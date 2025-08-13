- Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für 36 neue F-35-Kampfjets nicht durchsetzen.
- Die USA halten nach Gesprächen an ihrem Standpunkt fest.
- Damit kommen Mehrkosten von 0.65 bis 1.3 Milliarden Franken auf den Bund zu.
- Laut Verteidigungsminister Martin Pfister ist es möglich, dass die Schweiz nun weniger Flugzeuge dieses Typs beschaffen wird.
- Dies sagte er an einer Medienkonferenz in Bern.
Themen in diesem Liveticker
- Pfister nimmt Vorgängerin Amherd in Schutz
- Keine gerichtliche Handhabe für die Schweiz
- Geht es nicht nur mit Drohnen?
- Braucht es eine neue Volksabstimmung, Herr Bundesrat?
- Keine Verknüpfung mit Zollgeschäft
- Fragerunde beginnt
- Welche Optionen bleiben?
- Verzicht auf Beschaffung keine Option
- Damalige Annahmen kritisch evaluieren
- Pfister: «Leider keine Einigung mit USA gefunden»