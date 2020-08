Gegründet wurde das US-Biotechunternehmen Moderna 2011, seit 2018 ist es an der Börse. Moderna hat bisher noch keine Medikamente oder Impfungen fertig entwickelt und verkauft. Für seine Forschungen sammelt es aber sehr viel Geld ein. So hat die US-Regierung fast eine Milliarde Dollar in die Impfstoffsuche von Moderna investiert. Die Investoren glauben denn auch an den Durchbruch der RNA-Technik – diese hat auch den Namen des Unternehmens geprägt. (thel)