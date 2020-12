Der Ticker startet um 5:44 Uhr

19:20 «Die Branche brennt!» – Gastronomie fordert 750 Millionen Die Gastrobranche sterbe einen «Tod auf Raten», sagte der Branchenverband Gastrosuisse vor wenigen Tagen. Um nachdrücklich auf ihre Lage aufmerksam zu machen, haben viele Restaurants heute Abend Kerzen, Fackeln oder Feuerschalen anlässlich der Aktion «Die Branche brennt!» von Gastro Suisse vor ihren Betrieben entzündet. Gastrosuisse-Direktor Daniel Borner fordert derweil vom Bund, die monatlichen Fixkosten der Gastrobranche in Höhe von 750 Millionen Franken zu bezahlen. Legende: Ein Mahnfeuer brennt heute Abend vor dem Glasi Cafe in Hergiswil am See im Kanton Nidwalden, anlässlich der Aktion «Die Branche brennt!» von Gastro Suisse. Keystone

18:47 Die europäische Bewilligungsbehörde drückt aufs Tempo Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das sind acht Tage früher als zunächst geplant. Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Bereits am kommenden Montag will die EMA über die Zulassung des Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission grünes Licht gibt, könnte bereits noch im Dezember in der EU geimpft werden. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache. Legende: Voraussichtlicher EU-Impfbeginn am 27. Dezember. Keystone

18:00 Solothurner Spitäler sind am Anschlag Die Intensivstationen im Bürgerspital Solothurn und im Kantonsspital Olten seien voll besetzt, heisst es in einer Mitteilung des Kanton Solothurn. Die Belastungsgrenze sei überschritten, das Personal übermässig belastet. Deshalb helfe Personal der Privatkliniken Obach und Pallas ab 21. Dezember in den Kantonsspitälern aus. «Wenn sich die epidemiologische Situation nicht verbessert, ist die Grundversorgung in allen Spitälern akut gefährdet», heisst es in der Mitteilung weiter. Dann könnten im Januar nur noch akute Fälle behandelt werden. Schon jetzt würden viele Wahleingriffe in den beiden Spitälern verschoben.

17:30 Mehr Patentabklärungen für Erfindungen während Shutdown Besonders viele Erfinder, Start-ups und KMU haben den Shutdown im Frühling für kostenlose begleitete Patentrecherchen genutzt. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hat so 2020 eine Rekordzahl von Erfindungen abgeklärt. Im November hatte das IGE laut einer Mitteilung von heute bereits die tausendste begleitete Patentrecherche in diesem Jahr durchgeführt. Innovative Personen können damit unter anderem herausfinden, wo sie mit ihrer Idee oder Erfindung stehen und ob es sich lohnt, sie allenfalls zum Patentschutz anzumelden. Im ganzen Jahr 2019 wurden 824 Abklärungen gemacht. Während des achtwöchigen Shutdowns seien 380 Anfragen für kostenlose begleitete Patentrecherchen eingegangen, schreibt das IGE. Nahezu 70 begleitete Patentrecherchen seien dann pro Woche durchgeführt worden. Das seien dreimal mehr als in ruhigeren Zeiten.

16:39 Pilotprojekt im Tessin: Messgeräte für daheim Was tun, damit die Spitäler wegen der Corona-Pandemie nicht an den Anschlag kommen? Die positiv getesteten Risikopatienten weniger schnell ins Spital einliefern und sie dafür von zu Hause aus telemedizinisch begleiten, lautet die Antwort aus dem Kanton Tessin. Dort läuft ein Pilotprojekt. 300 Covid-Patienten wurden bisher telemedizinisch begleitet, alle über 50 Jahre alt und zur Risikogruppe gehörend. Sie haben ein Tablet, ein Fieber- und ein Sauerstoffmessgerät bekommen. 280 Franken zahlt der Kanton pro Patient, damit dieser während zehn Tagen auf diese Art überwacht werden kann. «Steigt das Fieber oder fällt der Sauerstoff im Blut, wird beim Hausarzt Alarm ausgelöst. Dieser nimmt sofort Kontakt auf mit dem Covidpatienten», sagt Patricia Franconi, administrative Leiterin des Projekts. Auf diese Weise liessen sich bis zu 30 Prozent der Hospitalisierungen vermeiden, sagt sie. Audio Telemedizin im Tessin für Covid-Kranke 05:20 min, aus Rendez-vous vom 17.12.2020. abspielen. Laufzeit 05:20 Minuten.

