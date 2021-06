Der Ticker startet um 5:42 Uhr

22:06 Tschechien untersagt Reisen nach Russland und Tunesien Das tschechische Gesundheitsministerium untersagt Reisen nach Russland und Tunesien. Grund seien die in diesen Ländern verbreiteten Virus-Varianten, berichtet die tschechische Nachrichtenagentur CTK. Das Reiseverbot trete am Donnerstag für Russland und kommende Woche für Tunesien in Kraft.

21:35 Fluggastrechte während der Pandemie nicht geschützt Während der Pandemie wurden die Fluggastrechte bei europäischen Airlines nicht geschützt. Dies betreffe insbesondere die Pflicht, die Kosten für ausgefallene Flüge zu erstatten, ergibt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes ECA, Link öffnet in einem neuen Fenster. So hätten die Fluggesellschaften in praktisch allen Fällen die Vorschriften über die Barrückerstattung für annullierte Flüge umgangen und die Kunden gezwungen, Gutscheine für künftige Reisen zu akzeptieren. Der ECA vertritt die Interessen der Steuerzahler in den 27 EU-Staaten, hat aber keine rechtlichen Mittel.

20:49 Tunesien erhält Hilfe aus Deutschland und Italien In Tunesien breitet sich die Corona-Pandemie weiter stark aus – allein im Juni sind mehr als 2000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Im selben Zeitraum behandelten Spitäler knapp 3000 Covid-19-Patienten, wie am Dienstag aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Kliniken arbeiten an der Belastungsgrenze und es mangelt an medizinischer Ausrüstung. Das Land setzt deshalb nun auf Hilfe aus dem Ausland: Aus Deutschland sollen etwa laut einer Erklärung von Präsident Kais Saied 25 Beatmungsgeräte geliefert werden. Auch Italien schickt demnach Ausrüstung. Legende: Keystone

20:02 Ärger über Quarantäne-Ausnahmen in England Mit Quarantäne-Ausnahmen für hochrangige ausländische Geschäftsleute in England hat die britische Regierung Kritik auf sich gezogen. Opposition und Verbände kleinerer Unternehmen monierten, durch die Regeln werde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen; kleinere und mittlere Unternehmen würden benachteiligt, berichtete die BBC. Nach einer neuen Änderung dürfen hochrangige Unternehmer aus dem Ausland, von denen sich Grossbritannien grosse wirtschaftliche Investitionen verspricht, ihre Quarantäne in England für entsprechende geschäftliche Termine verlassen. In diese Kategorie sollen Investitionen fallen, bei denen es wahrscheinlicher als 50 Prozent ist, dass sie mindestens 500 Jobs in Grossbritannien schaffen. Vorher ist eine explizite Erlaubnis der britischen Regierung erforderlich.

19:24 Menschen mit Migrationshintergrund sollen besser informiert werden Als sich das Virus hierzulande verbreitete, wurden Medienkonferenzen des Bundesrats, der Corona-Taskforce und der Kantone zum beinahe täglichen Begleiter. Die Menschen in der Schweiz hörten Simonetta Sommaruga zu, wie sie sagte: «Die Lage ist ernst.» Man hörte Alain Berset zu, wie er sagte: «Bleiben Sie zu Hause.» Die Parolen wurden repetiert auf französisch, teilweise auch italienisch, wurden sogar simultan in Gebärdensprache übersetzt. Aber nicht auf Türkisch, zum Beispiel. Obwohl hier viele Türkinnen und Türken leben, die kein Deutsch beherrschen. Eine Politikerin in Bern reichte im Kantonsparlament nun einen Vorstoss ein und wollte von der Regierung wissen, was man zusätzlich noch unternimmt, um diese Bevölkerungsgruppe anzusprechen.

18:46 Datenschützer in Coronakrise gefordert Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Andreas Lobsiger ist in der Covidkrise ganz besonders gefordert: Swiss Covid App, meineimpfungen.ch und Covid Zertifikat sind nur drei von mehreren Projekten, die Lobsiger als Datenschützer seit mehr als einem Jahr begleitet. In der gesamten Pandemie sei man «zwar auf Schwachstellen gestossen, aber nicht auf Vorfälle, bei denen Bürgerinnen oder Bürger nachweislich zu Schaden gekommen seien», sagte Lobsiger im Rahmen der Jahresmedienkonferenz und der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts , Link öffnet in einem neuen Fensterin Bern. Die Untersuchungen zu meineimpfungen.ch seien jedoch noch nicht ganz abgeschlossen. Die Lehren aus der Zusammenarbeit mit der Stiftung seien jedoch gezogen worden. «Der Bund ist sich bewusst geworden, dass die Verantwortung für die Datensicherheit nicht an Private übertragen werden kann», sagte Lobsiger. Heute müsse eine App so konzipiert sein, dass Datenmissbrauch gar nicht möglich sei.

