griechenland: Wer fortan in das Urlaubsland einreist, muss einen Corona-Schnelltest machen und danach für drei Tage in Quarantäne gehen. Die Kosten dieses Tests übernimmt der griechische Staat. Die Pflicht, zudem einen PCR-Coronatest mit negativem Ergebnis vorzuweisen, der nicht länger als 72 Stunden alt ist, bleibt bestehen.

10:22 USA wollen heute mit Impfungen beginnen Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer soll in den USA heute mit dem Impfen begonnen werden. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Nach der Erteilung der Notfallzulassung am Freitag war der Impfstoff über das Wochenende verpackt und ausgeliefert worden.

9:22 Studie: Hohe Zahl schwerer Corona-Erkrankungen in Gesundheitsberufen Die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung ist für Ärzte, Pflegekräfte und Rettungssanitäter einer britischen Studie zufolge wesentlich höher als für Menschen in sogenannten nicht-essenziellen Berufsgruppen. In Grossbritannien ist die Rate siebenmal so hoch, wie Epidemiologen der Universität von Glasgow in einer Studie ermittelt haben. Beim medizinischen Hilfspersonal war dieses Risiko sogar neunmal höher. Bei Beschäftigten im Sozial- und Bildungswesen war die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-19-Verlaufs um 84 Prozent höher, während «andere» Beschäftigte essenzieller Berufe ein um 60 Prozent höheres Risiko aufwiesen. Die Forscher verglichen dabei nicht die Zahlen der Corona-Infektionen, sondern nur die der Covid-19-Patienten in britischen Kliniken inklusive der Gestorbenen. Legende: Die WHO hatte bereits im September berichtet, dass 14 Prozent aller gemeldeten Corona-Infektionen auf Menschen in Gesundheitsberufen entfielen. Keystone

8:23 Emmen LU schränkt Zugang zu Amtsstuben ein Die Gemeindeverwaltung von Emmen LU kann von den Einwohnerinnen und Einwohnern nur noch nach Voranmeldung betreten werden. Die Massnahme soll dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wie die zweitgrösste Luzerner Gemeinde mitteilte. Persönliche Kontakte zwischen der Gemeindeverwaltung und Externen seien nur noch möglich, wenn diese unbedingt notwendig seien, hiess es in der Mitteilung. In jedem Fall sei vorher eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail nötig. Der eingeschränkte Zutritt zur Gemeindeverwaltung gelte mindestens bis am 22. Januar 2021.

7:35 England beginnt mit Impfungen in Hausarztpraxen In England werden ab dieser Woche Corona-Impfungen in Hausarztpraxen im ganzen Land verabreicht. Das teilte der Nationale Gesundheitsdienst NHS mit. An 100 Standorten im Land werden demnach 80-Jährige sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen mit dem kürzlich in dem Land zugelassenen Präparat von Biontech und Pfizer geimpft. Zunächst konnte der Impfstoff wegen der komplizierten Lagerung bei etwa minus 70 Grad nur in Spitälern verabreicht werden.

6:24 OECD prangert Egoismus reicher Staaten im Impfstoff-Rennen an Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prangert an, dass reiche Industrieländer im Rennen um die Corona-Impfstoffe zu egoistisch vorgehen. «Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts», sagte Generalsekretär Angel Gurría der deutschen Zeitung «Die Welt». «Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?», fragte der 69-jährige ehemalige mexikanische Aussen- und Finanzminister. Legende: Angel Gurría kritisiert, dass sich etwa Kanada 300 Millionen Impfdosen für nur 40 Millionen Einwohner gesichert habe. Keystone

5:56 Trump dementiert Vorzugsbehandlung bei Corona-Schutzimpfung US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten über eine bevorzugte Behandlung für ihn persönlich bei der Schutzimpfung gegen das Coronavirus widersprochen. Er stehe nicht auf dem Plan für eine Impfung, sehe dem aber zu einer «passenden Zeit» entgegen, twitterte Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit). Zuvor hatte die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtet, Trump und andere Angehörige des Weissen Hauses sollten die Schutzimpfung schon ab Montag erhalten.

5:53 Reiseerleichterungen zwischen Australien und Neuseeland Zwischen Australien und Neuseeland soll nach Angaben der neuseeländischen Regierung das Reisen erleichtert werden. Premierministerin Jacinda Ardern gibt bekannt, das Kabinett habe grundsätzlich zugestimmt, im ersten Quartal 2021 das Reisen zwischen den beiden Ländern ohne Quarantäne («Travel Bubble») zuzulassen. In Neuseeland und Australien gibt es praktisch keine neuen lokal übertragenen Covid-19-Fälle.