Der Ticker startet um 6:00 Uhr

23:25 Taskforce-Chef sieht Lockerungen mit einer gewissen Sorge entgegen Die Schweiz lockert am Montag mehrere Corona-bedingte Einschränkungen. So können Läden, Restaurants, Märkte, Museen und Bibliotheken wieder öffnen, in vielen Schulen findet wieder Präsenzunterricht statt und im Sport sind wieder Trainings möglich. Auch Einreisebeschränkungen werden gelockert. Matthias Egger, Leiter der Covid-19-Taskforce, hat gemischte Gefühle dabei. Als Bürger dieses Landes befürchtet er, dass sich doch einige Leute nicht mehr an die Regeln halten werden – und damit das Risiko besteht, dass wir wieder mehr Fälle haben werden. Als Wissenschaftler jedoch ist sich Egger sicher: Das kann funktionieren. Sehen Sie hier das ganze Interview. 05:10 Video Interview zum Tag: Matthias Egger Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

22:43 Präsenzunterricht vor allem für benachteiligte Kinder wichtig Am Montag gehen die Volksschulen nach acht Wochen wieder auf. Die letzten Wochen waren nicht für alle Kinder gleich einfach. Besonders für Schülerinnen und Schüler, die im normalen Schulalltag zusätzliche Unterstützung brauchen, war der Fernunterricht eine besondere Herausforderung, wie Fachleute feststellen. Lesen Sie mehr dazu in folgendem Artikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gefahren des Homeschooling Die Schulöffnung ist für benachteiligte Kinder besonders wichtig 08.05.2020 Mit Audio

21:45 Coronakrise setzt Pensionskassen zu Die Finanzmärkte haben aufgrund der Coronakrise turbulente Wochen hinter sich: Ein krachender Einbruch Mitte März und eine fast ebenso steile Erholung seither. Das betrifft uns alle, denn die Pensionskassen legen unser Geld an den Märkten an. Eine Studie zeigt erstmals das Ausmass des Schadens, den das Virus bisher bei den Pensionskassen verursacht hat. Das Kapitalpolster, das im vergangenen Jahr geschaffen wurde, war Ende April vollständig aufgebraucht. Doch die Pensionskassen scheinen mit einem blauen Auge davonzukommen. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag: 01:52 Video Pensionskassen und die Coronakrise Aus Tagesschau vom 08.05.2020. abspielen

21:30 Honig-Produktion im Aufwind Die Coronakrise ist für die Bienen eine gute Zeit: Die Umweltverschmutzung hat abgenommen und die Blumen sind dank des guten Wetters zahlreicher vorhanden. Die diesjährige Honigernte verspricht, aussergewöhnlich zu werden. Sehen Sie dazu das folgende Video: 01:18 Video Mehr Blumen, mehr Honig Aus SRF News vom 08.05.2020. abspielen

20:54 Am Montag öffnen 15 weitere Grenzübergänge Am 11. Mai werden 15 Grenzübergänge in den Kantonen Graubünden, Tessin und Solothurn sowie in der Westschweiz wieder für den Verkehr freigegeben. Bereits in der laufenden Woche waren vier Übergänge wieder geöffnet worden. Mit der schrittweisen Lockerung der Einreise- und Zulassungsbeschränkungen und den wirtschaftlichen Öffnungsetappen erwartet die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) eine weitere Erhöhung des Grenzverkehrs, wie sie mitteilte. Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen, öffnet die EZV nun die weiteren Grenzübergänge und verlängert gleichzeitig die Öffnungszeiten bereits geöffneter Grenzübergänge. Die risikobasierten Kontrollen an der Grenze würden weitergeführt, heisst es. Eine Liste mit den geöffneten Grenzübergängen ist auf der Webseite der EZV, Link öffnet in einem neuen Fenster publiziert. Die aktuellen Einreise- und Zulassungsbeschränkungen sind auf der Webseite des Staatssekretariats für Migration, Link öffnet in einem neuen Fenster ersichtlich.

20:37 Sicherheitsmassnahmen bei Besuchen im Altersheim Desinfizieren, Registrieren, Fiebermessen: Die Vorsichtsmassnahmen in den Altesheimen sind gross, wenn Besuch von aussen kommt. Das zeigt die folgende Reportage eines Betagtenheims in Thurgau. Der Kanton erlaubt seit dieser Woche wieder Besuche – ein Lichtblick für die Bewohner, die unter der Isolation besonders leiden. 02:08 Video Besuch im Altersheim Aus Tagesschau vom 08.05.2020. abspielen

20:04 Auch Mitarbeiter von US-Vizepräsident positiv getestet Nach einem Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump ist nun auch ein Mitglied aus dem Team von Vizepräsident Mike Pence mit dem Coronavirus infiziert, wie das Weisse Haus mitteilte. Nach Angaben von Journalisten wurde das Team-Mitglied am Freitagmorgen positiv getestet. Pence und auch Trump hätten zuletzt keinen Kontakt zu der betroffenen Person gehabt. Pence habe erst am Freitagmorgen einen Coronavirus-Test gemacht. Am Donnerstag hatte das Weisse Haus mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter Trumps mit dem Coronavirus infiziert sei. Der Präsident sei seitdem negativ auf das Virus getestet und worden und bei bester Gesundheit, betonte ein Sprecher.

