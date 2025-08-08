Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Nehmen Sie teil an der Umfrage zu den Abstimmungen vom 28. September 2025.

Wie stimmen Sie ab?

Das Stimmvolk entscheidet am 28. September über zwei eidgenössische Vorlagen:

Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften . Dabei soll der Eigenmietwert abgeschafft werden. Als Kompensation soll eine neue Steuer auf Zweitliegenschaften eingeführt werden.

. Dabei soll der werden. Als Kompensation soll eine neue eingeführt werden. Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise, kurz E-ID-Gesetz. Die E-ID funktioniert wie eine digitale Identitätskarte.

Die Befragung wird vom Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG SSR online durchgeführt und dann ausgewertet. Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse der Umfrage werden am 22. August auf den Kanälen der SRG SSR publiziert.