15:55 Schweden: Höchstwert bei Neuansteckungen In Schweden verzeichnen Behörden mit 8881 Coronavirus-Fällen einen neuen Tages-Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle steigt um 91 auf 7893. In Schweden ist die Sterberate im Verhältnis zur Einwohnerzahl um ein Vielfaches höher als in den nordischen Nachbarländern, im Vergleich zu einigen grösseren europäischen Ländern aber niedriger. In Schweden gelten inzwischen strenge Schutzmassnahmen – erstmals auch für Treffen in der Öffentlichkeit, wo nur noch acht Menschen zusammenkommen dürfen. Schulen und Restaurants sollen laut Regierungsanordnung weiter geöffnet bleiben. Betreiber von Restaurants müssen allerdings darauf achten, dass pro Tisch nicht mehr als acht Gäste Platz nehmen. Im 7-Tage-Schnitt verzeichnet Schweden rund 620 Neuansteckungen pro Million Einwohner. In der Schweiz sind es rund 503. Eine interaktive Übersicht über die Ansteckungszahlen und Sterberaten in den verschiedenen Ländern finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Grafik Hier steht die Schweiz im internationalen Vergleich 18.11.2020 Mit Video

14:42 Kanton Glarus schliesst Schulen vorzeitig Auch im Kanton Glarus sei die Entwicklung der Fallzahlen «besorgniserregend», schreibt der Regierungsrat. Er hat deshalb entschieden, dass die Weihnachtsferien bereits diesen Samstag beginnen. Für die Schülerinnen und Schüler im Kanton ist also morgen der letzte Schultag. Das sei eine drastische Massnahme, die angesichts der Situation jedoch gerechtfertigt sei. Dass eine so kurzfristige Änderung der Ferien für Familien Probleme bereiten könne, sei dem Regierungsrat bewusst, schreibt er weiter. Für Kinder bis mindestens zur vierten Primarstufe sei deshalb eine kostenlose Betreuung sichergestellt.

14:10 Was löst die Pandemie in den Köpfen der Bevölkerung aus? Die Corona-Pandemie sorgt bei vielen Menschen für Angst und Unsicherheit, dabei stehen Sorgen um die Gesundheit, um die wirtschaftliche Situation oder um den Verlust sozialer Kontakte im Zentrum. Stressforscher haben in Zusammenarbeit mit einem Team der Uni Basel untersucht, was das in den Köpfen der Bevölkerung auslöst. 01:21 Video Psychische Gesundheit während Corona Aus Tagesschau vom 17.12.2020. abspielen

13:23 Kanton Genf: 20 Prozent weisen Antikörper auf 22 Prozent der Genfer Bevölkerung haben sich mit dem Coronavirus infiziert und eine Immunabwehr entwickelt. Dies geht aus der zweiten Phase der Seroprävalenzstudie der Universitätskliniken und der Universität Genf hervor. Für die Studie wurde zwischen Ende November und Mitte Dezember das Blut von 2000 Personen auf Antikörper getestet, die auf eine durchgemachte oder bestehende Infektion hindeuten. Am häufigsten mit dem Virus in Kontakt kamen junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, mehr als ein Viertel dieser Altersgruppe wiesen Antikörper auf. Kinder unter sechs Jahren (15 Prozent) und alte Menschen (10 Prozent) waren hingegen seltener betroffen. Legende: Keystone

13:03 Erstmals über 30'000 Neuinfektionen in Deutschland Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat neuen RKI-Angaben zufolge erstmals die Schwelle von 30'000 überschritten. Aus technischen Gründen seien aus Baden-Württemberg etwa 3500 Fälle zu wenig übermittelt worden, teilt das Robert-Koch-Institut auf seiner Internet-Seite mit. Diese kommen rechnerisch zu den am Morgen gemeldeten 26'923 bestätigten Neuinfektionen hinzu und sollen den Angaben zufolge ab Freitag in den Fallstatistiken veröffentlicht werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Harter Shutdown Deutschland fährt das öffentliche Leben herunter 13.12.2020 Mit Video

12:53 USA: Allergische Reaktion nach Impfung Wegen einer allergischen Reaktion nach einer Corona-Impfung ist am Dienstag ein Mensch in Alaska ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Person aus der Stadt Juneau klagte zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen, beides wurde während der empfohlenen Beobachtungsphase direkt nach der Spritze festgestellt. Die Person habe am Mittwoch noch zur Beobachtung im Krankenhaus gelegen, ihr Gesundheitszustand sei stabil, teilte ein Sprecher des Gesundheitsamts DHSS in Alaska mit.

EU beginnt mit Impfungen In der EU wird am 27., 28. und 29. Dezember mit der Impfung gegen das Coronavirus beginnen. Dies teilt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. «Das ist Europas Moment», so die Deutsche. Voraussetzung sei die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer, erläuterte Kommissionssprecher Eric Mamer. Die Empfehlung dafür wird für den 21. Dezember von der EU-Arzneimittelbehörde EMA erwartet. Die Kommission will dann «binnen zwei Tagen» über die Zulassung entscheiden. Das Unternehmen wolle den Impfstoff am 26. Dezember liefern, sagte Mamer. Danach müssten die EU-Staaten die Verteilung und die Impfungen organisieren.



