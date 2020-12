Der Ticker startet um 5:44 Uhr

14:03 Medienkonferenz des Bundesrates um 15.15 Uhr Kommt auch in der Schweiz auf die Festtage hin ein Lockdown? Heute um 15.15 Uhr informiert der Bundesrat über weitere Entscheide zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin geben an der Pressekonferenz Auskunft. Wir übertragen die Medienorientierung live auf SRF 1 und hier im Ticker.

13:37 Portugal und Österreich weg – Schweden darauf: Das ist die neue Risikoliste des Bundes Auf der Quarantäneliste , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Bundes sind neu bei einer Einreise ab dem 28.12.2020 Schweden und Belize darauf – dafür sind unter anderem Österreich, Portugal, Ungarn sowie die italienische Region Emilia Romagna bereits ab Morgen nicht mehr darauf zu finden. Die Quarantäneliste ab dem 28. Dezember in der Übersicht: Deutschland: Land Sachsen

Land Sachsen Italien: Region Friaul-Julisch Venetien, Region Venetien

Region Friaul-Julisch Venetien, Region Venetien Andorra

Belize (neu)

Georgien

Kroatien

Litauen

Luxemburg

Montenegro

San Marino

Schweden (neu)

Serbien

Slowenien

Vereinigte Staaten von Amerika Ab dem 19. Dezember 2020 nicht mehr auf der Liste: Italien: Region Emilia Romagna, Österreich: Land Kärnten, Land Oberösterreich, Land Salzburg, Land Steiermark, Polen, Portugal, Ungarn, Nordmazedonien, Französisch-Polynesien, Jordanien.

13:13 Vorschlag für weniger strenge Quarantäneregelung an Schulen Wenn in einer Schulklasse nur ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wird, soll nicht mehr für die gesamte Klasse eine Quarantäne angeordnet werden, sondern nur für die Schulkameraden, mit denen es in engem Kontakt stand. Das empfiehlt die wissenschaftliche Taskforce des Bundes. In Quarantäne müssten dann nur noch die Banknachbarn des infizierten Kindes oder seine Freunde, mit denen es viel Zeit verbracht hat, schreibt die Taskforce auf ihrer Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bisher wurde die Quarantäne angeordnet, wenn ein Kind während 15 Minuten weniger als 1.5 Meter Abstand zu einem positiven Fall hatte. Gemäss der Taskforce weisen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse aber darauf hin, dass Schulen keine Haupttreiber der Epidemie sind und die Kinder sich hauptsächlich zu Hause und nur selten im Klassenzimmer anstecken. Zudem könne sich die hohe Zahl von angeordneten Quarantänen negativ auf die schulische, psychologische und soziale Entwicklung der Kinder auswirken. Die Kinder sollen weiterhin zu Hause bleiben, wenn sie krank oder symptomatisch seien. Weil aber auch normale Erkältungen oft länger als drei Tage dauerten, empfiehlt die Taskforce, bei Auslastung der Testkapazitäten nur noch Kinder mit «etwas schwereren Symptomen» zu testen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kinder und Corona Die Rolle von Kindern in der Pandemie 16.11.2020 Mit Video

12:36 Schnelle Hilfe für Mannschaftssport-Clubs Der Bund kann Gesuche von professionellen und halbprofessionellen Mannschaftssport-Clubs, die wegen der Corona-Pandemie Hilfe brauchen, ab sofort bearbeiten. Der Bundesrat hat die nötige Verordnung in Kraft gesetzt. Die vom Parlament beschlossenen Gesetzesgrundlagen und die Verordnung gelten ab Samstag. Der Bund unterstützt den professionellen und halbprofessionellen Mannschaftssport 2020 und 2021 mit insgesamt 350 Millionen Franken. 115 Millionen Franken davon stehen für von À-fonds-perdu-Beiträge an Clubs zur Verfügung. Will ein Club À-fonds-perdu-Beiträge, muss er mit dem Gesuch die Reduktion der Lohnsumme der Spieler und übrigen Angestellten vorweisen. Die Senkung von Löhnen über 148'200 Franken ist eine Bedingung für den Bezug der Hilfszahlungen.

11:49 In der Schweiz werden weitere 120 Tote gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4478 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4293 . Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 14.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 14 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 31'536 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 28 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 14 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 120 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 75 Verstorbenen . Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 2849 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 94.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 80.0 Prozent. SRF News hat bei den Grafiken und der Zählweise die Datenquelle über die Verstorbenen und Hospitalisierungen geändert. Seit Donnerstagnachmittag bezieht sie die Zahlen beim BAG und nicht mehr bei den Kantonen. Damit erklären sich die tieferen Zahlen.

