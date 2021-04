Bisher kostete ein Jahres-Generalabonnement (GA) für Hunde bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) rund 800 Franken. Der neue Hundepass kostet nur noch 350 Franken, ist aber an die Halterin oder den Halter respektive die ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer gekoppelt.

Das komme schnell teurer, kritisieren viele Hundehalterinnen und -halter. Auf einer entsprechenden Internetplattform sammeln sie Unterschriften gegen den neuen Hundeplatz.

Dort stehen auch Kommentare wie zum Beispiel: «Es kann doch nicht sein, dass eine Familie mit vier Personen und zwei Hunden acht Hundepässe kaufen muss, damit jede der Familie mit den Hunden unterwegs sein kann.»

Swisspass findet die Kritik unbegründet

Der ÖV-Branchenverband, Alliance Swisspass, kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Der neue Hundepass sei mehr als die Hälfte billiger geworden, sagt Swisspass-Sprecher Thomas Ammann: «Wir sind den Hundehaltern mit dieser massiven Vergünstigung sehr entgegengekommen.»

Wenn mehr als zwei Personen mit dem Hund unterwegs seien, gebe es auch noch die Hundetageskarte, die jetzt ebenfalls günstiger sei und statt 35 nur noch 25 Franken koste, sagt Ammann.

Das überzeugt viele Hundehalterinnen und -halter nicht. Sie äussern grundsätzliche Kritik an der neuen Preispolitik. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb beispielsweise Kinderwagen gratis mitgeführt werden dürfen, Hunde aber nicht.

Oder wieso ein Velo-GA auch bei der neuen Preisgestaltung immer noch deutlich billiger sei als ein Hundepass, obwohl der Hund weniger Platz brauche.

Kinderwagen gratis, Hunde nicht

Auf eine entsprechende Frage der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft – also des Hundeverbandes – zur Preisgestaltung, antwortete die SBB bereits vor drei Jahren, dass Hunde in Zügen auf andere Fahrgäste abschreckend wirken könnten und diese deshalb Plätze in der Nähe von Hunden im Zug meiden würden.

In Ausnahmefällen würden sich Reisende von Hunden sogar massiv gestört fühlen. Deshalb hiess es von der SBB: «Aus diesem Grund wollen wir die Mitnahme von Hunden nicht durch stark vergünstigte oder kostenlose Angebote fördern.»

Das gelte immer noch, sagt Hundeverbandspräsident Hansueli Beer. Für ihn scheint deshalb klar: «Die SBB ist gar nicht interessiert, dass zu viele Hunde im Zug mitreisen.»

Swisspass-Sprecher Ammann will sich dazu nicht äussern, verweist aber auf aktuelle Zahlen: Der neue Hundepass laufe sehr gut. Früher seien übers ganze Jahr im Schnitt etwa 2600 Hunde-GA verkauft worden. Allein in den letzten zwei Monaten waren es nun bereits 2000 neue Hundepässe, so Ammann.

Ob aber nun wirklich mehr Hunde im ÖV mitfahren oder ob für gleich viele Hunde deutlich mehr Pässe im Umlauf sind, das bleibt offen.

