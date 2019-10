Die Türkei treibt ihre Militäroperation gegen die Kurdenmiliz YPG in den nordsyrischen Kurdengebieten weiter voran. Seit Beginn der Offensive am Donnerstag sind wohl mehrere Hundert Menschen getötet worden, darunter auch viele unbeteiligte Zivilisten. Unabhängige und bestätigte Angaben dazu liegen allerdings keine vor. Die UNO schätzt, dass sich bis zu 140'000 Menschen im Kampfgebiet auf der Flucht befinden.

Das Chaos in der Region wird immer grösser: Am Montag rückten militärische Einheiten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in das Gebiet an der Grenze zur Türkei ein. Sie wollen sich an der Seite der kurdischen YPG den Truppen Erdogans und den mit ihm verbündeten arabischen Milizen entgegenstellen. Am Wochenende hatten Kurden und die Regierung Assad ein entsprechendes Unterstützungsabkommen abgeschlossen.