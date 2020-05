Der Ticker startet um 6:31 Uhr

21:57 Telemedizin – was bleibt davon? Die Corona-Krise hat auch einen Einfluss auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Denn bedingt durch Corona führen Ergotherapeuten oder Logopädinnen ihre Sitzungen auch via Videochat durch. Möglich wurde dies durch die Krankenkassen und das Bundesamt für Gesundheit: Sie haben entschieden, dass auch Behandlungen per Telefon und Video über die Krankenkassen abgerechnet werden können. Doch mit den ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen stellt sich nun die Frage: Bleibt das so? Audio Tele-Behandlungen auch nach Corona? 04:41 min, aus Echo der Zeit vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:41 Minuten.

21:31 Glarner Todesfälle in erster Linie in einem einzigen Heim Die bisher zwölf Todesfälle im Glarnerland wegen der Corona-Pandemie konzentrieren sich weitgehend auf ein Altersheim in Ennenda. Gegen 30 gesunde Personen des Alterszentrums in Ennenda wurden Mitte April ins Seminarhotel Lihn nach Filzbach gebracht. Zurück in Ennenda blieben 20 Bewohnerinnen und Bewohner, welche sich mit dem Cornavirus infiziert hatten. Am Mittwoch konnten die Seniorinnen und Senioren von Filzbach mit Hilfe der Armee und des Zivilschutzes in ihr Zuhause nach Ennenda zurückkehren. Wie aus der Mitteilung der Glarner Behörden hervorgeht, waren in der Zwischenzeit im Alterszentrum elf Insassen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bei insgesamt zwölf gemeldeten Todesfällen starb somit nur eine einzige Person ausserhalb des Bühli an der Lungenkrankheit. Aus dem Heim in Ennenda gab es am Mittwoch aber auch gute Neuigkeiten. Den positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern, welche die Krankheit überstanden hätten, gehe es gut, hiess es. Unter den genesenen Insassen befinde sich auch eine 102 Jahre alte Frau.

21:06 Forderung nach Öffnung der Grenzen In den Regionen Basel und Bodensee fordern die Präsidenten der betroffenen Schweizer Städte eine baldige Öffnung der Grenze. Das Leben dort wird zunehmend schwieriger, wie die SRF-Korrespondenten aus Basel und der Ostschweiz berichten. 02:51 Video Die Probleme an den Grenzen Aus Tagesschau vom 06.05.2020. abspielen

20:32 Kein Verbot von Dividenden bei Kurzarbeit – die Analyse Bei Kurzarbeit bezahlt die Arbeitslosenkasse vorübergehend 80 Prozent des Lohnes für die weggefallene Arbeit – die Unternehmen oftmals die restlichen 20 Prozent. Vor die Wahl gestellt, Kurzarbeit zu beantragen oder Mitarbeitende entlassen, haben sich in dieser Coronakrise bisher fast alle für Kurzarbeit entschieden. Das hätte sich bei einer Annahme des Dividendenverbots bei Kurzarbeit wohl schlagartig verändert. Weil nur die Kurzarbeit mit einem Dividendenverbot verknüpft worden wäre, nicht aber die Entlassung. Die zwangsläufig ökonomische Folge daraus: Weniger Kurzarbeit, mehr Entlassungen, schreibt Roman Mezzasalma, Leiter der SRF-Wirtschaftsredaktion TV.

20:13 «Die Öffnung hat sich bisher nicht negativ ausgewirkt» Österreich gilt als jenes Nachbarland, das bisher am besten mit der Corona-Krise fertig geworden ist. Das zeigen die tiefen Infektions- und Todesfall-Zahlen. Wie haben sich die bisherigen Lockerungen ausgewirkt? Und gab es dabei auch Dinge, die Österreich von der Schweiz lernen konnte? Auskunft darüber gibt nun Österreichs Botschafterin in der Schweiz, die frühere Aussenministerin Ursula Plassnik – im «Interview zum Tag» 05:01 Video Österreichs Botschafterin im «Interview zum Tag» Aus Tagesschau am Vorabend vom 06.05.2020. abspielen

19:46 Banges Warten auf das Kurzarbeitsgeld in Italien Die strenge Ausgangssperre in Italien ist seit letztem Montag gelockert. Und so ist einiges wieder in Gang gekommen, das Gewerbe zum Beispiel oder die Industrie. Doch etwas kommt nach wie vor kaum vom Fleck: die Bürokratie. Auch über 2 Monate nach dem Beginn der Ausgangssperre warten noch immer viele auf die erste Überweisung ihres Kurzarbeitsgeldes. Für viele Familien ist das ein existenzielles Problem. Audio Bürokratie bringt Italiener in existentielle Not 04:39 min, aus Echo der Zeit vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:39 Minuten.

