Worum geht es? Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt eine Impfung gegen SARS-CoV-2 jetzt auch Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech für diese Altersgruppe Anfang Juni ist die Impfempfehlung in der Schweiz entsprechend angepasst worden. Die Impfung soll sie – wie die Erwachsenen – für ein Jahr vor einer Infektion schützen. Die Jugendlichen sollten gemeinsam mit Eltern und Arzt oder Ärztin abwägen, ob bei ihnen eine Corona-Impfung sinnvoll sei, sagte der Präsident der Eidg. Impfkommission (Ekif), Christoph Berger.

Kaum Unterschiede beim Immunsystem Box aufklappen Box zuklappen Das Immunsystem von Zwölfjährigen unterscheidet sich nicht mehr wesentlich vom Immunsystem eines Erwachsenen – im Gegensatz zum Immunsystem eines Kleinkinds. «Je näher die Kinder zur Pubertät kommen, desto kleiner werden die Unterschiede des Immunsystems im Vergleich zu einem Erwachsenen», erklärt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.

Welche Erfahrungen hat man? In den USA und in Kanada werden Kinder ab zwölf Jahren schon seit längerem geimpft, inzwischen sind es bereits Millionen, die eine oder schon zwei Impfungen erhalten haben. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei Teenagern etwa dieselben Impf-Nebenwirkungen auftreten wie bei den Erwachsenen. In der Schweiz erhalten die zwölf- bis 15-Jährigen dieselbe Menge Impfstoff von Pfizer/Biontech wie Erwachsene. Derweil laufen Studien, wie die Dosierung für Kinder unter zwölf Jahren angepasst werden muss.

Wie sind Kinder von Covid betroffen? «Kinder erkranken sehr viel seltener schwer an Corona als Erwachsene», stellt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg fest. Zwar stecken sich auch Kinder mit dem Coronavirus an, doch viele von ihnen entwickeln keine oder bloss sehr milde Symptome. Nur in Einzelfällen erkranken Kinder schwer an Covid-19. Allerdings kommt es bei Kindern immer wieder zum sogenannten Pims-Syndrom, einer Sekundärerkrankung im Zuge von Covid. Allein in der Schweiz mussten wegen der Entzündungserkrankung bislang mehrere Hundert Kinder hospitalisiert werden. Die Erkrankung ist zwar potenziell gefährlich, kann aber, wenn erkannt, gut behandelt werden.

Wieso soll man Kinder impfen? Auch wenn nur wenige Kinder schwer an Covid erkranken: Mit einer Impfung sind auch sie vor einem schweren Verlauf gut geschützt. Ausserdem kann sich das Virus umso schlechter in der Bevölkerung halten und verbreiten, je mehr Menschen geimpft sind. Denn wie man weiss: Auch wer zwar infiziert ist, aber keine Symptome entwickelt, kann das Virus weitergeben und so das Infektionsgeschehen weiter vorantreiben. «Unter dem Strich gesehen lohnt es sich, dass sich auch Kinder impfen lassen – vor allem, wenn man die Wirkung auf die ganze Bevölkerung in Betracht zieht», so das Fazit von Burgs.