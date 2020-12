Der Ticker startet um 5:44 Uhr

21:55 Virologe Drosten: Erhöhte Infektiosität noch nicht belegt Während immer mehr Länder Europas die Flugverbindungen mit Grossbritannien kappen, relativiert der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten auf Twitter. Die hohe Verbreitung des mutierten Virus in England könne auch Zufall sein.

21:26 Keine Flüge mehr zwischen Schweiz, Grossbritannien und Südafrika Nun zieht auch die Schweiz nach: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) stellt wegen der neuen hochansteckenden Coronavirus-Mutation in Grossbritannien und Südafrika die Flugverkehrs-Verbindungen per Mitternacht ein. Damit reagiere die Schweiz auf das Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus, die nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender sei als die bekannte Form, heisst es in einer Mitteilung des Bazl. Mit dem Flugverbot solle eine weitere Ausbreitung der neuen Virus-Variante verhindert werden. Das Bazl informierte am Abend die betroffenen Flughäfen und Airlines sowie die Geschäftsluftfahrt über die Sofortmassnahme, wie es weiter heisst.

21:14 Virus-Mutation: EU beruft Dringlichkeitssitzung ein Wegen der neuen Variante des Coronavirus beruft die deutsche EU-Ratspräsidentschaft für Montag ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten ein. Berlin rufe im Rahmen des Krisenreaktionsmechanismus der Staatengemeinschaft (IPCR) nationale Experten zusammen, wie ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft mitteilte. Auf der Tagesordnung stehe die Koordination der Europäischen Union in Bezug auf die neue Virus-Variante.

20:21 Coronavirus-Mutation erstmals in Italien nachgewiesen In Italien wurde bei einem Patienten erstmals die in Grossbritannien neu entdeckte Coronavirus-Mutation nachgewiesen. Dies teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. Der Patient und sein Mitbewohner kehrten demnach in den letzten Tagen aus dem Vereinigten Königreich nach Rom zurück und befinden sich nun in Isolation.

18:11 Auch Deutschland stoppt Flüge aus Grossbritannien Die Bundesregierung verhängt wegen der neuen Variante des Corona-Virus ein Verbot von Flügen aus Grossbritannien und Nordirland, wie das Verkehrsministerium mitteilt. Das Flugverbot gilt ab Mitternacht. Man berufe sich dabei auf eine EU-Verordnung und damit könne die Regelung ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember gelten. Ausnahmen sollen für reine Frachtflüge gelten. Eine weiterreichende Regelung für die Zeit ab dem 1. Januar und eine Einreisebeschränkung auch für Südafrika sollen dann am Montag über eine Kabinettsabstimmung im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der ARD erklärte. Die in Grossbritannien entdeckte neue Corona-Variante ist laut Spahn bislang nicht in Deutschland nachgewiesen worden. Wichtig sei nun, dass ein Eintrag nach Deutschland unterbunden werde.

17:51 Taskforce des Bundes: Virus-Variante «sehr problematisch» Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes schätzt die neue Variante des Coronavirus als «sehr problematisch» ein. Die Mutation habe in der Schweiz noch nicht nachgewiesen werden können. Sie geht davon aus, «dass die Variante schon in kleiner Zahl hier ist». Diese Einschätzung formulierte die Taskforce auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Schweiz befinde sich in einer Risikozone mit einem Gesundheitssystem an der Kapazitätsgrenze. Dazu kämen saisonale Faktoren wie eine erhöhte Mobilität während der Festtage, der Wintersport sowie der vermehrte Aufenthalt in Innenräumen. Eine Virusvariante, die sich plausibel schnell ausbreite, sei für die Schweiz daher «sehr problematisch». Angesprochen auf allfällig nötige Massnahmen schreibt die Taskforce, wenn sich eine Virus-Variante schnell ausbreite, müssten Kontakte noch weiter und schneller reduziert werden, um die Fallzahlen zu senken, Infektionsketten zu unterbrechen und so die Verbreitung zu verlangsamen.

17:22 Schottische Polizei verstärkt Kontrollen an Grenzen zu England Wegen der Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus sowie Reiseverboten hat die schottische Polizei ihre Kontrollen verstärkt. «Heute habe ich die Verdoppelung unserer Präsenz in den schottischen Grenzgebieten genehmigt», sagte Polizeichef Iain Livingstone einer Mitteilung zufolge. «Gut sichtbare Patrouillen» sollten jeden abschrecken, der erwäge, gegen die Reisebeschränkungen zu verstossen. Checkpoints oder andere Kontrollstellen werde es aber nicht geben, betonte Livingstone. Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ein striktes Reiseverbot zwischen Schottland und den übrigen britischen Landesteilen verhängt. Einzelne Fälle der Virus-Mutation wurden auch aus Schottland und Wales gemeldet.