10:30 Kantone richten Impf-Zentren ein Der Kanton Waadt will ab dem 11. Januar mit den Impfungen gegen Covid-19 beginnen. Es werden mehrere Impfzentren eröffnet. Mobile Teams sind in Altersheimen vorgesehen. Ein Impfzentrum werde ab dem 18. Januar im Universitätsspital Lausanne (CHUV) einsatzbereit sein, liess die Regierung verlauten. Der Kanton Zug lässt in Baar ein Impfzentrum einrichten. Dort sollen täglich bis zu 1000 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Geplant ist ein sieben-Tage-Betrieb mit 100 Vollzeitstellen. Die Impfaktion soll in der ersten Januarhälfte starten.

9:20 App-Nutzer wollen Datenschutz-Lockerungen Eine grosse Mehrheit der Nutzer der deutschen Corona-Warn-App ist einer Umfrage zufolge offen für eine Lockerung des Datenschutzes für die Nachverfolgung der Infektionsketten. 80 Prozent derjenigen, die die App installiert haben, fänden das grundsätzlich gut, geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv hervor. Das sei eine Steigerung von zehn Prozent zum Vormonat. 16 Prozent lehnen dagegen eine Lockerung der Datenschutzanforderungen ab.

8:50 Kantonsgericht stützt Schliessung von Sexbetrieben Das Luzerner Kantonsgericht hat eine vom Regierungsrat erlassene Massnahme gegen die Coronapandemie gestützt. Die vorübergehende Schliessung von Erotik- und Sexbetrieben liege im öffentlichen Interesse und sei verhältnismässig, teilte es mit. Das Kantonsgericht wies deswegen den Antrag von acht Frauen, den entsprechenden Passus in der kantonalen Coronaverordnung aufzuheben, ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden. Legende: Das Urteil gegen die Schliessung von Bordellen kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Keystone

7:37 Übliche Impf-Nebenwirkungen Müdigkeit, Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle – auf die Möglichkeit solcher bei Impfungen üblichen Nebenwirkungen müssen sich Menschen auch nach einem Pikser gegen das Coronavirus einstellen. Dies geht aus einer Studie zu den Impfstoff-Tests der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer hervor. Für die Studie wurden von Ende Juni bis Mitte November 44'820 Männer und Frauen untersucht. Weitere Symptome waren Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen. Besonders bei der zweiten Impfdosis bekam ein Teil der Teilnehmer Fieber. Diese Nebenwirkungen waren der Studie zufolge im Allgemeinen schwach bis mässig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. Solche Begleiterscheinungen sind bei Impfungen üblich. Im Vergleich zu vielen etablierten Impfstoffen wie etwa dem gegen Grippe treten die Nebenwirkungen aber vergleichsweise stärker auf.

6:54 Zahlen in Deutschland weiterhin hoch In Deutschland wurden in 33’777 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1'439’938 Positiv-Tests. Weitere 813 Menschen starben. Insgesamt werden nun 24’938 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 184,8 von 179,2 am Vortag. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

5:55 Diese Massnahmen waren am effektivsten Ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen und die Schliessung von Schulen und Hochschulen waren von Januar bis Mai wohl die effektivsten Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dies ergibt sich aus einer Studie zu verschiedenen staatlichen Eingriffen in das öffentliche Leben in 41 Ländern. Die Schliessung aller Geschäfte ausser den lebensnotwendigen hatte demnach nur einen mässigen Effekt, die Vorschrift, zu Hause zu bleiben, sogar nur einen geringen zusätzlichen Effekt. Die Studie einer internationalen Forschergruppe um Jan Brauner von der University of Oxford (Grossbritannien) ist in der Fachzeitschrift «Science» erschienen.

3:35 Moderna-Impfstoff steht kurz vor der Notfallzulassung In den USA steht der Corona-Impfstoff der Firma Moderna kurz vor der Erteilung einer Notfallzulassung. Ein Beratergremium hat der US-Arzneimittelbehörde FDA dafür grünes Licht gegeben. Auf Grundlage der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile des Präparats im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren grösser als die Risiken. Das erklärten am Donnerstag zwanzig Fachleute bei einem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen. Es gab eine Enthaltung zu dieser Frage. Es wäre die weltweit erste Zulassung des Impfstoffes, von dem die Schweiz im August Dosen für über 2 Millionen Menschen bestellt hat. Der Wirkstoff für die Moderna-Impfung soll vom Walliser Pharmazulieferer Lonza hergestellt werden.

0:53 Sechswöchiger strenger Shutdown in Nordirland In Nordirland gilt ab dem 26. Dezember ein sechswöchiger Shutdown. Pubs und Restaurants sowie alle Geschäfte abgesehen von Lebensmittelläden bleiben zu. Viele Menschen dürften den Schritt erwartet haben, sagte Michelle O'Neill, die Vize-Ministerpräsidentin der britischen Provinz. Erst letzte Woche wurden in Nordirland die Coronamassnahmen gelockert und die Restaurants und Geschäfte wieder geöffnet. Das nordirische Gesundheitssystem ist stark belastet: In den vergangenen Tagen war auf Fernsehaufnahmen zu sehen, wie Patienten in Rettungswagen auf dem Parkplatz eines nordirischen Krankenhauses behandelt wurden. Legende: Reuters

