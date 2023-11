Im Ständerat führt die Mitte-Partei zurzeit das Tableau mit 13 Sitzen an. Offen sind noch sechs Sitze in fünf Kantonen.

So steht es im Ständerat derzeit um die Sitzverteilung

Im Ständerat sind zurzeit noch sechs von 46 Sitzen offen. Die letzten fünf zweiten Wahlgänge finden am Sonntag in den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zürich statt. Im Kanton Tessin werden noch zwei Mandate bestimmt, in den anderen Kantonen noch je ein Mandat.

Bereits jetzt steht fest, dass die Mitte ihre bei den Wahlen vor vier Jahren erreichten 13 Ständeratssitze erfolgreich verteidigen konnte. Zwischen den eidgenössischen Wahlen – bei der Nachwahl im Kanton Freiburg – konnte die Mitte einen 14. Sitz dazugewinnen. Die Partei hat diesen Sonntag Chancen, ihre Vertretung von 13 Sitzen noch auszubauen: Im Kanton Aargau und im Kanton Tessin tritt sie zum zweiten Wahlgang an.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ständeratswahlen Offen sind noch sechs Ständeratssitze in fünf Kantonen 14.11.2023 Mit Video

Bisher elf Sitze hat die FDP im neuen Ständerat auf sicher. Ende der Legislatur (September 2023) hatten die Freisinnigen zwölf Mandate in der kleinen Kammer. Die Partei tritt ebenfalls im Tessin an und könnte dort noch einen Sitz holen.

03:42 Video Archiv: Mitte und FDP kämpfen im Tessin um zweiten Ständeratssitz Aus Schweiz aktuell vom 03.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Sieben Sitze hat die SP im Trockenen. Damit egalisiert sie den Stand von Ende September 2023. Bei Nachwahlen während der Legislatur hatten die Sozialdemokraten allerdings zwei Mandate im Stöckli verloren. Sie versuchen in den Kantonen Solothurn und Schaffhausen noch Sitze zu gewinnen.

05:06 Video Archiv: SP fordert in Schaffhausen Thomas Minder heraus Aus Schweiz aktuell vom 09.11.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 6 Sekunden.

Die SVP hat bisher fünf von sieben Sitzen verteidigt. Die Partei tritt aber mit teilweise grossen Erfolgsaussichten noch in den Kantonen Aargau, Solothurn, Tessin und Zürich an. Noch nicht sicher ist der Sitz des parteilosen Thomas Minder, der in der SVP-Fraktion politisierte und im Kanton Schaffhausen zum zweiten Wahlgang antritt.

Audio Archiv: In Zürich duellieren sich SVP und GLP 04:21 min, aus Echo der Zeit vom 10.11.2023. Bild: Keystone/Christian Beutler abspielen. Laufzeit 4 Minuten 21 Sekunden.

Bisher drei von fünf Sitzen haben die Grünen verteidigt. Sie treten im Tessin nochmals an und können ihre Vertretung noch auf maximal vier Sitze ausbauen.

03:22 Video Archiv: Grüne verlieren in Genf Sitz an MCG Aus Tagesschau am Vorabend vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 22 Sekunden.

Als vorerst einzige Partei neu in den Ständerat einziehen wird das Mouvement citoyens genevois (MCG). MCG-Politiker Mauro Poggia eroberte letzten Sonntag in Genf den Sitz der Grünen.