17:52 Moderna-Impfstoff regt Immunantwort gegen Delta-Variante an Der Impfstoff von Moderna regt nach Angaben des US-Herstellers auch eine Immunantwort gegen die ansteckendere Delta-Variante (B.1.617.2) an. Labor-Untersuchungen mit Blut von Geimpften hätten den Effekt zudem bei mehreren anderen Varianten gezeigt, teilte das Unternehmen in Cambridge mit. Es habe bei Delta nur eine «geringfügige Reduktion der neutralisierenden Titer» gegeben. Die Untersuchungen basierten auf Blutproben von acht Teilnehmern, entnommen eine Woche nach der zweiten Impf-Dosis. Die Ergebnisse sind noch nicht von anderen Wissenschaftlern geprüft worden. Eine nachweisbare Immunantwort bei einem Geimpften ist nicht zwingend gleichbedeutend mit einem tatsächlichen Schutz vor einer Infektion.

17:32 Malta verwehrt nicht vollständig geimpften Briten die Einreise Malta verwehrt Menschen aus Grossbritannien, welche nicht vollständig geimpft sind, ab Mittwoch die Einreise. So soll verhindert werden, dass die dort grassierende Delta-Variante sich auch in Malta ausbreitet. Auf Malta ist bislang nur ein Fall einer solchen Ansteckung bekannt. Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren dürfen zwar in Begleitung eines oder einer Erwachsenen einreisen. Tatsächlich wird die Beschränkung aber viele nicht vollständig geimpfte Familien mit Jugendlichen von einem Urlaub auf Malta abhalten. Grossbritannien bietet noch keine Impfungen für unter 18-Jährige an. Malta ist vom Tourismus und insbesondere von britischen Reisenden abhängig.

16:59 Finnische Lockerungspläne durch infizierte Fussballfans gefährdet In Finnland werden Pläne zur Lockerung der Beschränkungen durch infizierte EM-Besucher gefährdet. Mindestens 300 Finnen, die im Ausland Fußball-Spiele gesehen hätten, hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Die Infektionszahl von rund 50 pro Tag sei vergangene Woche auf über 200 gestiegen und werde wohl weiter zulegen. Es sei offensichtlich, dass dies auf zurückgekehrte Fußballfans zurückzuführen sei, sagt der Chef der Gesundheitsbehörde, Mika Salminen. Viele von ihnen hätten noch keine zweite Impfung erhalten. 4500 bis 6000 Fußballfans waren nach St. Petersburg gereist, um dort Spiele zu sehen. In Russland grassiert die Delta-Variante und führt zu steigenden Infektionszahlen. Legende: Finnische Zuschauer in St.Petersburg. Keystone

16:49 Run auf die Impfungen bei den Jugendlichen Völlig cool tritt Tilman Heinz hinter dem Vorhang der Impfkabine hervor. Soeben hat der 15-Jährige im Impfzentrum in der Messe Zürich die erste Spritze gegen das Corona-Virus in den Oberarm erhalten, jetzt sagt er: «Isch voll gange. Ich habe weniger gespürt als bei anderen Impfungen.» Er hoffe jetzt einfach, dass die Nebenwirkungen nicht zu heftig würden. In vielen Kantonen werden nun auch Jugendliche unter 16 Jahren geimpft. Manche Zentren sind schon tagelang ausgebucht.

16:16 Sputnik V soll zu 90 Prozent gegen Delta schützen Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V weist nach Hersteller-Angaben eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent gegen die hochansteckende Delta-Variante auf. Diese Zahl basiere auf medizinischen Daten und Impf-Daten, sagt Denis Logunow, stellvertretender Direktor des Moskauer Gamaleya-Instituts, das das Vakzin entwickelt hat, laut der Nachrichtenagentur RIA. Gegen den ursprünglichen Virusstamm hatten Forscher bei Sputnik V eine Wirksamkeit von 92 Prozent festgestellt. Legende: Keystone

15:31 Vielversprechende Corona-Medikamente Die EU-Kommission hat fünf Medikamente vorgestellt, mit denen bald Covid-19-Erkrankungen behandelt werden könnten. Die Kandidaten seien bereits weit in der Entwicklung und könnten schon im Oktober zugelassen werden, teilte die Behörde mit. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA laufen derzeit enstprechende Verfahren für die Medikamente. Vier der Mittel enthalten sogenannte monoklonale Antikörper. Diese werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion ausser Gefecht setzen. Ein weiteres Medikament mit dem Namen Olumiant reduziert die Aktivität des Immunsystems und soll eigentlich gegen Rheuma helfen. Die Hoffnung ist, dass die entzündungshemmende Wirkung auch bei schweren Covid-19-Verläufen hilft.

