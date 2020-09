Am 27. September 1992 haben die Schweizer Stimmberechtigten mit 64 Prozent Ja gesagt zur Neat-Vorlage.

Damit gaben sie dem Neubau der Strecke Arth-Goldau-Lugano mit den Basistunnel Gotthard und Monte Ceneri sowie der Linie Frutigen­-Rhonetal durch den Lötschberg grünes Licht. Der Lötschberg-Basistunnel wurde 2007 in Betrieb genommen, der Gotthard-Basistunnel 2016.

Als letztes der drei grossen Neat-Projekte wurde der Ceneri-Basistunnel in Angriff genommen. Am 2. Juni 2006 wurden mit der feierlichen Grundsteinlegung – in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Moritz Leuenberger – die Bauarbeiten offiziell eröffnet.

Nach knapp zehn Jahren Bauzeit wurde im Januar 2016 in der Weströhre des Tunnels der Hauptdurchschlag gefeiert. Die ursprünglich für 2019 geplante Eröffnung wurde 2015 auf Ende 2020 verschoben.

Nach mehrmonatigem Testbetrieb will die SBB den Tunnel auf den Fahrplanwechsel definitiv am 13. Dezember 2020 in Betrieb nehmen. Wegen der Coronapandemie ist allerdings noch nicht ganz klar, in welchem Ausmass die Angebote gefahren werden können. Priorität hat der Güterverkehr.