22:30 Urs Leuthard: «Wichtig wird sein, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt» Der Leiter der SRF-Bundeshausredaktion, Urs Leuthard, sieht in seiner Einschätzung zur bevorstehenden Impfaktion in der Sendung «10vor10» vor allem noch einen grossen Kommunikationsbedarf aufseiten des BAG, damit die nötige Impfquote erreicht werden kann. Das Amt arbeite derzeit an einer Kommunikationsstrategie, wollte aber noch keine Informationen dazu preisgeben. Er gehe davon aus, diese werde die folgenden Punkte betonen: Sicherheit und Wirksamkeit, Freiwilligkeit und die Schutzwirkung für einen selbst und für andere Menschen. Entscheidend werde sein, dass die Wirksamkeit vorhanden sei und dass es keine schweren Nebenwirkungen gebe. «Sollte das in den ersten Wochen der Fall sein, wird es sehr schwierig, gegenüber der Impfung kritisch eingestellte Menschen zu überzeugen.» 00:56 Video Urs Leuhtard: «Wichtig wird sein, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt » Aus 10 vor 10 vom 17.12.2020. abspielen

21:12 Polen verschärft Teil- Lockdown Polen verhängt zur Eindämmung der Pandemie für Silvester Ausgangsbeschränkungen: Vom 31. Dezember ab 19 Uhr bis zum 1. Januar 6 Uhr dürften die Bürger ihre Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen, etwa für den Gang zur Apotheke oder zur Arbeit, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Donnerstag in Warschau. «Es geht darum, dass wir zu Hause bleiben müssen.» Wer gegen die Regelung verstosse, müsse mit einem Bussgeld rechnen. Für die Zeit vom 28. Dezember bis zum 17. Januar wird zudem der Lockdown erneut verschärft. Geschäfte in Einkaufszentren müssen schliessen - mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien. Auch Hotels müssen ihren Betrieb vorübergehend komplett einstellen. Die Skipisten werden ebenfalls geschlossen.

20:21 Medienbericht: Swissmedic will Impfstoff noch im Dezember zulassen Swissmedic will offenbar noch im Dezember einen Impfstoff für die Schweiz zulassen. Das berichtet der «Tages-Anzeiger». «Die Zulassung in der Schweiz kann mit grosser Wahrscheinlichkeit noch im Dezember erfolgen», wird der Vizedirektor von Swissmedic, Philippe Girard in dem Bericht zitiert. Swissmedic hatte bisher stets betont, dass für die Zulassung noch Daten fehlen würden. Man ging deshalb von einem Schweizer Impfstart im Januar aus. Welcher der vier Impfstoffe, die geprüft werden, die baldige Zulassung erhalten soll, ist unklar. Nach einer Zulassung durch Swissmedic braucht es auch noch die Empfehlungen der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif), bevor mit dem Impfen gestartet werden kann. Die Kantone bereiteten sich bereits vorher auf einen Start im Januar vor.

19:20 «Die Branche brennt!» – Gastronomie fordert 750 Millionen Die Gastrobranche sterbe einen «Tod auf Raten», sagte der Branchenverband Gastrosuisse vor wenigen Tagen. Um nachdrücklich auf ihre Lage aufmerksam zu machen, haben viele Restaurants heute Abend Kerzen, Fackeln oder Feuerschalen anlässlich der Aktion «Die Branche brennt!» von Gastro Suisse vor ihren Betrieben entzündet. Gastrosuisse-Direktor Daniel Borner fordert derweil vom Bund, die monatlichen Fixkosten der Gastrobranche in Höhe von 750 Millionen Franken zu bezahlen. 00:32 Video Mahnfeuer im Rahmen der Aktion «Die Branche brennt!» in Lenzburg (AG) Aus News-Clip vom 17.12.2020. abspielen

18:47 Die europäische Bewilligungsbehörde drückt aufs Tempo Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das sind acht Tage früher als zunächst geplant. Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Bereits am kommenden Montag will die EMA über die Zulassung des Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission grünes Licht gibt, könnte bereits noch im Dezember in der EU geimpft werden. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache. Legende: Voraussichtlicher EU-Impfbeginn am 27. Dezember. Keystone

18:00 Solothurner Spitäler sind am Anschlag Die Intensivstationen im Bürgerspital Solothurn und im Kantonsspital Olten seien voll besetzt, heisst es in einer Mitteilung des Kanton Solothurn. Die Belastungsgrenze sei überschritten, das Personal übermässig belastet. Deshalb helfe Personal der Privatkliniken Obach und Pallas ab 21. Dezember in den Kantonsspitälern aus. «Wenn sich die epidemiologische Situation nicht verbessert, ist die Grundversorgung in allen Spitälern akut gefährdet», heisst es in der Mitteilung weiter. Dann könnten im Januar nur noch akute Fälle behandelt werden. Schon jetzt würden viele Wahleingriffe in den beiden Spitälern verschoben.