19:56 Forscher: Sommer wird Übertragung nicht verlangsamen Laut der Studie eines kanadisch-schweizerischen Forschungsteams werden die warmen Monate dem Coronavirus nicht den Garaus machen. Die Forscher fanden keine Hinweise darauf, dass Gebiete mit warmem Wetter einen Vorteil gegenüber kälteren Klimazonen hatten. «Wenn wir glauben, das warme Wetter kommt uns zu Hilfe, könnte dies zu einem massiven Rückschlag führen», warnt der Berner Peter Jüni, Hauptautor der Studie. Lesen Sie mehr in folgendem Artikel: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltweite Studie zu Covid-19 Der Sommer ist nicht der Corona-Killer 08.05.2020 Mit Audio

19:17 EU-Aussenbeauftragter: Corona-Krise gefährdet politische Stabilität Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sieht die Corona-Krise als Gefahr für die internationale politische Stabilität. «Sie hat das Potenzial, bestehende Konflikte zu vertiefen und neue geopolitische Spannungen zu erzeugen», sagte Borrell bei einer virtuellen Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York. Covid-19 sei ein Test unserer Menschlichkeit, aber auch des multilateralen Systems selbst, sagte Borrell weiter. «Die regelbasierte internationale Ordnung – mit den Vereinten Nationen im Mittelpunkt – muss aufrechterhalten und gestärkt werden.»

18:48 Die SRF-User und die geplanten Badi-Regeln Auch im Schwimmbad wird man diesen Sommer Abstand halten müssen. Das sieht zumindest das Branchenkonzept des Verbandes Hallen und Freibäder vor. Demnach wären ab dem 8. Juni maximal ein Badegast pro 10 Quadratmeter zugelassen, und das auch im Wasser. Während viele SRF-User die vorgesehenen Massnahmen für übertrieben halten und generell um ihre Freiheiten bangen, haben andere durchaus Verständnis für das Konzept. Lesen Sie hier die Resultate der nicht repräsentativen Umfrage: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SRF-User zum Badi-Konzept «Der galoppierende Wahnsinn greift um sich» 08.05.2020 Mit Audio

18:34 Bisher mehr als 30'000 Tote in Italien Italien hat im Zuge der Corona-Pandemie mehr als 30’000 Tote gemeldet. Die Zahl stieg um etwa 240 auf 30’201 Opfer, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Neuinfektionen ist aber seit geraumer Zeit rückläufig. Insgesamt haben sich mittlerweile 217’185 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Allerdings weisen Experten immer wieder darauf hin, dass die Dunkelziffer weit höher liegt. Auch deuten Sterbestatistiken darauf hin, dass es wesentlich mehr Tote gibt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz und weltweit So entwickeln sich die Coronavirus-Fallzahlen 23.03.2020 Mit Video

18:19 Eurogruppe einig über Bedingungen der ESM-Krisenhilfen Die letzten Details der milliardenschweren Krisenhilfen aus dem Eurorettungsschirm ESM sind geklärt. Die Eurofinanzminister einigten sich auf die Bedingungen für die Kreditlinien im Umfang von bis zu 240 Milliarden Euro. Damit dürften diese wie geplant zum 1. Juni zur Verfügung stehen. Die ESM-Hilfen waren im April als Teil eines 500-Milliarden-Euro-Pakets vereinbart worden, das auch Unterstützung für Kurzarbeiterprogramme und für Unternehmenskredite vorsieht. Nun ging es noch um die genauen Bedingungen. Die ESM-Kredite sind gedacht für direkte und indirekte Gesundheitskosten der Corona-Pandemie in EU-Staaten und können bis zu zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.

17:41 EU-Kommission will Einreisebeschränkungen verlängern Die weitreichenden Einreisebeschränkungen in die EU wegen der Corona-Krise sollten aus Sicht der EU-Kommission um weitere 30 Tage bis zum 15. Juni verlängert werden. Dies schlug die Brüsseler Behörde vor. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten ausser Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst einzuschränken.