16:45 Vor Verschärfung: Viele Einwohner reisten aus London ab Wegen der Ausbreitung der neuen Variante wurde für London und andere Regionen in Südostengland die höchste Corona-Stufe 4 eingeführt. Einwohner dürfen dieses Gebiet seit Sonntag nicht verlassen. Nach Bekanntgabe der schärferen Massnahmen machten sich zahlreiche Menschen dennoch am Samstagabend spontan auf den Weg, um aus London abzureisen. Fotos und Videos zeigten volle Bahnhöfe. «Was Sie gestern gesehen haben, war eine direkte Folge der chaotischen Art und Weise, wie die Ankündigung gemacht wurde», sagte Londons Bürgermeister Sadiq Khan am Sonntag. «Wenn wir unsere Meinung immer wieder ändern, macht es das Leuten wie mir wirklich schwer, die Menschen zu bitten, uns zuzuhören.» Er habe Verständnis, dass Menschen in letzter Sekunde, bevor die Reiseverbote greifen, zu ihren Familien reisen wollen. «Aber es ist falsch», so Khan. 00:07 Video Londoner verlassen die Stadt Aus News-Clip vom 20.12.2020. abspielen

16:03 EU-Spitze: Telefonat über neue Virus-Variante Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel haben in einem Telefonat die neue Corona-Lage in England erörtert. Die EU peilt offenbar einen gemeinsamen Ansatz an. «Wir sind in Kontakt mit den Mitgliedstaaten, um den Informationsaustausch zu steigern, und um zu prüfen, wie sie sich koordinieren können», sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Derweil versicherte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), sie stehe mit Grossbritannien in engem Kontakt. Die britischen Behörden würden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien teilen. «Wir werden die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale dieser Virus-Variante und deren Auswirkungen erfahren.»

15:58 Tausende treffen sich an Stränden von Rio de Janeiro Auch wenn die Corona-Zahlen weiter steigen, treffen sich die Bewohner Rio de Janeiros an den weltbekannten Stränden der Stadt. Tausende Menschen drängten sich etwa am Strand von Leblon, der mit bunten Sonnenschirmen und Besuchern dicht an dicht gefüllt war. Die meisten Strandbesucher trugen keine Schutzmaske. Brasilien ist eines der am meisten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. In dem grössten Land Lateinamerikas sind inzwischen mehr als sieben Millionen Menschen infiziert. Der 210-Millionen-Einwohner-Staat steuert auf 200'000 Tote zu und meldet nahezu täglich weitere Höchstwerte. Legende: Rege bevölkerte Strandpromenade in Rio de Janeiro. (Bild vom 18. Dezember 2020) Reuters

14:24 Polizisten patrouillieren auf Waadtländer Skipisten Auf den Pisten von Villars-sur-Ollon (VD) sind am Samstag zwei Polizisten auf Skiern patrouilliert. Sie halfen dem Personal zu kontrollieren, ob die Corona-Schutzkonzepte von den Gästen überall eingehalten werden. Gondeln und Seilbahnen dürfen nur zu zwei Dritteln gefüllt werden, und in Warteschlangen und auf allen Liften, auch Skiliften und Sesselliften, müssen Masken getragen werden. Bei den Restaurants gilt: Man kann nur eintreten, wenn ein Tisch frei ist oder wenn man reserviert hat. 01:06 Video VD: Polizisten kontrollieren die Skipisten Aus News-Clip vom 20.12.2020. abspielen

13:42 Reger Betrieb in Italiens Einkaufsmetropolen In Italien haben Menschen kurz vor Beginn härterer Corona-Regeln die letzte Gelegenheit genutzt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. In Grossstädten wie Mailand, Rom und Bologna seien die Innenstädte voll gewesen, wie mehrere italienische Medien berichteten. In der nördlichen Metropole Mailand wurden der Nachrichtenagentur Ansa zufolge die Eingänge zu manchen U-Bahn-Stationen bis zum Samstagnachmittag rund 150 Mal für wenige Minuten gesperrt. Wegen der Corona-Pandemie sollen die Züge nur halb so viele Passagiere befördern. Ab Montag sind Reisen zwischen den Regionen nicht mehr erlaubt. Für die Zeit ab Weihnachten verharrt das Land dann bis zum 6. Januar quasi in einem Lockdown. Nur zwischen dem 28. und 30. Dezember sowie am 4. Januar werden die Regeln gelockert. Legende: «Das letzte Wochenende, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, ist genauso wie es schon immer war, auch im Jahr des Coronavirus», schrieb die Zeitung «Corriere della Sera». Hier ein Foto aus Rom. Reuters