19:24 Niederlande lockern Massnahmen Ab der nächsten Woche dürfen Friseure, Kosmetiksalons und Massagepraxen wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte heute Abend in Den Haag an. Ab 1. Juni dürfen demnach auch Restaurants, Cafés, Museen, Kinos und Theater unter bestimmten Bedingungen den Betrieb wieder aufnehmen und es werden alle Schulen wieder geöffnet. Die Regierung macht auch Mundschutzmasken im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend. Die Massnahmen werden schneller als geplant gelockert. Nach Auffassung der Regierung ist das möglich, da die Zahl der Neuinfektionen schneller zurückgehe als erwartet.

18:51 Spanien verlängert Corona-Notstand bis 24. Mai Trotz heftigen Gegenwinds der Opposition hat sich Spaniens Regierung im Parlament mit ihrem Antrag auf eine weitere Verlängerung des umstrittenen Corona-Notstands durchgesetzt. Es handelt sich um die vierte Ausdehnung des Mitte März ausgerufenen «Alarmzustands», der nun noch bis zum 24. Mai gelten soll. Die Massnahme erlaubt es Ministerpräsident Pedro Sánchez, die strengen Ausgangsbeschränkungen für die knapp 47 Millionen Spanier weiter beizubehalten. Schrittweise Lockerungen wurden aber bereits in den vergangenen Tagen eingeleitet. Das Votum hatte in den vergangenen Tagen für viele Diskussionen und massiver Kritik an Sánchez gesorgt. Die Opposition wirft dem Sozialisten Sánchez Fehler, Alleingänge und Widersprüche im Kampf gegen die Krise vor. Mit fast 26'000 Toten und mehr als 220'000 bestätigten Fällen ist das Land besonders hart von der Pandemie getroffen. Legende: Neben der Corona- droht auch eine Regierungskrise: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Keystone

18:25 Swiss dankbar – und will Auflagen erfüllen Die Schweizer Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss zeigen sich gegenüber dem Bundesrat und dem Parlament dankbar für die Milliardenhilfen. Man werte die Unterstützung als Zeichen, dass die Schweizer mehrheitlich hinter den Fluggesellschaften stünden, teilten Swiss und Edelweiss in einem gemeinsamen Communiqué mit. Die Auflagen zu den Klimaschutzzielen des Bundesrats sowie die Massnahmen im Falle von restrukturierungsbedingten Entlassungen würden die beiden Fluggesellschaften erfüllen, hiess es weiter. Die Fluggesellschaften äusserten sich auch zum Thema der Erstattungen für abgesagte Flüge. Sollte es keine europäische Lösung geben, würden Swiss und Edelweiss die Auflage erfüllen, den Reiseveranstaltern bis zum 30. September 2020 das Geld für abgesagte Flüge zurückzuerstatten. Angesichts der Coronakrise will Swiss ihre Kosten um ungefähr 20 Prozent senken. «Wir werden alles tun, um Entlassungen zu vermeiden», sagte Konzernchef Thomas Klühr am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Aktuell gelte ein Einstellungsstopp – der Stellenabbau solle daher vor allem durch natürliche Fluktuation erfolgen Legende: Viele Flugzeuge der Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss bleiben wegen der Coronakrise wohl noch länger am Boden. Keystone

17:59 Abgesperrte Ausstellungen, abgesagte Vernissagen Unter strengen Auflagen dürfen die Museen am 11. Mai wieder öffnen – früher, als sie erwartet hatten. Was heisst das für die Museumsbetreiber? Das «Regionaljournal Basel/Baselland» hat nachgefragt.

17:54 Zentralschweizer Spitäler müssen happige Einbussen verkraften Dem Kantonsspital Obwalden sind die Einnahmen weggebrochen, weil in der Corona-Zeit nur noch dringende Eingriffe durchgeführt werden konnten. Nun springt der Kanton ein – mit 4.4 Millionen Franken Soforthilfe. Und auch andere Zentralschweizer Spitäler haben kräftige finanzielle Einbussen zu verkraften. Audio Happige Einbussen in den Zentralschweizer Spitälern 06:18 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 06:18 Minuten.

17:50 In der Stadt Zürich dürfen Restaurants mehr Fläche im Freien benutzen Der Zürcher Stadtrat kommt den Wirtinnen und Wirten entgegen. Weil sie nach der Eröffnung ihrer Betriebe ab dem 11. Mai viel weniger Tische anbieten können, da sie die Abstandsregeln einhalten müssen, erlaubt ihnen der Stadtrat, mehr Fläche im Freien zu beanspruchen. Diese temporäre Ausweitung der Aussenbereiche gelte bis höchstens Ende Oktober, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrats. Und auch die Schwimmbäder dürfen in der Limmatstadt ab dem 8. Juni geöffnet werden. Audio Ein Badisaison unter besonderen Vorzeichen 02:18 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:18 Minuten.