17:35 USA und Kanada verzeichnen Rekord-Arbeitslosenzahlen Die Arbeitslosenquote in den USA ist im April auf 14.7 Prozent angestiegen. Laut der US-Regierung ist das der höchste Wert, seit diese Zahl überhaupt erhoben wird. Vor der Coronakrise hatte die Arbeitslosenquote im Februar noch bei 3.5 Prozent gelegen. Seit März haben bereits mehr als 33 Millionen Menschen in den USA erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Auch in Kanada ist die Arbeitslosigkeit in der Coronakrise sprunghaft angestiegen. Im April habe die Rekordzahl von fast zwei Millionen Menschen ihre Jobs verloren, teilte die Statistikbehörde des nordamerikanischen Landes mit. Im März waren bereits etwas mehr als eine Million Menschen arbeitslos geworden. Damit stieg die Arbeitslosenquote in dem geografisch zweitgrössten Land der Erde von 7.8 Prozent im März auf 13 Prozent. Seit Aufzeichnung der Daten 1976 hatte diese Quote nur einmal höher gelegen – im Dezember 1982 bei 13.1 Prozent. Audio USA: Ansturm auf Arbeitsämter 04:26 min, aus Echo der Zeit vom 08.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:26 Minuten.

17:23 Welche Rolle spielte der Tiermarkt in Wuhan? Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO hat der Tier- und Fleischmarkt in der zentralchinesischen Stadt Wuhan als Ursprungsort oder bei der Verbreitung des Coronavirus eine Rolle gespielt. «Wir wissen aber noch nicht, ob der Markt die Quelle oder der Verbreitungsort war – oder ob es einfach Zufall war, dass einige Fälle dort und in der Umgebung entdeckt wurden», sagte ein WHO-Experte für Viren in Genf. Es sei auch noch nicht bekannt, ob das Virus über lebende Tiere, Verkäufer oder Einkäufer auf den Markt eingeschleppt wurde. Die chinesischen Behörden hatten den Markt im Januar im Kampf gegen die Epidemie geschlossen sowie Handel und Verzehr von Wildtieren zeitweise untersagt. Legende: Der Handel mit Wildtieren wurde von der chinesischen Zentralregierung Ende Januar untersagt. Keystone

17:01 Coronavirus grassiert womöglich schon länger als angenommen In der chinesischen Stadt Wuhan trat Anfang Dezember eine mysteriöse Lungenerkrankung auf. Am 24. Januar erreichte das Virus Europa. So lautet die offizielle Chronologie der Ereignisse. Doch die Geschichte der Pandemie muss wohl umgeschrieben werden: Bereits zu früheren Zeitpunkten waren Patienten in einigen Ländern an mysteriösen Lungenleiden erkrankt. Mehr dazu in folgendem Artikel: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bereits Ende 2019 in Europa? Das Coronavirus grassiert schon länger 08.05.2020 Mit Audio

16:38 «Contact Tracing» im Kanton Zürich wird ausgebaut Ab Montag arbeiten in der neuen «Contact Tracing»-Zentrale am Flughafen Zürich rund 30 Personen, unter anderem auch Mitarbeitende der Kantonspolizei sowie der Baudirektion. Sie werden Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden sowie deren Kontaktpersonen anrufen. Während am Montag die Schulen und Ladengeschäfte wieder öffnen, müssen die Kantone das «Contact Tracing» wieder hochfahren. Wie das Zurückverfolgen der Kontakte von infizierten Personen im Kanton Zürich funktioniert, erläuterten Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) an einer Medienkonferenz. Laut Kantonsärztin Christiane Meier wird mit positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen das genaue Vorgehen besprochen. Grundsätzlich gilt, dass Infizierte während mindestens zehn Tagen isoliert werden müssen. Für Kontaktpersonen gelte eine zehntägige Quarantäne.

16:25 Bundesrat will Situation für Schausteller entschärfen Der Bundesrat will Zirkusbetreibern und Schaustellern, die beispielsweise Kinderkarusselle betreiben, wegen der schwierigen Situation aufgrund der Corona-Krise helfen. So sollen die Sicherheitsnachweise automatisch um sechs Monate verlängert werden. Wer als Reisender einen Zirkus oder ein Kinderkarussell betreibt, muss für die Anlagen einen Sicherheitsnachweis bei einer anerkannten Inspektionsstelle einholen. Dieser Nachweis muss je nach Anlage regelmässig erneuert werden – im Fall eines Grosszeltes beispielsweise alle fünf Jahre, im Falle eines Kinderkarussells alle vier Jahre. Nun sollen diese Sicherheitsnachweise auch während der Corona-Pandemie durch anerkannte Inspektionsstellen rechtzeitig geprüft und erstellt werden können, wie der Bundesrat mitteilte. Aus diesem Grund passt er die Verordnung über das Gewerbe der Reisenden (RGV) ab Montag für eine befristete Zeit von 12 Monaten an.

16:02 St.Gallen: Kommission will Nothilfe-Paket punktuell ergänzen Die vorberatende Kommission des St. Galler Kantonsrats unterstützt das von der Regierung beschlossene Nothilfe-Paket, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Punktuell beantragt die Kommission noch weitere Unterstützungen für Private und Unternehmen. So schlägt sie eine Öffnung des Hilfsprogramms mit Solidarbürgschaften vor. Die Regierung wollte die Bürgschaften auf Unternehmen mit bis zu fünf Millionen Franken Umsatzerlös im Jahr 2019 beschränken. Die Kommission möchte diese Schwelle auf zehn Millionen verdoppeln.