14:55 Abhol-Schalter für Zertifikate in Basel-Stadt Geimpfte Personen, die in Basel-Stadt das Covid-Zertifikat nicht herunterladen konnten, können dies persönlich nachholen. Der Kanton öffnet am Donnerstag im Impfzentrum mehrere Schalter, an denen solche Zertifikate vor Ort ausgestellt werden. Die bis am 21. Juni vollständig geimpften Personen sollten eigentlich eine SMS oder einen Brief für das Herunterladen des Covid-Zertifikates erhalten haben, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag mit. In Fällen, in denen dies nicht geklappt hat, kann dies nun nachgeholt werden.

14:17 Griechenland beschliesst mehr Freiheiten für Geimpfte In Griechenland gibt es bald erhebliche Vorteile für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind. So dürfen vom 15. Juli an nur Geimpfte in Stadien gehen, müssen aber dabei dennoch eine Maske tragen. Zudem sollen Gastronomen, Kultur- und Freizeitbetriebe künftig selbst entscheiden dürfen, ob sie mehr Geimpfte zulassen oder aber «gemischte Räumlichkeiten» mit entsprechend weniger Gästen. Das teilte das Staatsministerium in Athen mit.

13:34 BAG registriert 129 neue Coronavirus-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 129 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 105 . Das sind 40 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 20.23 .

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 0.7 Prozent. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'896 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen.

Das BAG meldet aktuell 138 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 33 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 65 Prozent ausgelastet. Davon sind 5 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 7'267'978 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 72'722 Personen pro Tag geimpft. Das sind 15.1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 34.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 16.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:12 Schutzkonzepte in den Gefängnissen funktionieren Die Strafvollzugsanstalten haben die Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr im Griff gehabt. Die Schutzmassnahmen wie das Besuchsverbot kompensierten sie teils mit erweiterten Telefonzeiten oder Videotelefonen. Das stellt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in ihrem Jahresbericht , Link öffnet in einem neuen Fensterfest. Im Jahr 2020 kam es zu keiner grösseren Ausbreitung der Infektionskrankheit in den Anstalten. Massnahmen wie eine Quarantäne sind nicht mit der «Bleiben-Sie-zuhause»-Empfehlung für freie Menschen vergleichbar, schreibt die Kommission ausserdem zu ihrem Bericht.

11:23 Schweiz: Maskenpflicht im öV wurde gut eingehalten Überraschend spät wurde in der Schweiz die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr erst am 6. Juli 2020 eingeführt. Während in unseren Nachbarländern zum Schutz vor dem Coronavirus bereits seit längerem Masken getragen wurden, riet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) beispielsweise noch im März explizit gesunden Menschen vom Tragen von Hygienemasken ab. Nun stellen Postauto und SBB in einer gemeinsamen Mitteilung fest, dass es zu Beginn der Maskenpflicht einen grossen Bedarf nach Information über die geltenden Regeln sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeitenden gegeben habe. Die Maskenpflicht sei insgesamt aber gut eingehalten worden, «was erfreulich ist». Nun appelliere man an die Reisenden auch weiterhin die geltenden Maskenpflicht einzuhalten. Legende: Aktuell gilt in Zügen, Bussen und Postautos weiterhin eine Maskenpflicht. Keine Maskenpflicht mehr besteht seit dem Wochenende in Aussenbereichen von Bahnhöfen und Haltestellen. Keystone

11:03 In Graubünden können sich 12- bis 15-Jährige impfen lassen In Graubünden werden neu auch 12- bis 15-jährige Jugendliche geimpft. Für diese Altersgruppe ist bisher nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen, der im Impfzentrum Chur verwendet wird. Geplant sind deshalb spezielle Impftage in den Regionen. Empfohlen werde die Impfung von Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung oder solchen, die mit einer immungeschwächten Person zusammenlebten, teilte der Kanton mit. Mit speziellen Impftagen in den Regionen könne sichergestellt werden, dass Kinderärzte für Beratungsgespräche anwesend seien. Das Angebot richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen.

10:30 Unia: Lohnungleichheiten nehmen zu Die Corona-Krise hat laut einer Studie viele Arbeitnehmende aufgrund von Kurzarbeit und pandemiebedingter Arbeitslosigkeit in existenzielle Nöte gebracht. Dagegen seien die CEO sowie Aktionärinnen und Aktionäre grosszügig zu sich selbst gewesen. «Die Lohnschere bleibt auf sehr hohem Niveau weit offen», schreibt die Gewerkschaft Unia in ihrer jährlichen Lohnschere-Studie. Das Verhältnis zwischen dem höchsten Lohn in einem Unternehmen und dem tiefst möglichen lag demnach im gesamtschweizerischen Durchschnitt bei 1 zu 137. Legende: Unia untersuchte 37 mehrheitlich börsenkotierte Unternehmen. Keystone