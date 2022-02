Legende: Keystone

«Einige Gemeinden haben das Thema Luftqualität in den Klassenzimmern sehr ernst genommen und sich während der Pandemie gut darum gekümmert», sagt Franziska Peterhans. Doch bei den wohl meisten Schulen sei das nicht der Fall gewesen. «Dabei wäre das ein so wichtiges Thema.» Auch nach der Pandemie müsse die Luftqualität in den Schulzimmern besser überwacht werden, fordert sie. «Es braucht in den Schulzimmern CO2-Messgeräte.»

So könne die Luftqualität kontrolliert werden, so Peterhans vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Das verhindere die Übertragung von Krankheiten ganz allgemein, ausserdem könnten sich die Kinder schlechter konzentrieren, wenn der Sauerstoffgehalt in den Schulzimmern zu niedrig sei.