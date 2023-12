4 / 4

Legende: Die Rolle der Schweiz Der Krieg in der Ukraine stellt die Schweizer Neutralität auf die Probe. Eine Mehrheit des Nationalrates will im März die Ausfuhrregelungen für Kriegsgerät lockern. Doch der Bundesrat blieb hart. Im November genehmigte er allerdings die Weitergabe einzelner Panzer an Deutschland. (Bild: Leopard-2-Panzer in Thun, 16.10.19) KEYSTONE/Peter Klaunzer