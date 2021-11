Für viele Swisscom-Angestellte war es ein herber Dämpfer: Im Intranet wurde ihnen mitgeteilt, dass die geplanten Weihnachtsessen annulliert werden.

Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher begründete den Entscheid so: «Wir haben aufgrund der stark steigenden Coronazahlen entschieden, dass wir auf die Weihnachtsessen verzichten werden. Wir erachten das Risiko einer Ansteckung gerade bei grösseren Feiern einfach als zu gross.»

Gastronomie in Basel ist verunsichert

Das Pharmaunternehmen Roche informierte die Mitarbeitenden ebenfalls, dass sämtliche Mitarbeiteranlässe nur noch virtuell durchgeführt werden dürften. Dazu gehören auch Apéros und Weihnachtsanlässe. Diese Vorsichtsmassnahmen der Unternehmen bekämen die Wirtinnen und Wirte zu spüren, sagt Maurus Ebneter.

Legende: Maurus Ebneter hört von vielen Absagen in Basel. Keystone

Der Präsident des städtischen Wirteverbandes aus Basel sagt: «Es hagelt Stornierungen. Die Reservationen sind zum Erliegen gekommen.» Es herrsche grosse Unsicherheit und er habe verschiedene Rückmeldungen von Betrieben erhalten, dass sehr viele Anlässe annulliert würden.

Legende: Es herrsche grosse Unsicherheit bei seinen Mitgliederbetrieben, sagt Maurus Ebneter. Keystone/Archiv

Genaue Zahlen habe er zwar noch keine, aber es falle auf, dass vor allem grosse Anlässe und Bankette abgesagt würden. Kleinere würden eher noch zuwarten.

Weiter sagt Maurus Ebneter: «Derzeit sieht es so aus, als ob der Dezember doch wesentlich schlechter wird als erhofft und erwartet.»

Etwas mehr Optimismus in Zürich und Bern

Nicht ganz so negativ sieht das der Präsident von Gastro Zürich. Urs Pfäffli sagt, auch in Zürich würden zwar viele grosse Anlässe storniert, dafür hoffe man auf kleinere Spontanbuchungen. In den Berner Beizen dagegen klingelt das Telefon im Moment eher wegen Stornierungen als für Buchungsanfragen.

Legende: Der Präsident von Gastro Zürich hofft auf Gäste, die sich doch noch kurzfrsitig für ein weihnachtliches Treffen verabreden. Keystone/Archiv

Trotzdem sieht Tobias Burkhalter von Gastro Bern das Glas «halbvoll». Der November sei bisher sehr gut gelaufen und nun hoffe man auf jeden weiteren Tag. Auch für den Basler Gastropräsident Ebneter ist klar: «Es ist fast alles besser, als ganz zuzumachen.»

Deshalb hoffen alle drei Gastronomen, dass die Schweiz auf die derzeit steigenden Coronazahlen nicht wie Österreich und Deutschland mit Lockdown und Schliessungen reagieren wird.