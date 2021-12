In den Bereichen psychische Leiden und Störungen besteht am meisten Handlungsbedarf. Das ist die Einschätzung der Fachpersonen, die in einer Umfrage im Auftrag der kantonalen Sozialdirektionen im Juni 2021 befragt wurden.

Da im Bereich der psychischen Gesundheit schon seit langem ein Angebotsmangel herrsche, und dieser durch die Pandemie noch verstärkt worden sei, würden in solchen Situationen derzeit anderen Leistungserbringer einspringen wie Sozialarbeitende, Beiständinnen und Beistände.



Deren Angebote seien gefordert gewesen, und etliche von ihnen hätten angegeben, dass ihr Angebot ausgebaut werden müsste, um der Nachfrage genügen zu können, hiess es weiter.



Die Organisationen für Kinder- und Jugendhilfe wurden laut SODK auch über das Fallvolumen befragt. Fast die Hälfte der kantonalen Vertreterinnen und Vertreter der Leistungserbringer gab demnach an, dass es im Vergleich mit der Situation vor der Corona-Pandemie mehr Notfälle, mehr neue Fälle oder mehr Neueintritte zu bearbeiten gegeben habe.



Untersuchung der subjektiven Wahrnehmung

Die Umfrage, die weder eine wissenschaftliche Methodik verfolgt habe noch repräsentativ sei, habe bewusst die subjektive Wahrnehmung der Befragten untersucht, teilen die Vertreter der SODK mit.

Sie habe hauptsächlich darauf abgezielt, sich ein allgemeines Bild der Lage zu verschaffen und zu erfahren, mit welchen Problemen die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe seit der Covid-Pandemie mehrheitlich konfrontiert seien.



An der Umfrage teilgenommen hatten die Verantwortlichen in den Kantonen sowie über 130 Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe aus 20 Kantonen (16 Deutschschweizer, 3 Westschweizer Kantone und das Tessin). Zudem haben sich zehn nationale Organisationen an der Umfrage beteiligt.