Der Schweizer Rüstungschef Martin Sonderegger wird sich am Mittwoch in Oslo mit seinem norwegischen Amtskollegen Morten Tiller treffen. Ein Thema dabei wird der Kampfjet F-35 sein.



In Norwegen stehen bereits Flugzeuge des Typs F-35A im Einsatz. Deshalb werde die Schweiz Informationen von Norwegen erhalten, was die Beschaffung und den Betrieb dieser Kampfjets betreffe, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Rüstung (Armasuisse) vom Dienstag.



Die Delegation um Sonderegger reist am Donnerstag weiter nach Helsinki und trifft dort den finnischen Rüstungsdirektor Raimo Jyväsjärvi. Inhalt der Gespräche ist laut Armasuisse unter anderem das Life-Cycle-Management bei der bestehenden F/A-18-Flotte.



Das letzte Treffen mit Norwegen fand vom 13. bis 14. Februar 2019 in Oslo statt, jenes mit Finnland am 1. November 2016 in Bern.