13:21 Wallis erhöht Polizeipräsenz in Ferienorten Über die Feiertage verstärkt das Wallis das Polizeiaufgebot in den Ferienorten «deutlich». Täglich kommen 220 Beamte der Kantonspolizei zusätzlich zu den Gemeindepolizisten zum Einsatz, wie die Polizei mitteilt. Sie wollen kontrollieren, dass die Massnahmen gegen das Coronavirus von allen eingehalten werden. Die Polizei will den Angaben zufolge eine starke Präsenz vor Ort zeigen und so präventiv wirken. Bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Gesundheitsschutzmassnahmen würden die Fehlbaren angezeigt.

Virus-Mutation in Grossbritannien: BAG beobachtet Situation Die in Grossbritannien festgestellte neue Variante des Coronavirus ist auch auf dem Radar der Schweizer Behörden. Das BAG will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. «Wir beobachten die Situation», teilte Katrin Holenstein, Kommunikationschefin beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), mit. Im Moment lägen jedoch noch zu wenige Daten vor, die verlässliche Schlüsse zuliessen darüber, wie ansteckend die Mutation sei, wie schwer die Infizierten daran erkranken könnten und welche Auswirkungen das veränderte Virus auf die Wirksamkeit der Sars-CoV-2-Impfung habe. Andere Länder haben bereits auf die neuste Entwicklung reagiert. Die Niederlande haben einen Einreisestopp für Flugpassagiere aus Grossbritannien erlassen. Belgien will den Flug- und Bahnverkehr mit dem Land aussetzen. Deutschland prüft ein Einreiseverbot für Flugpassagiere. In Grossbritannien selbst macht die neu entdeckte Variante des Coronavirus den Behörden grosse Sorgen. «Sie ist ausser Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock der BBC. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender. Am Wochenende wurde bekannt, dass auch in Südafrika eine neue Virusvariante entdeckt worden war.

12:16 Medien: Deutschland erwägt Verbot für Flüge nach Grossbritannien Angesichts einer in Grossbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus prüft auch Deutschland Schutzvorkehrungen im Luftverkehr. Einschränkungen der Flüge aus Grossbritannien und auch aus Südafrika seien «eine ernsthafte Option», hiess es aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin sowie in Medienberichten. Ein Sprecher von Ressortchef Jens Spahn (CDU) sagte dazu: «Das Bundesgesundheitsministerium verfolgt die Entwicklung in Grossbritannien sehr genau, ist in Kontakt mit den europäischen Nachbarn und wertet mit Hochdruck die Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.» Die Niederlande verhängten am Sonntag bereits ein Verbot für Flüge von und nach Grossbritannien zunächst bis 1. Januar. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

10:40 Kanton Luzern impft ab Mittwoch und richtet vier Impfzentren ein Der Kanton Luzern impft bereits am nächsten Mittwoch erste Personen gegen das Coronavirus. Er richtet dafür vier Corona-Impfzentren ein. Das grösste Zentrum kommt in der Messe Luzern zu stehen. Priorität bei den Impfungen hätten Altersheime und das Spitalpersonal. Mobile Impfteams würden von der Messe Luzern aus die Heime ansteuern und jene Bewohnenden impfen, die dies wünschten, sagte Graf. Innerhalb von drei Monaten dürfte diese Personengruppe durchgeimpft sein. Derzeit stehen 107'000 Dosen des Impfstoffs für die ganze Schweiz zur Verfügung. Die Zentralschweizer Kantone werden die ihnen zugeteilten Impfdosen gemeinsam bestellen und verteilen, um einen «politischer Wettbewerb» um die schnellste Impfung zu vermieden, wie die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktorenkonferenz mitteilte. Falls genügend Dosen vorhanden sind, erfolgt der eigentliche Impfstart am 4. Januar.

8:17 Alle Bundesräte wollen sich impfen lassen Ein Zeichen setzen. Dies will der Gesamtbundestrat, indem er sich impfen lässt. Sprecher André Simonazzi bestätigt gegenüber der «Sonntagszeitung», dass sich die gesamte Landesregierung gegen das neue Coronavirus impfen lässt und diese auch den Bürgerinnen und Bürgern empfehle, «die Möglichkeit einer Impfung gegen das Coronavirus wahrzunehmen.» Wann und wo sich der Bundesrat impfen lasse und ob dies öffentlich geschehe, sei noch unklar, heisst es weiter. Legende: Keystone