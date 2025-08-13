 Zum Inhalt springen

USA lehnen Fixpreis ab Kauf von weniger F-35-Kampfjets ist laut Pfister eine Option

Autor: 

13.08.2025, 14:57

  • Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für 36 neue F-35-Kampfjets nicht durchsetzen.
  • Die USA halten nach Gesprächen an ihrem Standpunkt fest.
  • Damit kommen Mehrkosten von 0.65 bis 1.3 Milliarden Franken auf den Bund zu.
  • Laut Verteidigungsminister Martin Pfister ist es möglich, dass die Schweiz nun weniger Flugzeuge dieses Typs beschaffen wird.
  • Dies sagte er an einer Medienkonferenz in Bern.

Themen in diesem Liveticker

  • Pfister nimmt Vorgängerin Amherd in Schutz
  • Keine gerichtliche Handhabe für die Schweiz
  • Geht es nicht nur mit Drohnen?
  • Braucht es eine neue Volksabstimmung, Herr Bundesrat?
  • Keine Verknüpfung mit Zollgeschäft
  • Fragerunde beginnt
  • Welche Optionen bleiben?
  • Verzicht auf Beschaffung keine Option
  • Damalige Annahmen kritisch evaluieren
  • Pfister: «Leider keine Einigung mit USA gefunden»

SRF 4 News, 07.08.2025, 17 Uhr