11:51 Das BAG meldet 5058 neue Fälle und 102 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5058 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4355 . Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 14.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'409 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 26 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 102 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3036 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:36 EU: Impfen nach Weihnachten Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in der gesamten Europäischen Union (EU) nach Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Möglichkeit direkt nach Weihnachten anlaufen. In Deutschland werde am 27. Dezember begonnen, vorausgesetzt die Zulassung des Impfstoffes komme wie geplant, sagt der CDU-Politiker. Auch die anderen EU-Staaten wollten dann in der Lage sein, mit den Impfungen zu beginnen, heisst es vonseiten des Deutschen Gesundheitsministeriums.

10:34 Emmanuel Macron positiv getestet Unterdessen meldet das französische Präsidialamt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er begebe sich in häusliche Isolation für die kommenden sieben Tage, teilt das Präsidialamt in Paris mit. Nach dem Auftreten erster Symptome sei ein PCR-Test gemacht worden, der positiv ausgefallen sei. Macron habe alle anstehenden Reisen abgesagt, so auch eine geplante Reise in den Libanon. Er arbeite aber weiter von zu Hause, Treffen halte er über Videokonferenzen ab. Wo er sich angesteckt habe, sei unklar. Auch die Frau des Präsidenten, Brigitte Macron, hat sich in Selbstisolation begeben. Sie habe keine Symptome. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez ist nach Bekanntwerden der Infektion Macrons ebenfalls in Selbstisolation gegangen. Diese soll bis zum 24. Dezember dauern. Sanchez hatte Macron noch am Mittag persönlich getroffen. Auch der portugiesische Premierminister Antonio Costa befindet sich aktuell in Isolation, weil er sich mit dem französischen Präsidenten getroffen hatte. Legende: Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Keystone

10:29 Kantonsapotheker: «Verteilung der Impfstoffe ist eine Herausforderung» Kantonsapotheker Urs Künzle äussert sich zu den Herausforderungen der Impfstoffe: «Es gibt zwei Impfstoff-Kandidaten, die für eine Impf-Zulassung in Frage kommen.» Jener von Pfizer und Biontech, welcher eine Lagertemperatur von minus 75 Grad brauche. Das sei eine Herausforderung. Der zweite sei jener von Moderna, welcher eine Lagertemperatur von minus 20 Grad brauche und somit auch nur für eingeschränkte Zeit verfügbar sei. «Da diese Impfstoffe so temperaturempfindlich sind, ist die Verteilung eine Herausforderung.» Es gebe aber ein Logistikunternehmen, welches die Verteilung übernehme, so Künzle.

10:18 Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge: «Die Impfung soll kostenlos sein» Dr. med. Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge äussert sich als nächstes: «Das Bild konkretisiert sich.» Die Situation verändere sich aber stetig. Der Kanton St. Gallen verfolge eine klare Strategie: Das Angebot solle niederschwellig sein. Es solle einen leichten Zugang zum Impfstoff geben und die Impfung solle kostenlos sein. «Es wird keinen Impfzwang geben», sagt die Leiterin des Amtes für Gesundheitsvorsorge. Die Bevölkerung solle sich aber Gedanken darüber machen, ob sie sich impfen lassen wolle und dies mit ihren Ärzten besprechen. 01:53 Video Faisst: «Wir machen eine langfristige Impfplanung» Aus News-Clip vom 17.12.2020. abspielen

10:11 Oberärztin: «Es muss mit Nebenwirkungen gerechnet werden» Dr. med. Anita Niederer-Locher übernimmt das Wort. Die ersten Impfstoffe seien sogenannte RNA-Impfstoffe. «Es muss mit Nebenwirkungen gerechnet werden, wie zum Beispiel Fieber oder Schüttelfrost», so Niederer-Locher. Diese Nebenwirkungen würden aber nach einigen Tagen vorübergehen. Die Nebenwirkungen müsste man in Kauf nehmen, um das Virus einzudämmen. Die Impfung führe aber nicht zu langzeitigen Schäden. Seniorinnen und Senioren, sowie Personen aus der Risikogruppe sollten zuerst geimpft werden, führt die Oberärztin weiter aus. Durch Impfungen beim Gesundheitspersonal solle die angespannte Lage im Gesundheitsbereich entschärft werden. Erst in einem nächsten Schritt sollten dann weitere Bevölkerungsgruppen geimpft werden, sagt Niederer-Locher. «Mit der Impfung steht eine gute Komponente im Kampf gegen das Coronavirus bereit», schliesst Niederer-Locher ab. 01:28 Video Niederer-Locher: «Wir müssen damit rechnen, dass Nebenwirkungen auftreten» Aus News-Clip vom 17.12.2020. abspielen