17:27 «Machen Sie Ferien in der Schweiz!» An der ausserordentlichen Session in der Bernexpo feilschen die Räte um die Details, wie der Tourismus in der Schweiz in der Coronakrise unterstützt werden soll. Bei einem waren sie sich aber einig: «Machen Sie Ferien in der Schweiz!», rief Bundesrat Ueli Maurer ins weite Rund. Und erntete parteiübergreifenden Applaus. 00:43 Video Maurer: «Machen Sie Ferien in der Schweiz» Aus News-Clip vom 06.05.2020. abspielen

17:25 Berner Bauern mit lokalen Erntehelfern zufrieden In den Corona-Wirren ab Mitte März war völlig ungewiss, ob und wie viele Arbeitskräfte aus dem EU-Raum zur Verfügung stehen würden. «Manche Polen waren schon hier, wollten aber heim, andere wollten in die Schweiz kommen, konnten aber zunächst nicht einreisen», erinnert sich der Präsident des Berner Bauernverbands. Letztlich kamen doch viele ausländische Erntehelfer ins Land. Im Kanton Bern deckten sie in den letzten Wochen etwa 80 Prozent des Bedarfs. Die Lücke füllten lokale Arbeitskräfte aus, die – teils als Folge des Lockdowns – keine Arbeit hatten. Man sei froh über diese zusätzliche Unterstützung. Manche von ihnen kehren nun dank gelockerten Massnahmen wieder an den angestammten Arbeitsplatz zurück. Die Schweizer Landwirtschaft erfahre zurzeit eine enorme Wertschätzung, auch die Hofläden florierten. Es bleibe zu hoffen, dass dieses Kaufverhalten auch in Zukunft den Konsum prägen werde, so der Berner Bauernverband. Legende: Keystone

17:09 Moskau lockert Corona-Massnahmen Moskau will die Schutzmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus etwas lockern. Ab dem 12. Mai sollen alle Industriebetriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin vorschlägt. Für Unternehmen des Dienstleistungssektors in der russischen Hauptstadt sei dies noch zu früh. Die Bürger seien weiter aufgefordert, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Die Lage habe sich den vergangenen zwei Wochen stabilisiert. Gemäss den bestätigten Fallzahlen ist Moskau die bisher am stärksten betroffene Region Russlands. Präsident Putin unterstützt das Vorgehen und hatte heute auch landesweit Lockerungen angekündigt, die den Regionen die Möglichkeit geben, spezifische Exit-Pläne zu definieren. 00:44 Video Moskau desinfiziert die ganze Stadt Aus SRF News vom 04.05.2020. abspielen

16:36 Dividenden trotz Kurzarbeit Unternehmen, die in der Coronakrise Kurzarbeit beziehen, dürfen im laufenden und kommenden Jahr Dividenden ausschütten. Der Ständerat lehnt eine Motion, die einen Dividenden-Stopp forderte und vor allem auf Grosskonzerne gezielt hätte, mit 31 zu 10 Stimmen und einer Enthaltung ab. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Im Nationalrat hatte der Vorstoss am Dienstag eine Mehrheit gefunden.

16:23 Welche Corona-Projekte der Pharmaindustrie gibt es in der Schweiz? Weltweit läuft die fieberhafte Suche nach Behandlungen gegen die Atemwegserkrankung Covid-19: Auch in der Schweiz sind viele Corona-Projekte unterwegs. Matthias Leuenberger, Vorsitzender des Dachverbands Scienceindustries und Chef von Novartis Schweiz, hat die Übersicht. Er war heute Gast im «Tagesgespräch» bei Radio SRF. Audio Matthias Leuenberger und die Pharmaindustrie in der Corona-Krise 24:21 min, aus Tagesgespräch vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 24:21 Minuten.

16:12 Griechenland will Land für ausländische Touristen öffnen Die griechische Regierung will den unter der Corona-Krise leidenden griechischen Tourismus wiederbeleben. «Wir werden am 1. Juli den Tourismus für das Ausland öffnen», sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch im griechischen Parlament. Bis zum 15. Mai werde die Regierung in Athen Einzelheiten dazu mitteilen, hiess es. Zudem werde der Bereich finanzielle Unterstützung bekommen. Dem Tourismus als wichtigstem Bereich der griechischen Ökonomie droht dieses Jahr wegen der Folgen der Corona-Pandemie eine Katastrophe. Der Präsident des Verbandes der griechischen Reiseagenturen, Apostolos Tsilidis, hatte die Verluste auf bis zu 22 Milliarden Euro geschätzt. 2019 besuchten nach Angaben der Hotelkammer 33 Millionen Touristen Griechenland.

16:06 Einige Restaurants werfen schon das Handtuch Nur vier Personen an einem Tisch, zwei Meter Abstand oder eine Trennwand zwischen den Gästegruppen, von jedem Gast muss Name, Adresse und Telefonnummer erfasst werden: Das Schutzkonzept für die Wiedereröffnung von Restaurants und Bars stellt die Betriebe vor grosse Herausforderungen. Einige werfen jedoch bereits das Handtuch.